トレルナが展開する「1minute,1napkin」プロジェクト 札幌龍谷学園高校へのナプキン寄贈決定

株式会社ネクイノ

株式会社ネクイノ（大阪市北区、代表取締役：石井 健一）は、トイレの個室で生理用ナプキンを常備し無料で提供するサービス「toreluna(https://toreluna.com/)（トレルナ）」（以下 トレルナ）が展開する「1minute,1napkin(https://toreluna.com/torelunavision-1minute1napkin)（ワンミニッツ・ワンナプキン）」において、札幌龍谷学園高校（北海道札幌市）へ生理用ナプキンの提供を実施したことをお知らせいたします。

本プロジェクトは、当社と国際協力NGOジョイセフの連携により、教育現場における生理用品の設置と、女性の健康課題の一つである月経をはじめ、SRHR（セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）に関する理解促進に向けて推進しています。引き続き、学校や自治体、企業、関係団体との連携を広げるとともに、生理用品の恒常的な設置・運用が定着する環境づくりを目指してまいります。

■札幌龍谷学園高校のコメント

「生理用品がいつもトイレに置いてある」ことがもたらす安心感は、学校生活に心のゆとりを生み出します。そのゆとりが、それまで以上にいろいろなことに挑戦したり、前向き・積極的になれたりと、自分の人生を切り拓く力を生みだすはずです。

＜学校概要＞

学校名：札幌龍谷学園高校

所在地：〒060-0004 札幌市中央区北4条西19丁目1-2

公式サイト：https://sapporo-ryukoku.ac.jp

■『1minute,1napkin』プロジェクトについて

『1minute,1napkin』は、全国に約5,000台設置されたトレルナで、広告が1分放映されるごとに、生理用ナプキン1枚を学校や自治体、被災地などへ届ける取り組みです。トレルナのデジタルサイネージへの広告出稿を通じて、パートナー企業とともに、生理用品を必要とする方々へ届けるプロジェクトとして展開しています。

■災害時の備蓄としての活用も想定

本プロジェクトで寄贈する生理用ナプキンは、平時の利用だけでなく、災害時の生活支援にも活用可能です。

・災害時の備蓄

・避難所での生活支援

・地域の防災対策

など、防災備蓄としての活用も可能です。教育機関をはじめ、地域と連携しながら、地域の安心につながる取り組みとして展開してまいります。

▼「1minute,1napkin」について

https://toreluna.com/torelunavision-1minute1napkin

■「1minute,1napkin」パートナー募集

トレルナが展開する「1minute,1napkin」プロジェクトでは、ナプキンの寄贈先を募集しております。「必要とする誰もが、いつでも生理用ナプキンを手に入れられる社会」の実現という理念に共感いただける学校・自治体・関係者の皆さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。



▼「1minute,1napkin」ナプキン寄贈に関するお問い合わせ

下記トレルナ専用フォームよりお問い合わせください。順次担当者よりご連絡させていただきます。

https://toreluna.com/contact

■「toreluna（トレルナ）」について

トレルナは、トイレの個室で生理用ナプキンを無料で受け取ることができるサービスです。個室内のデジタルサイネージに表示されるQRコードをスマートフォンアプリで読み取ることで、ナプキンを受け取ることができます。デジタルサイネージで放映される広告収益によりナプキン代を賄う仕組みにより、利用者の費用負担なく継続的なサービス提供を実現しています。

■トレルナの利用方法

(１) スマートフォンで専用アプリ「toreluna（トレルナ）」をダウンロード

(２) トイレ内に設置されたデジタルサイネージ右下のQRコードを読み取る

(３) 生理用ナプキンを受け取る

※ナプキンを1枚受け取るとアプリ上で2時間ロックがかかります。

※1カ月に受け取れるナプキンの枚数は7枚が上限です。

■今後の展望について

トレルナは、「必要な人が、いつでも生理用ナプキンを手に入れられる社会」の実現を目指し、全国で設置拡大を進めています。今後も、商業施設や公共施設、学校などへの設置を広げるとともに、自治体や企業、支援団体と連携し、女性の健康課題の解決を通じて、誰もが安心して過ごせる環境づくりに取り組んでまいります。

■設置場所について

トレルナWEBサイト内「Spot」にてご確認いただけます。

https://toreluna.com/spots

■現在配信中の広告について

トレルナWEBサイト内「Partner's AD」にてご覧いただけます。

https://toreluna.com/partners-ad

■トレルナパートナー（設置・広告）募集

トレルナでは、本取り組みにご賛同いただける広告主・設置パートナーを募集しております。より多くの方に安心してご利用いただける環境づくりをともに推進いただける企業・自治体・学校の皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。

▼お問い合わせ

設置・広告出稿に関するお問い合わせは、トレルナ専用フォームより受け付けております。

https://toreluna.com/contact

公益財団法人ジョイセフについて

ジョイセフは、すべての人が自分の意思で生き方を選択できる世界をめざして、基本的人権であるSRHRを推進する、日本生まれの国際協力NGOです。これまで半世紀以上にわたり、日本を含む43の国と地域で、女性の命と健康を守る活動を継続し、SRHRの啓発や教育、アドボカシーを行ってきました。

https://www.joicfp.or.jp/jpn

■株式会社ネクイノ 会社概要

株式会社ネクイノは、医療および関連法規分野に知見を持つ専門家を中心に2016年6月に創業。「世界中の医療空間と体験をRe▷designする」をミッションに掲げ、ICTを活用したオンライン診察や健康管理支援、未病対策などを通じて、一人ひとりが自身のライフスタイルや健康状態に応じて選択できる医療環境の構築に取り組んでいます。2018年6月に婦人科領域に特化したオンライン診察プラットフォーム「スマルナ(https://smaluna.com)」をリリース。2020年より企業向け福利厚生サービス「スマルナ for Biz(https://smaluna.com/forbiz)」を展開。2024年5月より、トイレの個室に生理用ナプキンを常備し無料で提供するサービス「トレルナ(https://toreluna.com)」を本格始動。

会社名：株式会社ネクイノ（英表記：Next Innovation Inc.）

代表取締役：石井 健一

所在地：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル29階 1-1-1号室

URL：https://nextinnovation-inc.co.jp/

設立：2016年6月3日



【引用・転載時のお願い】

記載されている内容を引用・転載される場合は、必ず出典元としてサービス名「トレルナ」とテキストリンク（ https://toreluna.com ） を明記いただきますよう、お願いいたします。