「Jams Collection」× 「GirlsAward」 × 「人生4カット」　スペシャルコラボフレームが登場

株式会社DONGRAMYPROJECT

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）が運営する韓国発のセルフフォトプリント「人生4カット」は、2026年4月18日(土)に代々木第一体育館にて開催される日本最大級のファッション&音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」に出演する、新世代の王道アイドルグループ「Jams Collection」のメンバー、津代美月さん、水瀬さららさんとのトリプルコラボレーションによる、限定オリジナルフレームの展開を決定いたしました。

本コラボフレームでは、津代美月さん、水瀬さららさんの魅力あふれるビジュアルを使用し、ここでしか体験できない特別デザインの撮影フレームを展開いたします。まるで本人と一緒に記念撮影しているかのような、ファン必見のスペシャルコンテンツとなっています。

ファッション・音楽・カルチャーが交差するGirlsAwardならではの華やかさと洗練を受け継いだ、特別仕様の限定デザインが実現しました。

推し活の思い出を、より華やかで特別な形で残すことができる、ファン必見のコンテンツです。

■Jams Collectionフレーム概要

【Jams Collection】コラボフレーム

フレーム：全2種

販売期間：2026年4月18日(土) ～7月18日(土)

価 格：限定コラボフレーム 1,000円（税込）

■撮影可能店舗

■ Jams Collectionプロフィール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107950/table/180_1_7cc81531fe16f052229ef5c0f24c167b.jpg?v=202604150351 ]

アップダンス・エンターテインメントがプロデュースするアイドルグループとして2021年3月に発足し、堂々のデビューを果たした「Jams Collection」（ジャムズコレクション／通称：ジャムズ）。

以降、活動の幅と規模を着実に広げ、豊洲PIT、大阪城音楽堂、幕張メッセとステージを拡大しながら、その勢いを加速させてきた。2024年11月には日本武道館での単独公演を開催。デビュー当初からグループ内で掲げていた「3年で武道館公演を実現する」という目標を見事に現実のものとした。

さらに2026年2月23日には、立川ステージガーデンにて5周年記念ワンマンライブを完遂。

メンバーは、津代美月、保科凜、水瀬さらら、小此木流花（るーるる）、花坂環、北乃咲久の6名。ライブパフォーマンスはもちろん、SNSや各種メディアでも個々の魅力を発揮するメンバーが揃い、グループとしてもさらなる高みを目指し続けている。

「Jams Collection」というグループ名には大好きな曲、大好きな人、可愛い、カッコいい、そんな“好き”が集まる場所でありたいという想いが込められており、男女問わず幅広い層から支持を集めている。



X https://x.com/JamsCollection

Instagram https://www.instagram.com/jamscollection.official/

公式サイト https://jamscollection.jp/#/

■GirlsAward

【「GirlsAward」について】

豪華モデル・ゲスト・アーティストが集結し、春・秋の年に2回、最新トレンドを世界に発信する日本最大級のファッション＆音楽イベント。

次回は2026年4月18日(土)に国立代々木競技場第一体育館にて開催！

さらに、GirlsAward公式LINE VOOM & TikTokにてイベントの全編生配信が決定！

【Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER 開催概要】

［日時］2026年4月18日(土) 開場13:00 / 開演14:30 (予定)

［会場］国立代々木競技場第一体育館 (住所︓東京都渋谷区神南2丁目1­1)

［テーマ］『CUTE WITH A BITE.-"カワイイ"で終わらせない。』

［生配信URL］公式LINE VOOM： https://lin.ee/tKCjbp8T/cppr

TikTok：https://tiktok.com/@girlsaward.official

［公式WEBサイト］https://girls-award.com/

［公式SNS］●TikTok：https://tiktok.com/@girlsaward.official

●YouTube：https://www.youtube.com/@GirlsAward_official

●X：https://x.com/GirlsAward (https://x.com/GirlsAward)

●Instagram：https://instagram.com/girlsaward_official/

●LINE：https://line.me/R/ti/p/@192egcvw

●Threads：https://www.threads.com/@girlsaward_official

■人生4カットとは

韓国での発売から5年で590店舗を開設した、韓国国内市場シェア50%以上のプレミアムフォトブランド。「盛れないプリクラ」として今までにない地位を確立し、アイドルのカムバック時期やセンイル（誕生日）の推し活として、推しを楽しむ国内外の新たな文化として、MZ世代を筆頭に多くの顧客を魅了。多くのK-POPアイドルやアニメーションとのコラボフレームが登場し、韓国のみならず日本国内外のインバウンド人気も急上昇している。



【人生4カット 公式SNS】

●Instagram(https://www.instagram.com/life4cuts_jp/)

●X(旧：Twitter)(https://twitter.com/life4cuts_jp)

●TikTok(https://www.tiktok.com/@life4cuts_jp?lang=ja-JP)

【人生4カット公式サイト】

https://life4cuts.net/(https://life4cuts.net/)