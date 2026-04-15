「Otolio（オトリオ）」、カスタムテンプレート機能の提供を開始

エピックベース株式会社

エピックベース株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：松田崇義）は、議事録作成などの会議に関わるあらゆる業務を自動で実行してくれるAIエージェントサービス「Otolio」において、会議の種類ごとに好きな議事録のフォーマットを設定できる「カスタムテンプレート機能」の提供を開始いたしました。

本機能により、会議の種類に合った議事録が、会議終了後すぐに自動で生成されます。また組織のメンバー全員が同じテンプレートを使えるため、組織全体で一定品質の議事録を残せるようになります。

リリースの背景

議事録に求められる項目や粒度は会議の種類によって異なりますが、担当者が毎回手作業で整えるのは大きな負担です。この負担を軽減しようとAIを活用する企業も増えていますが、組織内で「AIを使いこなせる人・そうでない人」に分かれ、議事録品質にばらつきが生じるケースも見られます。

誰もが会議に合った議事録を手間なく残すためには、個人のスキルに頼らず、組織として議事録作成の仕組みを整える必要があります。

カスタムテンプレート機能とは

「カスタムテンプレート機能」は、会議の種類に合わせた議事録フォーマットをテンプレートとして組織内に設定できる機能です。利用者はあらかじめ使いたいテンプレートを選んでおくだけで、会議後に自動で適用されます。これまで担当者が会議ごとに議事録の形式を整えたり、AIのプロンプトを書き分けたりする手間がありました。テンプレートを一度設定しておけば、こうした作業は不要になります。

機能の特徴

1. カレンダーに予定を入れておくだけで、議事録作成が完了

オンライン会議では、カレンダーに予定を登録しておくだけで、録音Botが自動で会議に参加します。会議が終わるとすぐに、あらかじめ選んでおいたテンプレートに沿った議事録が出来上がります。オンライン会議だけでなく、対面会議の録音にも対応しているため、会議の形式を問わず利用できます。

2. 特許取得のタイムスタンプ機能で、発言の一次情報にすぐアクセス

自動で生成された議事録の元となる会議音声をピンポイントで聞き直せます。テキストだけでは伝わらない発言のニュアンスや温度感にも、いつでもアクセスできます。

3. 誰が担当しても、同じ品質の議事録が残る

テンプレートを選ぶだけで誰でもAIを活用できるため、スキルや経験に関わらず、全員が同じフォーマットで議事録を作成できます。

※なお、Otolioでは音声データおよびお客様が登録したデータを機械学習に利用することはございません。

Otolio（旧: スマート書記）とは

Otolioは議事録作成などの会議に関わるあらゆる業務を自動で実行してくれるAIエージェントサービスです。オンライン・対面を問わず、会議の準備・記録・フォローアップまで幅広く対応します。複雑な設定は不要で、誰でも簡単に導入できます。

累計8,000社以上の企業・自治体にご利用いただき、東京都庁、積水化学工業株式会社など多くの組織で導入されています。AI精度向上に関する特許を取得しており、2025年のBOXIL SaaS調査では、議事録作成ツールの導入シェアで主要製品中1位（※）に選ばれています。

Otolioサービスサイト：https://www.smartshoki.com/

無料トライアル・資料請求：https://www.smartshoki.com/#footerTrial

お問い合わせ：https://www.smartshoki.com/contact/

※ 2025年BOXIL調べ：「議事録作成ツールの市場シェア」1,690人調査 1位はOtolio（旧：スマート書記）

＜会社概要＞

エピックベース株式会社

代表者 ：代表取締役 松田崇義

所在地 ：東京都品川区西五反田5-1-3

設立 ：2020年1月

事業内容：音声を活用したAIソリューションの開発・運営

URL ：https://www.epicbase.co.jp