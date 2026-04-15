南極観測70周年記念 特別展「大南極展」展示詳細が決定

国立研究開発法人科学技術振興機構 日本科学未来館特別展「大南極展」キービジュアル

日本科学未来館(略称：未来館 館長：浅川智恵子)と、国立極地研究所、ドリームスタジオ、テレビ朝日、朝日新聞社が2026年7月1日(水)～9月27日(日)に開催する特別展「大南極展」について、展示詳細が決定しましたのでお知らせします。南極は人間活動による大気や環境への影響が少なく、現在の地球の状態をダイレクトに知ることができる場所です。日本が70年間にわたって南極で続けてきた観測は、気候変動の解明や未来予測に大きく貢献してきました。本展は、その成果を「見て学ぶ」だけでなく「体験しながら理解できる」展覧会です。

展示詳細

本物の南極の氷にさわれる

南極で採取された “本物の氷” に実際に手で触れることができます。何千年・何万年も前に降った雪に、いま自分が触れているという不思議な感覚は、ほかでは味わえません。手に伝わる冷たさを感じるとともに、透明度や細かな気泡の入り方をじっくり観察できます。

本物の南極の氷にさわれる体験エリア ※画像はイメージです

深層アイスコアを間近で観察

南極の氷床の深部から採取されたアイスコアを、間近で観察できる特別展示です。アイスコアは、国立極地研究所の低温室で厳重に保管される貴重なサンプルで、一般公開されること自体が非常にまれです。透明な氷の内部には、積雪当時（数万年前）の空気や気温、降水など、地球環境の変化の痕跡などがそのまま閉じこめられており、地球の気候変動を読み解く “タイムカプセル” として扱われています。本展では、実際にアイスコアの掘削に使用されたドリルもあわせて展示。南極観測の意義とダイナミックさを実感できる、科学ファン必見のエリアです。

低温室に保管されているアイスコア (C)国立極地研究所

ブリザードを体験！

南極のブリザードは、強い風と舞い上がった雪で視界が急激に奪われる、極地特有の気象現象です。地表の雪が巻き上がるため、たとえ雪が降っていなくても周囲は真っ白になり、目の前の目印さえ見えなくなる “ホワイトアウト” に近い状態が発生します。風速や視界不良の度合いによってA・B・C級に分類され、強いブリザードは観測隊の行動を止めなければならないほど危険です。南極で建物同士を結ぶロープをたどって移動するのは、この視界不良の中で安全を確保するための知恵でもあります。本展では、この過酷な自然を安全に体感できるよう、強風と視界不良をそれぞれに分けて再現。観測隊がどんな環境で研究を続けているのか。その一端を自分の体で確かめられる、本展ならではの体験です。

南極のブリザードを体験できるエリア ※画像はイメージです

本物の隕石(いんせき)にさわれる！ 持てる！

“隕石採集の聖地” と呼ばれる南極で見つかった、本物の南極隕石を展示します。南極では白い氷上に黒い隕石が露出するため発見しやすく、氷河の移動によって長年をかけて一か所に集まります。このため国際隕石学会に登録されている隕石の約60%が南極で採取されているという、驚くべき数字につながっています。日本の観測隊も1969年以降に約17,400個もの隕石を採取してきました。本展ではその中から厳選した30点以上の実物サンプルを公開。手でさわれる・持てる鉄隕石や、月・火星から飛来したと考えられる希少隕石も登場します。さらに、大阪・関西万博で展示され話題を呼んだ「さわれる火星隕石（スライス）」の実物も展示。南極と宇宙がつながる、知的好奇心を刺激するエリアです。

南極で採取された鉄隕石 (C)国立極地研究所

南極の生き物を知る

南極の厳しい環境で暮らすペンギンやアザラシの生態を、標本展示や観察ドームを通して立体的に観察できるエリアです。あわせて紹介する「ペンギンセンサス」は、営巣地でペンギンの数を毎年記録し、繁殖や個体数の変化を追う長期調査。観測隊が実際に行っている重要なモニタリングで、南極の生態系の “今” を知る手がかりとなっています。このエリアでは、その調査方法の体験を通して、生き物たちの世界をより深く理解できます。

標本展示を間近で見られる観察ドーム ※画像はイメージです南極の大地が語る謎を読み解く

南極の岩石には、数億年前、南極がアフリカ・南米・オーストラリア・インドとともに “ゴンドワナ超大陸” をつくっていたころの証拠が残っています。採取された岩石や化石のほか、調査に使われた道具を通して大陸移動の歴史と研究に触れながら、南極の大地が語る地球史の謎を楽しく読み解くことができるエリアです。調査時に運ぶ岩石の重さの体験や岩石の観察ができます。

南極での地質調査の様子 (C)国立極地研究所

南極の海の変化を追う

南極の海の変化を追う最新の調査を紹介。自立型無人探査機（AUV）「MONACA」の模型や係留系観測器が勢ぞろいし、海底や氷床の秘密に迫ります。双眼鏡で波間に浮かぶ係留系を探すミニ体験で、研究者の発見の瞬間も味わえるエリアです。

南極での海洋調査の様子 (C)国立極地研究所

大気観測エリア

南極の空を調べるゾンデ気球や観測装置を展示。オゾンホールや気候変動を「空からどう読みとくのか？」を知ることができます。

オーロラ観測エリア

昭和基地で撮影された迫力のオーロラ映像を公開。光のカーテンが生まれるしくみや、宇宙と地球のつながりを楽しく学べます。

南極での大気調査の様子 (C)国立極地研究所

昭和基地エリア

南極という厳しい環境で暮らす観測隊の生活を紹介。基地の設備や食事など、さまざまな工夫に満ちた生活の様子がわかり、 “極地で働く”ことが身近に感じられます。

ミッションシート

本展入口では「ミッションシート」をお渡しします。会場内を巡り、南極観測・研究に関するミッションにチャレンジすることで、主体的に楽しめる “参加型” の展示構成になっています。ミッションを達成すると、本展の「特別南極観測隊員」として認定されます。

昭和基地で振る舞われる食事のサンプル (C)東京農業大学「食と農」の博物館

観測体験のおわりに

展示エリアの最後には、頭上いっぱいに広がるオーロラの光に包まれながら歩く、特別な “帰り道” が待っています。ゆらめく緑のカーテンが道を照らし、まるで極夜の南極をひとり占めしているような幻想的な空間です。映像と光が織りなすドラマチックな演出で、南極観測体験の余韻を美しく締めくくります。

オーロラの光に包まれながら歩くエリア ※画像はイメージです

スペシャル企画

本物の南極の氷をプレゼント！

南極で何千年も眠っていた “地球の記録” を、あなたの手に。累計ご来場者数の下3ケタが777番目となった方に、本物の南極の氷をプレゼントします（例：1,777番目、20,777番目など）。氷を水に浮かべると、長い年月閉じ込められていた空気が静かに立ちのぼり、「パチパチ」とした音が南極で積み重なった時間をそっと知らせてくれます。

南極の氷 (C)国立極地研究所 ※画像はイメージです

※配布対象者の決定方法については変更させていただく場合があります。その際は公式Ｘにてご案内いたします。

前売券情報

前売券は4月15日(水)から発売開始

お得な前売券を4月15日(水)13:00より発売します。

※グッズ付きチケットの発売については後日発表いたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/63283/table/79_1_3f370da34c8a36c74625b37c102229ae.jpg?v=202604150351 ]

※2歳以下無料。

※前売券の販売期間は、4月15日(水)13:00～6月30日(火)23:59。

※障害者手帳、受給者証等の証明書をお持ちの方は本人および付添の方お一人まで無料。証明できるものをご提示いただく場合がございます。

※18歳以下の方は、入場の際に年齢が確認できるものをご提示いただく場合がございます。

※日本科学未来館の常設展もご覧いただけます。ドームシアターは別料金（要予約）。

※最新情報は展覧会公式サイトをご確認ください。

南極・昭和基地の上に広がる オーロラの輝き (C)朝日新聞社

開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/63283/table/79_2_e14cd1aa8b89c19372b7bb660c0df49a.jpg?v=202604150351 ]

日本科学未来館

〒135-0064 東京都江東区青海2-3-6

TEL：03-3570-9151 FAX：03-3570-9150

URL：https://www.miraikan.jst.go.jp/