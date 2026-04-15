チュートリアルソリューション『Withdesk Automate（ウィズデスク オートメート）』を株式会社ゆめカードに提供開始

ウィズデスク株式会社

ウィズデスク株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 CEO：田口 湧都、以下、ウィズデスク）は、株式会社ゆめカード（本社：広島県広島市、代表取締役社長：岩木 一也、以下、ゆめカード）に、チュートリアルソリューション『Withdesk Automate（ウィズデスク オートメート）』を提供開始いたしました。

■ Withdesk Automate 導入の概要

この度、ゆめカードは、ウィズデスクが提供する Withdesk Automate を導入することにより、Web サイト上のお手続きや操作方法にお困りのお客さまに対して、お客さまの利用デバイス（PC・スマートフォン・タブレット）を問わず、Web サイト上に操作ガイドを表示するチュートリアルを提供できるようになります。なお、チュートリアルは、ゆめカード Web 入会お申し込みページにおいて利用を開始し、対象範囲を順次拡大していく予定です。

今回の導入にあたっては、クレジットカードやローンカードの新規入会申し込みを進める上で対応が必要になるお客さま情報の入力やパスワードの設定などの複雑なお手続きに対して、吹き出しやポップアップといった操作ガイドを表示することができるため、Web に詳しくない方や Web 操作が苦手な方でも、お客さま自身でお手続きを完了できるようになるとのご評価をいただいております。また、管理画面からノーコードで簡単にチュートリアルを作成できるため、運用面での負担が少ないというご評価のもと、Withdesk Automate の導入を決めていただきました。

今後も、ウィズデスクは、Withdesk を通じて、お客さまの課題を1秒でも早く解決に導き、顧客満足度を向上する「攻めのカスタマーサービス」を実現するべく、更なるサービス開発に努めてまいります。

■ ゆめカードのコメント

ゆめカードではこの度、各種カードのお申込み手続きページにおいて、入力内容の確認や手続きの円滑化をより一層支援することを目的に、Withdesk Automate を導入いたしました。入力項目に応じたガイド表示により、お客様のお手続きをよりスムーズにし、カード発行までの時間短縮につながることを期待しております。当社は今後も、お客様の利便性向上に努めてまいります。

■ ゆめカードについて

＜会社概要＞

会社名：株式会社ゆめカード

所在地：広島県広島市東区二葉の里3-3-1

代表者：岩木 一也（いわき かずや）

ホームページ：https://www.youmecard.jp/

■ Withdesk（ウィズデスク）とは

Withdesk は、デジタル上の操作に関するお困りごとを解決することに特化したカスタマーサービスプラットフォームです。お客さまの課題を1秒でも早く解決に導き、顧客満足度を向上する「攻めのカスタマーサービス」を実現します。

■ Withdesk Automate（ウィズデスク オートメート）とは

Withdesk Automate は、チュートリアルソリューションです。チュートリアルソリューションとは、Web サイト上に表示される操作ガイドに沿って操作してもらうことにより、お客さまに Web の操作方法を習得させるためのソリューションです。

＜会社概要＞

会社名：ウィズデスク株式会社

所在地：東京都品川区西五反田1-27-5 VORT五反田 11F

代表者：田口 湧都（たぐち ゆうと）

ホームページ：https://www.withdesk.com/