NVIDIA が実用的な量子コンピューターへの道を加速させるオープン AI モデル、Ising を発表

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ニュース概要：

- NVIDIA Ising オープン モデル ファミリーは、世界最高水準の AI ベース量子プロセッサキャリブレーション機能に加え、従来の方式に比べて最大 2.5 倍高速かつ 3 倍高精度な量子エラー訂正復号を実現- Ising を採用している主要な量子関連企業、学術機関、研究機関には、中央研究院、フェルミ国立加速器研究所、ハーバード大学ジョン・A・ポールソン工学・応用科学スクール、Infleqtion、IQM Quantum Computers、ローレンス バークレー国立研究所先端量子テストベッド、英国国立物理研究所 (NPL) などが含まれる

カリフォルニア州サンタクララ ― 2026 年 4 月 14 日 ― NVIDIA は本日、研究者や企業が実用的なアプリケーションを実行可能とする量子プロセッサ構築支援のための、オープンソース量子 AI モデルファミリー、NVIDIA Ising(https://www.nvidia.com/en-us/solutions/quantum-computing/ising/) を発表しました。

実用的な量子アプリケーションを大規模に実現するには、量子プロセッサのキャリブレーションと量子エラー訂正において大きなブレークスルーが必要です。AI は、今日の量子プロセッサを大規模で信頼性の高いコンピューターへと進化させる鍵となります。オープンモデルは、開発者がデータとインフラを完全に制御しながら、高性能な AI を構築することを可能にします。

複雑な物理システムの理解を劇的に簡素化した画期的な数学モデルにちなんで名付けられた NVIDIA Ising ファミリーは、量子エラー訂正とキャリブレーションという、ハイブリッド量子古典システム構築における最も重要な２つの課題に対応する、高性能でスケーラブルな AI ツールを提供します。

Ising モデルは、世界最高水準の量子プロセッサ のキャリブレーションを実行し、量子エラー訂正に必要な復号処理において最大 2.5 倍の高速化と 3 倍の精度向上を実現することで、研究者が量子コンピューターを用いてより大規模で複雑な問題に取り組むことを可能にします。

NVIDIA の創業者/CEO であるジェンスン フアン (Jensen Huang) は、次のように述べています。「量子コンピューティングを実用化するには、AI が不可欠です。Ising によって、AI は量子マシンの制御プレーン、つまりオペレーティング システムとなり、脆弱な量子ビットをスケーラブルで信頼性の高い量子 GPU システムへと変革します」

アナリスト企業 Resonance によると、量子コンピューティング市場は 2030 年には 110 億ドルを超える規模に達すると予測されています。この成長軌道は、量子エラー訂正やスケーラビリティといった重要なエンジニアリング課題への継続的な取り組みに大きく依存しています。

NVIDIA Ising には、量子プロセッサを加速する最先端のカスタマイズ可能なモデル、ツール、データが含まれています。

- Ising Calibration：量子プロセッサからの計測値を迅速に解釈し、反応できるビジョン言語モデル。これにより、AI エージェントは継続的なキャリブレーションを自動化でき、必要な時間を数日から数時間に短縮可能。- Ising Decoding：量子エラー訂正のためのリアルタイム デコーディングを実行する、速度または精度に最適化された 2 つの 3D 畳み込みニューラル ネットワーク モデル。Ising Decoding モデルは、現在のオープンソース業界標準である pyMatching と比較して、最大で 2.5 倍高速かつ、3 倍の精度を実現。

エコシステムにおける採用状況

主要な企業、学術機関、研究機関が、量子コンピューティング開発に Ising を採用しています。

Ising Calibrationは、Atom Computing、中央研究院、EeroQ(https://eeroq.com/nvidia-ising/)、Conductor Quantum、フェルミ国立加速器研究所(https://quantum.northwestern.edu/news-and-stories/2026/northwestern-and-fermilab-quantum-data-helps-build-a-new-ai-benchmark-for-quantum-calibration-with-nvidia-ising-open-models.html)、ハーバード大学ジョン・A・ポールソン工学・応用科学スクール、Infleqtion(http://infleqtion.com/ai-accelerated-qec)、IonQ、IQM Quantum Computers(https://meetiqm.com/press-releases/iqm-advances-ai-driven-agentic-calibration-opening-quantum-computing-to-the-enterprise-with-nvidia-ising/)、ローレンス バークレー国立研究所先端量子テストベッド(https://aqt.lbl.gov/)、Q-CTRL(https://q-ctrl.com/blog/scaling-quantum-autonomy-with-nvidia-ising)、および英国国立物理研究所 (NPL) で既に活用されています。

Ising Decodingは、コーネル大学、EdenCode(http://www.edencode.ai/blog-nvidia-ising)、Infleqtion、IQM Quantum Computers、Quantum Elements、サンディア国立研究所、SEEQC、カリフォルニア大学サンディエゴ校(https://yufeiding.ucsd.edu/blogs)、カリフォルニア大学サンタバーバラ校、シカゴ大学、南カリフォルニア大学、および延世大学で導入されています。

さらに、NVIDIA は量子コンピューティングのワークフローの手引書とトレーニング データ、そして NVIDIA NIM(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai-data-science/products/nim-microservices/)(TM) マイクロサービスを提供しており、開発者は最小限の設定で特定のハードウェア アーキテクチャとユースケースに合わせてモデルをファインチューニングできます。これらのモデルは研究者のシステム上でローカルに実行することもでき、機密データを保護します。

NVIDIA Ising は、ハイブリッド量子および古典コンピューティング向け NVIDIA CUDA-Q(https://developer.nvidia.com/cuda-q)(TM) ソフトウェア プラットフォームを補完し、リアルタイム制御と量子エラー訂正を実現する NVIDIA NVQLink(https://www.nvidia.com/ja-jp/solutions/quantum-computing/nvqlink/)(TM) QPU-GPU ハードウェア インターコネクトと統合することで、研究者や開発者に、今日の量子ビットを未来の高速量子スーパーコンピューターへと進化させるために必要なツール群を包括的に提供します。

NVIDIA オープンモデルを始めましょう

NVIDIA Ising は、NVIDIA のオープンモデル ポートフォリオに加わります。このポートフォリオには、エージェント型システム向けの NVIDIA Nemotron(TM)、フィジカル AI 向けの NVIDIA Cosmos(TM)、自動運転車向けの NVIDIA Alpamayo、ロボティクス向けの NVIDIA Isaac(TM) GR00T、生物医学研究向けの NVIDIA BioNeMo(TM) などが含まれます。

これらのオープンモデル、データ、フレームワークは、GitHub、Hugging Face、build.nvidia.com(https://build.nvidia.com/) で入手可能です。

NVIDIA Quantum Day(https://www.nvidia.com/en-us/events/quantum-day/?ncid=em-even-201185-1) での特別講演を視聴し、NVIDIA AI Podcast のエピソード(https://www.youtube.com/watch?v=OFEY5-52ru0)をお聴きください。

※本発表資料は米国時間 2026 年 4 月 14 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-launches-ising-the-worlds-first-open-ai-models-to-accelerate-the-path-to-useful-quantum-computers)の抄訳です。

NVIDIA について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) は AI とアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。