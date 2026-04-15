鏡になるスマホケース。「iFace」新作ミラーケースで身だしなみチェックから自撮りまで。
あなたらしさに寄り添うモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、「iFace Reflection Mirror MagSynq 強化ガラスケース」を発売いたします。
iFace公式オンラインストア、iFace 原宿店にて2026年4月16日(木)より順次販売を開始いたします。
全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。
■ミラーガラス×MagSafe対応で機能性とデザイン性を両立。
「iFace」から、背面にミラーガラスを採用した「iFace Reflection Mirror MagSynq 強化ガラスケース」が登場します。
本製品は鏡として使える背面デザインを採用し、外出先での身だしなみチェックはもちろん外カメラでの撮影時にも自身の姿を確認しながら撮影が可能です。ミラーならではの存在感が手元に個性をプラスし、スタイリッシュな印象を演出します。
また、指紋や皮脂汚れが付きにくく拭き取りやすい表面加工により、美しい外観を長くキープします。さらに、MagSafe対応によりスマホリングや充電器の着脱もスムーズ。実用性とデザイン性を両立したアイテムです。
■製品情報
・製品名 ：iFace Reflection Mirror MagSynq 強化ガラスケース
・価格 ：4,500円(税込4,950円)
・カラー ：ブラック、グレー、ベージュ、ペールブルー
・対応機種 ：iPhone 17、iPhone 17Pro、iPhone 16、iPhone 15、iPhone 14、iPhone 13
・発売日 ：2026年4月16日(木) ※iPhone 17Proは４月下旬発売予定
・販売場所 ：iFace公式オンラインストア
https://jp.iface.com/products/case_reflection_magnetic?id=41-190283
他iFace 原宿店など
■製品特徴
・ミラーガラス採用で、身だしなみチェックや外カメ撮影に便利
・AFコーティングにより指紋や皮脂汚れが付きにくく、拭き取りも簡単
・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
・画面とカメラを守るフチ高設計
・ケースをつけたままでMagSafe充電、MagSafeアクセサリーに対応
■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について
「iFace」は、“By Your Side”を掲げ、一人ひとりの「あなたらしさ」に寄り添うモバイルライフスタイルブランドです。 耐衝撃性に優れた安心の品質と、日常に自然になじむデザインを両立し、スマートフォンケースをはじめとする多彩なモバイルアクセサリーを展開。
世界累計3,800万個以上の販売実績を持ち、日常のさまざまな瞬間に小さなよろこびを届けています。
■iFace公式オンラインストア
https://jp.iface.com/
■iFace公式実店舗「iFace原宿店」
営業時間：11:30~20:00
定休日：年中無休
住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03
https://jp.iface.com/pages/ifaceharajuku
■iFace 日本公式SNSアカウント
X(旧Twitter)(@iface_jp) ：https://twitter.com/iface_jp
Instagram(@iface_jp) ：https://www.instagram.com/iface_jp/
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YouTube(iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp
■オンライン販売店舗
iFace公式オンラインストア ：https://jp.iface.com
Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/
Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/
Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051
他 Hamee運営ECストアにて販売
■会社概要
会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)
設立 ：1998年5月
代表者 ：代表取締役社長 水島 育大
所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、
ByURブランドを展開するコスメティクス事業、
ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、
不要なプラスチックをアップサイクルするParallel Plasticsなどの脱炭素事業を展開
URL ：https://hamee.co.jp