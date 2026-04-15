2月外国人宿泊数は1,298万人 / 訪日中国人、9割が春節旅行の計画でAI活用 ほか：観光・インバウンドの最新動向がわかる！インバウンド情報まとめ「2026年4月前編」を訪日ラボが公開

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、「インバウンドに関する最新トレンド・データ」「政府・自治体・企業などのインバウンド関連の取り組み」をはじめ、インバウンド対策に役立つニュースをまとめた「インバウンド情報まとめ【2026年4月前編】」を公開しました。

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https://honichi.com/reports/202604_inbound-1/(https://honichi.com/reports/202604_inbound-1/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_inbound-1)

■2026年4月前半のインバウンドトピック

2026年4月前編のレポートでは

- 大阪インバウンド、2月として過去最高／国際会議の誘致に最大3,000万円補助- 2月外国人宿泊数は1,298万人 国籍別宿泊数は韓国・台湾が初の200万人超え- 訪日客の9割が自分用にお菓子を購入 お土産用を上回る(ぐるなび)- 4月は訪日タイ人のピークシーズン タイ人の旅行・買い物スタイル、プロモ策を解説

といったニュースを取り上げています。

レポートではほかにも、

- ここに注目！インバウンド関連データ- 知っておきたい！インバウンドニュース- 訪日ラボおすすめ記事・レポート

など、インバウンドに関する情報をまとめています。

最新情報の把握やマーケティングのヒントに、本レポートをぜひご活用ください！

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https://honichi.com/reports/202604_inbound-1/(https://honichi.com/reports/202604_inbound-1/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_inbound-1)

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む32サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外32サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_inbound-1

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」などの多岐にわたる記事を配信しています。



さらに、会員限定コンテンツも充実。より実践的に学べるセミナーの参加や動画配信・資料ダウンロード・教科書コンテンツなど、幅広い業種の方に役立つ内容をラインアップしています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_inbound-1

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_inbound-1)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_inbound-1)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_inbound-1)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日ラボ ソリューションストア(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_inbound-1)」の運営

■ このリリースに関するお問い合わせ

pr@mov.am