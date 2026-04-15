海外向け通信サービスを展開するテレコムスクエアと中国専門IT通信ソリューションのジョイテルが連携して「中国現地回線スマートフォンプラン」を提供｜決済オプション開始により中国渡航が更に便利になります

ジョイテル株式会社

ジョイテル株式会社(https://www.joytel.jp/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田淳、以下「ジョイテル」）は、中国へ渡航する日本人を支援するため、中国のインターネット環境が日本と同じように快適になるWiFiサービス「中国どこでもWiFi」や中国の正式な携帯電話番号を日本で受け取れる「中国携帯電話番号SIM」等を提供しています。

この2026年4月、海外向け通信サービスを展開する株式会社テレコムスクエア(https://www.telecomsquare.net/)（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉竹 雄次、以下「テレコムスクエア」）とジョイテルが連携して提供する「中国現地回線スマートフォンプラン」に中国現地アプリに関するサポートと決済サービス※のオプション提供を開始したことを報告します。

（※決済サービスは、ジョイテル提携の中国サポート会社による提供です）

■テレコムスクエア「中国現地回線スマートフォンプラン」サービス紹介ページ

https://biz.telecomsquare.net/product-china-simsp.php

■テレコムスクエア「お問い合わせ先」

sales_a@telecomsquare.co.jp

海外向け通信サービスを展開するテレコムスクエアと中国専門ジョイテルのサポートにより不安な中国出張の課題を解決します

2026年の新年度に向けて日本から中国への出張者や旅行者も増加の一途を辿っています。

しかしながら昨今の日本・中国関係の影響や中国におけるサイバーセキュリティ法への対応から、大手企業を中心に中国へ出張する際の情報保全意識が高まり、社用スマートフォンやパソコンの持ち込みを制限する動きが広がっています。

このような背景から、安全に活動を行うため、中国現地でのみ利用する専用のスマートフォンを用いるニーズが高まっています。

以前より当社ジョイテルは、海外向け通信サービスを展開するテレコムスクエアと連携して中国における通信サービスとしてスマートフォンやパソコンに設定して利用するVPNや中国大手通信会社が発行する正式な中国携帯電話番号等の提供を行ってきました。

これまでの海外WiFiレンタル業界においてもスマートフォンのレンタル提供は行われてきましたが、現地のアプリ利用や決済サービスに関しては個別の国の事情に対応することができず、利用者の方に不便を強いてしまうこともある状況でした。

◇なぜ中国渡航には中国専用のアプリ、特に決済アプリに関する対策が必要？

中国では日本人が日本で利用する主なアプリはほぼ利用できないと言ってもよい状況です。

地図アプリやそれらに連携するタクシー呼び出しアプリ、地下鉄やバス等に乗車するための交通カードアプリ、レストラン探索アプリ、そしてもちろんSNS等もそれぞれが中国独自に進化したアプリが利用されています。

中国へ渡航しても困らないようにするためにはどのアプリをインストールして利用するべきかと悩むことも多くあります。

それらの中でも特に日本人渡航者の課題が中国の決済手段です。中国現地では現金やクレジットカードがほぼ利用できません（もちろん、法律上は現金の受け取りを拒否してはならないと規定されていますが、実質的に交通機関やレストラン、自動販売機や出前の受け取りに至るまで現金を利用しない前提で社会の仕組みが構築されています）。このため、中国現地お支払いアプリの利用について、中国へ渡航するお客様からも問い合わせをいただくことが多くありました。

これらの現地の状況に対応するため、中国へ渡航する日本人も中国の決済アプリであるアリペイ（Alipay）もしくはウィーチャットペイ（Wechat Pay）を準備する必要があります。

これらのアリペイやウィーチャットペイも以前に比較するとクレジットカードの紐づけや外国人利用モードの設定が可能となり利便性も向上しましたが、それでもなおカード登録時の煩雑さや利用時のエラー等に悩まされることも多くあるようでした。

また、企業によっては情報漏洩対策等のために、中国アプリを社内スマートフォンや自身のスマートフォンにはインストールしないように制限をしている場合もあるようです。

これらのことから、決済アプリ等の中国アプリを利用したいものの、所属する会社のセキュリティやそもそもどのように中国アプリを利用すればよいかわからないという課題がありました。

◇中国専用スマートフォンに決済機能をオプション追加して提供

以前より海外向け通信サービスを展開するテレコムスクエアでは、コロナ禍時における健康コード取得等を目的とした「中国現地回線スマートフォンレンタルサービス」を提供していました。

コロナ禍への対応から中国現地における情報漏洩対策や中国アプリに対するニーズの変化に伴い、中国専門IT・通信ソリューションを提供するジョイテルと連携し、2025年10月にこのスマートフォンレンタルサービスを「中国現地回線スマートフォンプラン」としてリニューアル提供を行ってきました。

そしてこのたび、2026年4月より中国現地決済アプリ・アリペイをより簡単に利用することができる「アリペイ利用オプション」の提供を開始しました。

アリペイの登録およびチャージを事前に準備でき、中国現地到着後すぐにQRコード決済を利用できるオプションです（アリペイへのチャージは、ジョイテル提携の中国サポート会社による提供です）。

◇テレコムスクエア「中国現地回線スマートフォンプラン」の特徴

- 中国大手通信会社・中国電信（China Telecom）の正規回線を採用し、中国コンプライアンス遵守

本スマートフォンに用いられる中国携帯電話番号は、中国大手通信会社・中国電信（China Telecom）が正式な手続きにより発行しています。

中国通信当局の方針に基づく実名制登録に基づいて携帯電話番号や中国アプリを利用しています。

これにより規制の厳しい中国におけるコンプライアンスも遵守し、中国携帯電話番号とスマートフォンを利用することが可能となります。中国のアプリへの登録はもちろんのこと、中国現地の銀行口座開設やビザ申請等の公的な手続きにも活用していただくことが可能です。

- 中国において必要なアプリを事前設定

中国独自に進化した各種アプリを事前にインストールしています。

決済アプリのアリペイ、地図アプリの百度地図、翻訳アプリの百度翻訳、レストラン探索アプリの大衆点評、SNSのウィーチャット等、中国到着直後からすぐに利用可能であるように初期設定を行った状態でお渡しします（アリペイやウィーチャットは受け取り後に本人認証等の手続きが必要です）。

- 中国現地におけるサポート

中国専門IT・通信サービスを提供するジョイテルが、利用者の皆様にスマートフォンや中国アプリ利用に関するサポートを担当します。ジョイテルは中国現地に日本語による営業拠点を持つことを強みとして、中国へ渡航する日本人の皆様向けの様々なサポートが可能となるのが特徴です。

これにより利用者の皆様は中国でも安心して出張や旅行等のために渡航していただくことができます。

◇中国スマートフォンのサービス詳細・料金・お申し込みについて

本サービスの詳細や料金に関する確認、お申し込みについては、テレコムスクエアの紹介ページをご覧いただくかお問い合わせ先へご連絡をお願いいたします。

■テレコムスクエア「中国現地回線スマートフォンプラン」サービス紹介ページ

https://biz.telecomsquare.net/product-china-simsp.php

■テレコムスクエア「お問い合わせ先」

sales_a@telecomsquare.co.jp

「中国現地回線スマートフォンプラン」があれば、中国への出張・旅行も安心です。

海外向け通信サービスを展開するテレコムスクエアの紹介ページをご覧いただき、お問い合わせをお願いします。

ジョイテル株式会社は、今後も中国の携帯電話やインターネットを日本人の皆様がより安心・便利・簡単に利用することができるようにするための各種ソリューションを展開していく予定です。

■海外向け通信サービスを展開するテレコムスクエアと中国専門IT・通信ソリューション提供のジョイテルが連携して「中国現地回線スマートフォンプラン」を提供｜決済オプション開始により中国渡航が更に安心・便利になります

https://www.joytel.jp/topics/joytel-service/telecomsquare-partnership-china-smartphone/

■会社概要

会社名： ジョイテル株式会社

所在地： 東京都千代田区神田多町2-1神田東山ビル7F Connect-Lounge神田

代表者： 柴田淳

事業内容： 中国における日系企業向けIT・通信ソリューション、インバウンドマーケティングソリューション

URL： https://www.joytel.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

ジョイテル株式会社 ネットワークソリューション事業本部

TEL ： 0120-69-5677 （接続ができない場合は050-5526-2143からお願いします）

MAIL ： support@joytel.jp