NEXUSホールディングス　コーポレートサイトを全面リニューアル

NEXUSホールディングス株式会社

アミューズメント事業、フィットネス事業、フェンシング事業、温浴事業などを展開するNEXUSグループ（東京本社：東京都港区、代表取締役社長：星野万里）は、2026年1月に実施したブランドアイデンティティ刷新の一環として、コーポレートサイト（https://nexus-group.jp/）を全面リニューアルいたしました。

NEXUSグループ AIイメージキャラクター TSUMU//GIさんをメインビジュアルに採用

■リニューアルの背景

当社は2025年7月、創業30周年を節目に新体制へ移行し、2026年1月1日より企業ロゴの刷新および新たなタグライン・企業理念（Mission / Vision / Value）の策定を行いました。

今回のサイトリニューアルは、その思想をより明確に発信し、次の成長フェーズに向けたブランドコミュニケーション強化を目的としています。

■リニューアルのポイント

1．ブランド思想を体現するビジュアル設計

新ロゴ・タグラインと連動したメインビジュアルにより、「つながり」「共創」「未来」を直感的に表現。

動画とグラフィックを融合した設計により、企業の世界観を体験として伝えます。

2．グローバル展開を見据えた情報設計

多言語対応を前提に、言語に依存しない「UI／UX」を中心とする設計を採用。

国や文化を越えて、NEXUSの価値観が伝わる構造とすることで、グローバルでのブランド浸透を加速します。

3．企業理解を深化させる情報構造

サイトは以下の導線設計により、直感的な理解を実現しました。



Who We Are（企業の本質）

グループの存在意義や価値観を軸に、NEXUSホールディングスの本質を分かりやすく伝えます。

Business（事業領域）

各事業を俯瞰的に紹介し、「何をしている企業なのか」を具体的に理解できる構成としています。

Company（企業情報）

会社概要や組織情報を通じて、企業全体の姿を体系的に把握できます。

CSR（社会との関係）

社会との接点や取り組みを紹介し、企業活動が社会とどのようにつながっているかを伝えます。

Recruit（採用活動）

採用サイトへと連動し、企業の未来を担う人材との接点を創出します。

NEXUSホールディングス 公式サイト :https://nexus-group.jp/▲コーポレートサイトはこちらから



本サイトを、「つながり」を起点に価値を生み出す共創の場と位置づけます。

「紡ぐ力で、未来を切り拓く」という使命のもと、創業30年で培った力を礎に、国内外へ価値を広げ、人と社会、そして世界をつなぎます。挑戦と共創を原動力に “変わらないために、変わり続ける” --その意思のもと、社会に新たな価値と感動を創出し続けます。

2026年3月には、新たにリクルートサイトを開設しました。

NEXUSグループ リクルートサイト ▶ https://recruit.nexus-group.jp/

＜ 会社概要 ＞

社 名：NEXUSホールディングス株式会社

本 社：〒105-0021

東京都港区東新橋1-9-2

汐留住友ビル14F

売上高：3,751億（2025年6月期実績）

従業員：1,650名（2025年4月期）

パチンコホール事業「D'station」を中心にフィットネスクラブ、フェンシングクラブ、飲食、温浴施設、インターネットカフェなどを運営するエンターテインメント企業。

NEXUS Co., Ltd WEB site

https://nexus-group.jp/