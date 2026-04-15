日本オラクル株式会社

Oracle AI World Tour, 東京- 2026年4月15日

オラクル・コーポレーションは本日、株式会社デンソー(https://www.denso.com/jp/ja/)（本社：愛知県刈谷市、代表取締役社長：林 新之助）が、地球にやさしく、すべての人が安心と幸せを感じられるモビリティ社会の実現に向けて、「Oracle Fusion Cloud Applications」を採用したことを発表します。今回、オラクルとの戦略的パートナーシップを拡大し、既に財務、人事で利用している「Oracle Fusion Cloud Applications(https://www.oracle.com/jp/applications/)」にサプライチェーンを新たに追加します。これにより、調達、製造、納入プロセスを最適化し、効率化と従業員体験の向上を図ります。

デンソーは、世界の主要な自動車メーカーほぼすべてに部品を供給し、187拠点で約16万人の従業員を擁しています。自動化と効率化を進め、的確な意思決定を支援し、サプライチェーンのリスクを低減しながら、迅速なイノベーションと脱炭素の取り組みを推進しています。そのため、拡張性を備えた統合型のグローバル・システム上でサプライチェーン業務を集約する必要がありました。慎重な検討の結果、サプライチェーンのプロセスとデータを「Oracle Fusion Applications」の財務および人事アプリケーションと連携させ、標準化することを決定しました。

株式会社デンソー CTO（Chief Technology Officer）、CDO（Chief Digital Officer）、研究開発センター長、生産革新センター長 武内 裕嗣氏は次のように述べています。「近年、サプライチェーン業務の複雑化が進む中、AIなどの先進テクノロジーと、統合データに基づく分析・予測基盤は、もはや選択肢ではなく前提条件です。本取り組みは、単なる業務効率化ではなく、グローバルで意思決定の質とスピードを変えるための基幹システム刷新です。『Oracle Fusion Applications』により、データの精度と鮮度を徹底的に高め、AIを実務に組み込むことで、変化に強いサプライチェーンを実装していきます。」

デンソーは、「Oracle Fusion Applications」を採用し、複数のシステムを、財務および人事と統合されたAI搭載のサプライチェーン・ソリューションに刷新します。「Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning（ERP）(https://www.oracle.com/jp/erp/)」および「Oracle Fusion Cloud Human Capital Management（HCM）(https://www.oracle.com/jp/human-capital-management/)」は、デンソーの生産性向上、財務統制の強化、従業員体験の向上に貢献しています。今回、計画、調達、製造、納入領域向けに「Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing（SCM）(https://www.oracle.com/jp/scm/)」を追加することで、サプライチェーンの可視化と実行力の強化に加え、コスト削減、リスク軽減、意思決定の迅速化を支援します。

サプライチェーンのモダナイゼーション施策および戦略的パートナーシップの一環として、デンソーとオラクルは、「Oracle Fusion Applications」を横断して、AI活用に関する知見を構築・共有し、プログラム全体を通じて経営層の足並みをそろえるため、AIセンター・オブ・エクセレンス（AI Center of Excellence）を設立します。今後は、業務のさらなる自動化に向けて、AIエージェントおよび「Fusion Agentic Applications」の活用も検討しています。

オラクルのアプリケーション開発担当エグゼクティブ・バイスプレジデントであるスティーブ・ミランダ（Steve Miranda）は次のように述べています。「デンソーの継続的な成長に加え、サプライチェーン業務のスピードと複雑性が増す中で、AIを中核に据えた統合的な新たなアプローチが求められていました。デンソーは、『Oracle Fusion Applications』により、エンドツーエンドのワークフローを自動化し、サプライチェーンのパフォーマンスを高め、効率的なグローバル成長を推進する、AIを搭載した成果重視のシステムを導入できます。」

Oracle Fusion Cloud Applicationsについて

Oracle Fusion Cloud Applicationsは、組織が業務を迅速に実行し、より賢明な意思決定を行い、コストを削減できるようにする、AI機能が組み込まれた統合クラウド・アプリケーション・スイートを提供します。Oracle Fusion Applicationsには、次の製品が含まれます。

- Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP): AIを活用した財務・オペレーション向けアプリケーションの包括的なスイートを提供し、生産性の向上、コスト削減、インサイトの拡充、意思決定の改善、内部統制の強化を支援します。- Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM): AIを活用した包括的な人事プラットフォームを提供し、人事プロセスとデータを統合することで、従業員ライフサイクル全体のタスク自動化、従業員エクスペリエンスの向上、人事リーダーへの実行可能なインサイトの提供を実現します。- Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM): AIを活用した包括的なプラットフォームを提供し、サプライチェーンとオペレーションのプロセスを統合することで、レジリエンスの強化と市場変化への迅速な適応を支援します。- Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX): AIを活用したアプリケーション・スイートを提供し、マーケティング・営業・サービスのプロセスを統合・管理することで、新規獲得、より強固な顧客関係の構築、カスタマー・エクスペリエンスの向上を支援します。

日本オラクルについて

私たちのミッションは、人々が新たな方法でデータを理解し、本質を見極め、無限の可能性を解き放てるよう支援していくことです。データ・ドリブンなアプローチにより情報価値を最大化するクラウド・サービス、それらの利用を支援する各種サービスを提供しています。オラクル・コーポレーションの日本法人。東証スタンダード市場上場（証券コード：4716）。URL www.oracle.com/jp(http://www.oracle.com/jp)

オラクルについて

オラクルは、統合されたアプリケーション・スイートと安全な自律型のインフラストラクチャをOracle Cloudで提供しています。オラクル（NYSE:ORCL）について詳しくは、oracle.comをご覧ください。

商標

Oracle、Java、MySQL 及び NetSuite は、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuite は、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いたクラウド・カンパニーです。