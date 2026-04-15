【4/15より】「最大1,000万円(補助率2/3)/和歌山県中小企業成長促進補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
「和歌山県中小企業成長促進補助金」の情報が公表されましたのでご案内いたします。
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00221813.html
省力化・業務効率化や生産性向上の実現に必要な設備投資について、最大1,000万円(補助率2/3)を補助します！
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
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【スケジュール】
申請受付終了：7月31日
【補助対象者】
県内中小企業者
【補助上限額】
1,000万円（下限100万円）
【補助率】
2/3以内
【主な要件】
生産性向上及び従業員の賃金向上に向けた事業計画を作成すること
【事業期間】
交付決定日以降から令和8年12月31日まで
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ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
☆お問合せはこちら
認定経営革新等支援機関
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
e-mail：info@joseikin-now.com