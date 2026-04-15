＜SUQQU＞マジックアワーをテーマにした2026 サマー コレクション発売

株式会社エキップ

MAGIC HOUR

日の出直前に映し出される朝の薄明かり、日没直後のわずかな夕暮れに出会う、空がうっすらと明るい時間帯――マジックアワー。

やわらかに拡散した光の中で織りなす、自然界の美。

オレンジやゴールドのまばゆい光を放ち、時間の経過とともに紺色の夜景へと変貌を遂げる。

１日で最も美しいとも言われる時間の、刻々と表情を変える空の美しさを表現したSUQQU 2026 サマー コレクション。

まるで魔法がかかったかのような、思わず見惚れてしまう、美しく幻想的な仕上がりを叶える夏のメイクアップがはじまります。

SUQQU シグニチャー カラー アイズ

限定色2種

税込 各8,250円（本体価格 各7,500円）

夕暮れの淡い空、朝日が昇る直前の神秘的な空。

マジックアワーの始まりと終わりをそれぞれ映しとった限定2種。

眼差しに儚い煌めきをそっと宿します。

瞬きをするたびに移り変わる淡く幻想的な空の様子を角度によって表情を変える偏光パールを贅沢に配合することで表現。

色の移ろいが、静かな感情を呼び覚まします。

左から）

154 暮相 -KUREAI ［限定色］

155 藤二藍 -FUJIFUTAAI ［限定色］

SUQQU ブラーリング カラー ブラッシュ

限定色2種

税込 6,600円（本体価格 6,000円）

空のやわらかな色の移ろいを映した、美しいグラデーションの限定2種。

頬をやわらかい夕陽の温もりでやさしく染め上げ、可憐な表情を引き出す、自然美が生み出す夏だけの特別なカラー。

刻一刻と変わる時の移ろいを纏うような、幻想的で美しい仕上がりを叶えます。

左から）

116 曖空 -AIZORA ［限定色］

117 淡宵葵 -AWAYOIAOI ［限定色］

SUQQU モイスチャー グレイズ リップスティック

限定色2種

セット価格 税込 各6,050円（本体価格 各5,500円）

暮れていく空模様と揺らめく灯りを映した、美しい2色のマーブル柄で仕上げた限定2種。

甘さと強さをあわせ持つ色と煌めきが、唇にそっと色を宿し、品のある印象を演出します。

儚く移ろう空の光のように、幻想的で魅力的な唇へ。

左から）

112 宵移 -YOIUTSUSHI ［限定色］

113 恍茜 -KOUAKANE ［限定色］

SUQQU ネイル カラー ポリッシュ

限定色2色

税込 各2,750円（本体価格 各2,500円）

幻想的なマジックアワーを映し出す、偏光パールが煌めき、指先に上品さと華やぎを添える限定2色。

指先に自然美と煌めきを添えて。

左から）

173 夕染 -YUUZOME ［限定色］

174 黎旦 -REITAN ［限定色］

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SUQQU 2026 サマー コレクション

https://www.suqqu.com/ja/lp/summer-collection-2026



【全国発売】

2026年5月1日（金）

【阪急うめだ本店 先行発売】

2026年4月22日(水)～4月28日(水)

場所：阪急うめだ本店 2階 きれいきれいスタジオ

上記期間中、SUQQU 2026 サマー コレクションの先行発売イベントを行います。

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