シティエクスプレス・バイ・マリオット大阪難波南　シティエクスプレス・バイ・マリオット大阪新今宮 アジア初進出のホテルブランド、大阪に2026年5月7日開業

パシフィカホテルズ合同会社

世界中の旅行者たちから注目が集まる大阪・西成エリアに、「シティエクスプレス・バイ・マリオット大阪難波南」および「シティエクスプレス・バイ・マリオット大阪新今宮」（所在地：大阪府大阪市、総支配人：佐藤達也）が2026年5月7日（木）に開業します。開業にさきがけ、4月3日より予約受付を開始しました。

「シティエクスプレス・バイ・マリオット」は優れた価値・利便性・現代的な快適さを兼ね備えたマリオットの新しいミッドスケールブランド。客室やサービスはシンプルかつ上質であることをコンセプトに、利便性の高い立地と効率性を重視しながらも、快適さを妥協しない滞在を提供します。同ブランドは現在世界4か国に約150軒のホテルを展開しており、「シティエクスプレス・バイ・マリオット大阪難波南」および「シティエクスプレス・バイ・マリオット大阪新今宮」はアジア初進出のホテルとなります。

両ホテルが立地する大阪市西成区は再開発が進み、地域全体も海外からの観光客の受け入れに積極的。外国人観光客に人気のエリアへと大きく変化しています。ホテルの開業が相次ぐ同地区において、両ホテルはいずれも初の外資系ホテルとなります。

「シティエクスプレス・バイ・マリオット大阪難波南」は、大阪メトロ四つ橋線の花園町駅から徒歩2分の立地で、大阪を代表する観光名所の通天閣にもほど近く、ローカルグルメやエンターテインメントを満喫できる難波エリアへも地下鉄でわずか4分。梅田（JR大阪駅）へも約15分と、大阪や関西圏での観光やショッピングに便利です。

「シティエクスプレス・バイ・マリオット新今宮」は、JR大阪環状線、南海本線の主要駅である新今宮駅、ならびに大阪メトロ御堂筋線と堺筋線の動物園前駅に隣接しており、関西空港へ直通電車で約45分、JR大阪駅へも15分程度と、こちらも国内外へのアクセスは抜群です。

両ホテルの客室は、シンプルかつモダンなデザインに、明るい差し色を利かせた楽しさと親しみやすい空間が特徴です。作業しやすいワーキングデスクと43インチのテレビを備え、部屋での作業にも休息にも使い勝手の良いレイアウトです。レセプション横のエリアにはレストランを併設し、ブッフェ朝食を提供します。また、ロビーで無料のコーヒー・紅茶を提供しており、日中はコワーキングスペースとして利用したり、他のゲストと交流したりする場としても利用できます。また両ホテルにはコインランドリーがあるほか、「シティエクスプレス・バイ・マリオット大阪難波南」には最新機器をそろえたフィットネスジムも完備。長期滞在のゲストにも優しいホテルです。

開業に際し両ホテルのフランチャイズ運営会社である新今宮ホスポタリティ合同会社の最高経営責任者であるセス・サルキンは以下のようにコメントしています。「西成区のディープカルチャーとモダンデザインの相性がぴったりです。コストパフォーマンスも抜群で身軽に大阪を満喫したいトラベラーには最適です」

シティエクスプレス・バイ・マリオット大阪難波南 ロビー

シティエクスプレス・バイ・マリオット大阪新今宮 ロビーシティエクスプレス・バイ・マリオット大阪新今宮 客室

ホテル概要

ホテル名： シティエクスプレス・バイ・マリオット大阪難波南

所在地： 大阪府大阪市西成区花園北2-15-21

開業日： 2026年5月7日

総客室数： 143室（ダブル13室 キング12室 ツイン106室 トリプル12室）

電話番号 06-6964-8230

チェックイン・アウト：チェックイン 15時、チェックアウト 12時

施設： レストラン・会議室・フィットネスジム・コインランドリー・駐車場

交通アクセス： 大阪メトロ四つ橋線・花園町駅徒歩2分

予約サイト： https://www.marriott.com/ja/hotels/osaxn-city-express-osaka-namba-south/overview/

ホテル名： シティエクスプレス・バイ・マリオット大阪新今宮

所在地： 大阪府西成区萩之茶屋1-2-7

開業日： 2026年5月7日

総客室数： 100室（ダブル8室 キング8室 ツイン77室 トリプル7室）

電話番号： 06-6684-9988

チェックイン・アウト：チェックイン15時、チェックアウト12時

施設： レストラン・会議室・コインランドリー

交通アクセス： JR大阪環状線・南海本線新今宮駅徒歩1分

大阪メトロ御堂筋線・堺筋線動物園前駅 徒歩３分

予約サイト： https://www.marriott.com/ja/hotels/osaxi-city-express-osaka-shin-imamiya/overview/

■ マリオット・インターナショナルについて

マリオット・インターナショナル(Marriott International, Inc.／Nasdaq: MAR)は、米国メリーランド州ベセスダに本社を置き、145か国・地域で30以上の主要ブランドにわたる9,800軒以上のホテルを展開しています。マリオットは、ホテル、レジデンス、タイムシェア、その他宿泊施設の運営、フランチャイズ、ライセンス提供を世界各地で行っています。また、同社は高く評価されているトラベルプラットフォーム「Marriott Bonvoy(R)」を提供しています。詳細は公式ウェブサイト(www.marriott.com)をご覧ください。最新の企業ニュースは www.marriottnewscenter.com をご確認ください。FacebookやX、Instagram(@MarriottIntl)でも情報を発信しています。

■ パシフィカホテルズ合同会社について

パシフィカホテルズ合同会社は、日本における国際ホテルの主要なサードパーティ運営会社であり、ミッドスケールからアッパーアップスケールまで幅広いブランドを展開しています。

■ シティエクスプレス・バイ・マリオットについて

「シティエクスプレス・バイ・マリオット」は、利便性と快適さを兼ね備えた宿泊体験を提供するブランドです。ビジネス・レジャーの両方の旅行者に対応し、便利な立地で効率的かつスムーズな滞在を提供します。品質とシンプルさに重点を置き、ゲストは単に宿泊するだけでなく、心身をリチャージし、次の旅に備えることができます。世界4か国に約150軒のホテルを展開しており、異なる旅行者層向けに設計された多様なブランドを展開しています。また、マリオット・インターナショナルのグローバル旅行プログラム「Marriott Bonvoy(R)」にも参加しており、会員は世界中のブランド、Marriott Bonvoy Momentsでの限定体験、無料宿泊やエリートステータス認定など多彩な特典を享受できます。プログラムの無料登録や詳細はhttps://www.marriott.com/loyalty.mi をご覧ください。宿泊予約や最新情報は www.marriott.com および news.marriott.com をご確認ください。

【本件に関するお問合せ先】

シティエクスプレス・バイ・マリオット大阪難波南

電話番号 06-6964-8230

FAX 06‐6641-0755

e-mail info@cxnambasouth.com

シティエクスプレス・バイ・マリオット大阪新今宮

電話番号 06-6684-9988

FAX 06-6644-1199

e-mail info@cxshinimamiya.com