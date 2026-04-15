Face Oka、in-d、Aru-2らアーティストが出演する“没頭するその瞬間”をREMIXする体験型展示「THE MOMENT -その一瞬展 by VELO-」が期間限定開催

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

BATジャパン（正式名称：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社、本社：東京都港区、代表：マウリシオ・ララ）は、オーラルたばこ製品「VELO」の最新のキャンペーンテーマ「その瞬間をREMIX」を体現した特別イベント「THE MOMENT -その一瞬展 by VELO-」を、2026年4月25日（土）・26日（日）の2日間、En STUDIO MIYASHITA PARKにて開催いたします。

一瞬も逃したくないほどの没頭、そんな瞬間に寄り添うVELO。本イベントは、そのブランド世界観をアート・音楽・体験を通じて体感できる体験型展示です。

本イベントは、「その一瞬（THE MOMENT）」をテーマにキュレートされたFace Oka、GUCCIMAZE(R)︎、nico ito、Ogawa Yohei、TAPPEI、You2など多彩なアーティストの作品展示や、Face Oka氏によるライブペイント、in-d、Aru-2によるDJなどの音楽体験もご用意。また、TREKKIE TRAXによって制作されたVELOオリジナル音源を使った、来場者参加型のREMIXコンテンツもお楽しみいただけます。アーティストたちが没入した瞬間に触れ、自らもその瞬間を味わえる、特別な2日間をお届けします。

「THE MOMENT -その一瞬展 by VELO-」提供コンテンツ

■アート展示エリア

「その一瞬」をテーマにしたアート作品を複数展示。絵画、立体作品などを通じて、アーティストが何かに没頭している“瞬間”を空間化します。各作品には制作背景やコメントも添えられ、その瞬間に至るプロセスも含めて体験できる構成となっています。

展示アーティスト名：

Face Oka, GUCCIMAZE(R)︎, nico ito, Ogawa Yohei,

TAPPEI, You2

You2 「Filter ver.Paranoid」

■ライブペイント／DJパフォーマンス

Face Okaによるライブペイント（25日及び26日13:00～）をはじめ、in-d（25日16:00～）やAru-2（26日15:30～）によるDJパフォーマンスなど、音楽やアートが交差するライブコンテンツを展開予定です。制作の過程そのものを体験として提示し、その場でしか生まれない“瞬間”を来場者と共有します。

※画像はイメージ

■VELOオリジナル音源 MIX体験

TREKKIE TRAXが制作したVELOオリジナル音源を使用し、来場者自身がその場で音を組み合わせ、自分だけのトラックを生み出すインタラクティブ体験を提供します。音楽の知識がなくても直感的に操作でき、瞬間ごとに異なる“自分だけのMIX”を楽しむことができます。

■VELOトライアル体験（サンプリング）

会場内の専用エリアにて、20歳以上の喫煙者を対象に「VELO」の体験機会を提供します。アートや音楽の体験の流れの中で、その場で製品の特徴を理解し、体験できる導線を設けています。

■VELOトライアル体験対象製品

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51859/table/162_1_762dc71467fca286501e91aeafcfabbf.jpg?v=202604150351 ]

その他のVELO製品は会場にて展示のみいたします。

■来場者向けのサービス

VELOのトライアル体験およびメンバー登録（※1）を行っていただいた方限定で、人気アーティストFace Oka氏の描き下ろしイラストが施された、本イベントでしか手に入らないスペシャルデザインのVELOのサンプルパッケージをお渡しします（※2）。

「THE MOMENT -その一瞬展 by VELO-」クリエイター紹介

■Face Oka（フェイス オカ）/ ライブペイント及び作品展示

イラストレーター

東京都多摩市生まれ。台湾人の父と日本人の母を持つ。東京を拠点に活動。シンプルな線とビビッドな色彩によって描かれる、目と口のみで構成されたユーモラスなキャラクター表現を特徴とし、イラストレーション、ペインティング、立体作品など多様なメディアを横断した作品を制作している。東京の Gallery Target をはじめ、香港など国内外の展示で発表。近年はオリジナルキャラクターによるパペットプロジェクト 「The Kidding Heads」 を展開。

■GUCCIMAZE(R)︎（グッチメイズ）/ 作品展示

クリエイティブディレクター/アーティスト

1989年、神奈川県生まれ。主な作品にPost Malone、Nicki Minaj、Fetty Wap、Flying Lotusなどの海外アーティストへグラフィックを提供するほか、SEIKOやXG, Fred again.. × UNIQLOとのコラボアイテム制作やBudweiser、UNDERCOVER、GAP、Google、SONYといった企業への作品提供も行なっている。2022年にはadidas OriginalsとのコラボレーションスニーカーOzrah by GUCCIMAZEを発表し、全世界で発売。またラフォーレ原宿ではキャンペーンビジュアルを手がけた。

■nico ito（ニコ イトウ）/ 作品展示

イラストレーター

1996年東京生まれ。武蔵野美術大学空間演出デザイン学科卒業。卒業後はフリーランスのビジュアルアーティストとして、ジャンル問わず幅広く活動中。架空の世界を描き続けている。

■Ogawa Yohei（オガワ ヨウヘイ）/ 作品展示

イラストレーター

1985年新潟県寺泊町出身。現在は静岡県在住。かつて観光で栄えた地元の街並みが年々衰退していく景色や取り残された人工物の哀愁を作品に落とし込む。現在、生活と制作の拠点としている静岡で見る海や空の雰囲気も色濃く反映。

■TAPPEI（タッペイ）/ 作品展示

タトゥーアーティスト / グラフィックデザイナー

1993年生まれ、大阪府出身。幼少期より絵と刺青に興味をもち、絵を描き続ける。神戸芸術工科大学アート・クラフト学科を中退し、肌もキャンバスの一部と考えタトゥーアーティストとして活動を開始。キャンバスや自分自身の体、人の肌、誌面、服など、全てを自身の表現の場と捉えて活動を続ける。

■You2 / Yusuke Nakata（ユーツー / ユウスケ ナカタ）/ 作品展示

アーティスト

履き潰されたスケートシューズのアッパー部分、アウトソールを素材に、身体の痕跡や時間の堆積を立体へと再構成する作品を制作。近年は個展「STEED」「SHURA」を発表し、陶磁器ブランドの文脈を持つマルヒロでの展示「グルッしょ」など、異なる環境で表現を展開。

■Aru-2（アルツー）/ DJ

音楽家 / DJ / サウンドエンジニア

1993年生まれ、埼玉県川口市出身。これまでソロアルバムやコラボ作品を愛と縁のあるレーベルから次々と発表、最新アルバム"Anida"を2024年リリース。JJJ、DAICHI YAMAMOTO、小袋成彬、ISSUGI、KID FRESINO、NF ZESSHO、写楽、SQUAD WORDSなど数多くの国内アーティスト達への楽曲プロデュースに携わる。

■in-d（インディー） / DJ

ラッパー

THEOTOGIBANASHI’S、CreativeDrugStoreのメンバーであり、ラッパー。1993年生まれ。高校時代グループを結成し、これまでに2枚のアルバム、そしてソロとしてミニアルバムを自主リリース。2019年、本格的にソロ活動を開始。2023年には所属するCreativeDrugStore初のアルバムをリリースし、全国ツアーを開催した。CDSでは、「POPYOURS」に2年連続で出演。2024年、自身初となるソロワンマンライブを開催し大成功に収めた。2025年 シンガーソングライター・さらさをゲストに迎えた楽曲 “この街feat.さらさ” をリリース。

■TREKKIE TRAX（トレッキートラックス） / タイアップソングのプロデュース

＜TREKKIE TRAX＞は2012年に発足した日本のダンスミュージックレーベル。〈日本の音楽を世界に〉を掲げ、ジャンルにとらわれないクラブミュージックを国内外へ発信している。これまでに280作品以上・約1500曲をリリースし、SkrillexやPorter Robinson、Madeonらトップアーティストからサポートを獲得。Pitchforkでの高評価も受けるなど、オーバーグラウンドからアンダーグラウンドまで横断する存在として注目されている。海外ツアーやSXSW出演、国内ではFUJI ROCK FESTIVALやULTRA JAPANなど大型フェスにも参加し、日本のダンスミュージックシーンの第一線で活動している。

「THE MOMENT -その一瞬展 by VELO- 」

VELO製品紹介

- 名称：THE MOMENT -その一瞬展 by VELO-- 期間：2026年4月25日（土）・2026年4月26日（日）- 開店時間：25日（土）11:00～19:00、26日（日）11:00～17:00- 場所：東京都渋谷区神宮前６丁目20－10 ミヤシタパーク South 3階（En STUDIO MIYASHITA PARK）- ライブペイント：両日13：00～- DJ：in-d（25日16:00～）、Aru-2（26日15:30～） and more…

■オーラルたばこ「VELO」

オーラルたばこ「VELO」は、白いパウチを唇の内側にセットするだけで、たばこの刺激を味わえるスウェーデン生まれの無煙たばこです。火やデバイスを使用せず、たばこ葉を燃焼も加熱もしないため、煙やニオイが発生せず、いつでもどこでも使用できることが特長です。

たばこ葉のほか、水、植物由来成分、甘味料、アロマなどを使用した純白パウチ製品であり、その性質上、改正健康増進法の対象外となっています。また、紙巻たばこと比較して有害性物質の発生が99％低減（※5）されており、健康リスク低減の可能性を秘めた（※6）選択肢の一つです。

日本では2020年2月に福岡県で発売を開始し、その後販売チャネルを拡大してきました。今後も、多様な刺激やフレーバーの製品を展開し、より幅広い使用シーンでの選択肢を提案してまいります。

■オーラルたばこ「VELO」製品一覧

※1 すでにメンバー登録を完了されている方はそのままお受け取りいただけます。

※2 サンプルはなくなり次第配布終了となります。

※3 本製品中にフルーツの果実や果汁は含まれていません。

※4 本製品に牛乳、茶葉又はそれらの抽出物は含まれていません。

※5 本製品は健康へのリスクがないものではなく、依存性のあるニコチンを含有しています。本比較は、リファレンス紙巻きたばこ（タール約9mg）から発生する煙とVELOの使用時に放出される物質について、紙巻たばこの煙中からの削減優先度が独立して選定された、9種類の有害性物質の平均値に基づき評価したものです。

※6 紙巻たばこ喫煙からの完全な移行を前提とした、科学的根拠の重み付けに基づく。これらの製品に健康へのリスクがないことを意味するものではありません。これらの製品は依存性のあるニコチンを含みます。

オーラルたばこ「VELO」について

製品やキャンペーンの最新情報は、公式ウェブサイトからご覧いただけます。

VELO公式ウェブサイト:https://www.velo.com/jp/ja/

BATジャパンについて

社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F

代表者：社長 マウリシオ・ララ（Mauricio Lara）

公式サイト： https://www.batj.com/

BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は世界をリードするマルチカテゴリー消費財企業です。英国・ロンドンに本社を置き、48,000人以上の従業員を有しています。私たちは世界トップクラスの科学と研究開発のもと、スモークレスな世界を築き、「A Better Tomorrow(TM)（より良い明日）」を創造することを目指しています。スモークレス製品から生み出される売上高の割合を2035年までに50％に、そのユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げることを目標として掲げています。

達成に向けて、中核となるのが「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」という考え方です。これは、喫煙を続ける可能性のある喫煙者を、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めた、スモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを推進するものです。THRに関するBATのコミットメントと進捗は、その変遷に関するエビデンスや知見をまとめた『Omni(TM)』に詳しく記されています。

BATジャパンは、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこ、加熱式たばこ、オーラルたばこの輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo(TM)）、ベロ（VELO）、ネオ（neo(TM)）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。多様で進化し続ける20歳以上の消費者の好みに応えるために、これらの製品ポートフォリオを取り揃えています。

掲載方法についてのお願い

BATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションには、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。オーラルたばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

20歳未満の者の使用は、法律で禁じられています。

妊娠中のかぎたばこの使用は、妊娠高血圧症高群、早産や出生体重の減少の恐れがあります。

かぎたばこの使用は、あなたが口腔がん等のがんになる危険性を高めます。ニコチンには依存性があります。

「煙もニオイもない」「煙やニオイが発生せず」「煙やニオイが発生しない」「有害性物質の発生が紙巻たばこと比較して99%低減」「ミディアム」「甘み」「甘さ」「まろやかさ」の表現は、健康への悪影響が他製品より小さいことを意味するものではありません。