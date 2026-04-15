ペットの衛生ケアをより手軽に！天然由来の成分配合で強力消臭「Pet ami　システムトイレ用チップ　5.5L」が登場

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、オリジナルブランド「Pet ami（ペットアミ）」より、「システムトイレ用チップ 5.5L」を2026年4月15日（水）、「コメリパワー」、「コメリハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて本格的に販売開始いたします（一部店舗を除く）。

ペットと健やかに暮らすために、日々の衛生ケア用品は欠かせません。このたび発売する「Pet ami システムトイレ用チップ 5.5L」は、天然由来の成分を配合することで強力な消臭力を実現しました。チップは木製タイプのため、使用後は可燃ごみとして処理が可能です。また、猫の足に挟まりにくいサイズに設計されており、チップの飛び散りを抑えて掃除の手間を軽減します。毎日使うものだからこそ、機能性はもちろん、お求めやすい価格設定にもこだわりました。

コメリオリジナルブランド「Pet ami（ペットアミ）」は、機能と価値のバランスを追求した、飼い主様が納得できるラインナップをご提案します。

Petami システムトイレ用チップ 5.5L

特長１.：固まらないタイプで足元サラサラ

オシッコを素早く通過させるため、表面はいつも清潔でサラサラな状態を保ちます。

特長２.：天然由来成分による強力消臭

天然由来の消臭成分が、気になるニオイを元から強力に消臭します。

特長３.：お手入れ・廃棄が簡単

木製チップのため、可燃ゴミとして処理が可能です。また、大きめの粒で飛び散りにくい設計です。

・容量：5.5L(お得な大容量タイプ)

・価格：各998円（税込）

・URL：https://www.komeri.com/shop/g/g2454982/?aaprid=260415

その他おすすめ商品

Pet ami システムトイレ用消臭シート 40枚入り

・オシッコ約４日間分吸収！

・クエン酸の力でニオイを低減。抗菌ポリマーが雑菌を抑えて衛生的。

・サイズ：約30×43cm 猫用システムトイレ各社共通サイズ。

※一部ご使用いただけないトイレもあります。サイズをご確認の上ご使用ください。

・価格：各1,280円（税込）

・URL：https://www.komeri.com/shop/g/g2025497/?aaprid=260415

Pet ami ペット用 オシッコ汚れおそうじシート 30枚入り×2個

ペットのオシッコ汚れなどを拭き取るおそうじシートです。おそうじワイパーに対応した大判サイズ！

シート拡大図。汚れをかき取るメッシュ加工。

・枚数：30枚×2個

・シートサイズ：約30×20ｃｍ

・価格：398円（税込）

・URL：https://www.komeri.com/shop/g/g2428019/?aaprid=260415

※店舗によりお取り扱いしていない商品がございます。その際は、お取り寄せ対応とさせていただきます。詳しくはお近くの店舗にご確認ください。※掲載当時の価格です。変更となる場合があります

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https://www.komeri.com/contents/form/pet/?aaprid=260415

■コメリオリジナルブランド「Pet ami（ペットアミ）」について

コメリオリジナルブランド「Pet ami（ペットアミ）」では、

わんちゃんやねこちゃんなどのペットと楽しく快適に過ごせる商品を

リーズナブルにお届けしております。

https://www.komeri.com/shop/e/e009001037001/?aaprid=260415

■来店前に店舗の在庫をチェック

商品の在庫はオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて公開しています（一部商品を除く）。店舗に行く前に在庫があるかどうか確認することで、スムーズにお買い物をお楽しみいただけます。また、コメリドットコムで各店舗の商品のお取り置きも可能です。ぜひご利用ください。

https://www.komeri.com/shop/default.aspx?aaprid=260415

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。



「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,234店舗（2026年3月31日現在）

北海道26、青森県21、岩手県40、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県35、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県26、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県12、高知県12、福岡県26、佐賀県16、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26