注目の“第3の賃上げ”｜福利厚生の一元化で、健康管理まで一気通貫

株式会社KortValuta

株式会社Kort Valuta（本社：東京都渋谷区、代表取締役：柴田秀樹、以下「当社」）は、ホクト・エンジニアリング株式会社（本社：東京都葛飾区、代表取締役：石井金徳、以下「ホクト・エンジニアリング」）へ、福利厚生の一元化および従業員の健康管理の高度化を目的として、次世代型*1ウォレット「TwooCa（ツウカ）」を提供し、導入されたことをお知らせします。

■背景

建設コンサルタント業界においては、人材確保・定着の重要性が高まる中、従業員が安心して働ける環境づくりや福利厚生の充実が企業価値向上の重要な要素となっています。

ホクト・エンジニアリングでは、“社員ファースト”の理念のもと、社員一人ひとりの個性を尊重し、働きやすい環境づくりを推進してきました。スポーツサークルの支援や社内研修、資格取得支援など多様な取り組みを実施しています。

一方で、それぞれの取り組みが個別に運用されていることから、従業員への浸透や活用にばらつきが生じるという課題がありました。

こうした課題に対し当社は、TwooCaにおける電子マネーに交換可能なポイントの付与を活用した社内キャンペーンや、メンタルチェック機能により、福利厚生の管理の簡素化・一元化に寄与するものと考えております。加えて、ポイント施策は従業員の“実質的な手取り向上”*2を支援し、ES向上や離職率低下にもつながるものと見込んでおります。物価高が続く中、こうした“第3の賃上げ*3”という取り組みがメディアを中心に注目を集めています。

当社の取り組みは、TOKYO MXニュースにおいて、電子マネーを活用した“実質手取り向上”の取り組みとして取り上げられました。▶ 掲載内容はこちら(https://kortvaluta.com/news/tokyomx-news-twooca/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hokutoeng)

■概要

ホクト・エンジニアリングは、このたびの導入により、各種施策をTwooCaアプリ上に集約し、従業員が日常的に活用しやすい環境を整備します。

具体的には、以下の取り組みを実施します。

● 社内キャンペーン（ポイント付与）

従業員の職場環境改善や自己成長、健康意識の向上に向けた取り組みに応じて、電子マネーとして利用可能なポイントを付与する仕組みを導入。付与されるポイントは国際ブランドカードの決済機能を通じて日常的なキャッシュレス決済に利用できるため、日々の生活の中で価値を実感しやすく、“実質的な手取り向上”にもつながる設計となっています。

本施策では、TwooCaアプリ上で実施されるメンタルチェックの回数に応じて従業員にポイントを付与する設計とし、健康意識の向上と行動の定着を促進します。

● 音声によるメンタルチェック

音声データをもとにメンタルのコンディションを可視化するTwooCaメンタル・チェックサービスを導入し、従業員の健康管理や日々の状態を簡易的に把握することを後押しします。

ストレスの蓄積は業務効率の低下や離職率の上昇につながる可能性があるため、企業には従業員の状態を継続的に把握し、適切な対応を行うことが求められています。

TwooCaメンタル・チェックサービスでは、TwooCaアプリ上で数秒間音声を入力するだけでメンタル状態を簡易的に解析し、従業員個人へリアルタイムで結果をフィードバックします。さらに、管理者側では全体の傾向を把握できる仕組みを通じて、組織全体のコンディション変化を可視化する一助となると考えます。

これにより、従業員自身のセルフチェックの習慣化と、企業による早期の気づき・対応を支援します。

■本取り組みに関するコメント

ホクト・エンジニアリング株式会社 専務取締役 越智 大輔氏：

今回の取り組みは、従業員一人ひとりが安心して働き続けられる環境づくりをさらに前進させるものです。ホクト・エンジニアリングではこれまでも“社員ファースト”の考えのもと、多様な施策を実施してまいりましたが、それらをより有効に機能させるためには、日常的に活用される仕組みが重要だと考えております。

TwooCaの導入により、従業員のコンディションを可視化しながら、健康管理と日々の取り組みがつながる環境を整備することで、より働きやすく、やりがいを感じられる組織づくりを目指してまいります。

■TwooCaとは

TwooCaとは、当社が提供する各種サービスの総称であり、主なサービスは、国際ブランドカードの決済機能付き従業員証・会員証を備えたTwooCaアプリを通じて提供されます。アプリと連動する決済機能付きカードはプリペイド式のため、すべての従業員や会員の方にご利用いただけます（※日本国内居住者に限ります）。また、経費振込や従業員・会員間送金なども行うことができます。

またTwooCaは、従業員や会員を大切にすることが企業や組織の価値向上につながるという考えのもと開発されました。「情けは人の為ならず（人を思いやる行動が、巡り巡って組織や社会の力になる）」という理念を、テクノロジーによって具現化しています。

TwooCaのサービス詳細を見る :https://twooca.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hokutoeng

[TwooCa機能一覧]

- 電子決済（国際ブランドカードのタッチ決済に対応）- デジタルマネーを活用したポイント付与（従業員や会員の日々の行動や貢献を評価＊）＊労働基準法上の賃金に該当しない、福利厚生を目的とするものに限ります。- 職域向けクローズドモール（TwooCa導入企業・団体の従業員や会員のみが利用できる限定モール）- ICチップ付き従業員証・会員証- 従業員・会員間送金・譲渡- 出退勤管理- アンケートログ管理（従業員や会員の声を継続的に受け取り、蓄積・把握）- 掲示板（企業・組織からの情報発信を行い、円滑な情報共有）- 音声によるメンタルチェックサービス（従業員や会員の健康管理や日々のコンディション把握）- サンクスメッセージ（従業員・会員同士で感謝や称賛の気持ちを伝え合う仕組み／オプション）

その他、随時「あったらいいな」と思っていただけるサービスを拡充中。

■今後の展望

ホクト・エンジニアリングでは、今回の導入を起点に、従業員の健康管理の高度化および社内施策の活用促進を図ってまいります。

同社は、TwooCaを活用した各種施策の運用を通じて、従業員のコンディションを可視化するとともに、組織全体の状態把握やエンゲージメント向上につなげていく方針です。

一方、当社は、今後もTwooCaを通じて企業の取り組みを支援するとともに、より柔軟な価値提供の実現に向けたサービス開発を推進してまいります。

*1「次世代型」とは、従業員や会員の行動が決済に利用可能な電子マネーに交換可能なポイントとして付与され、日常の利用へと還元されることで独自の経済圏を生み出していく、サービス設計の考え方を指します。また、TwooCaは、当社が提供する各種サービスの総称であり、主なサービスは、国際ブランドカードの決済機能付きの従業員証・会員証を備えたTwooCaアプリを通じて提供されます。

*2従業員においては、付与を受けた電子マネーに交換可能なポイントは、雑所得ないしは一時所得等として取り扱われる場合がございますので、ご留意ください。

*3「第3の賃上げ」とは、「第1の賃上げ」が定期昇給、「第2の賃上げ」がベースアップ、「第3の賃上げ」が福利厚生の活用とする一般的な意味で用いています。

■ホクト・エンジニアリング株式会社 概要

会社名：ホクト・エンジニアリング株式会社 < https://www.hokuto-eng.com/ >

所在地：東京都葛飾区亀有3-10-2 泉ビル2階

代表取締役：石井金徳

事業概要：建設コンサルタント

■株式会社Kort Valuta概要

会社名 ：株式会社 Kort Valuta < https://kortvaluta.com(https://kortvaluta.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hokutoeng) >

所在地：東京都渋谷区渋谷3-11-2 渋谷パインビル4F

代表取締役：柴田秀樹

事業概要：各種カードの発行、企画、管理、運営、スマートリングの開発および販売