2026年3月度 派遣社員の平均時給は1,708円。42ヵ月連続で前年同月を上回る。

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が運営する日本最大級の派遣のお仕事探しサイト『エン派遣』（https://haken.en-japan.com/）では、サイトに掲載されたすべての職種（※）の求人情報をエリア別（※）に集計し、募集時の平均時給分析を行なっています。2026年3月度の集計結果がまとまりましたので、お知らせします。※『エン派遣』上で分類されている職種、エリア

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- 三大都市圏の平均時給は1,708円。前年同月比での上昇は42ヵ月連続に。- オフィスワーク系では、4月入職に向け求人数がピークに。- 営業・販売・サービス系では「インサイドセールス」が平均を引き上げる結果に。

概況解説

2026年3月度の三大都市圏平均時給は1,708円（前月比-1円・0.1％減、前年同月比+9円・0.5％増）でした。前年同月を上回るのは42ヵ月連続です。

オフィスワーク・事務系は、1,672円（前月比-14円、前年同月比+23円）となりました。例年3月は、4月入職に向けた募集がピークを迎える時期にあたります。バリエーション豊かな求人の中には、特定の顧客管理システムの使用経験を求めるような、時給2,000円を上回る専門性の高い求人もあり、時給水準を下支えしました。その一方で、未経験者歓迎の求人や郊外エリアの募集も増加し、職種全体の平均時給は前月比で微減となりました。

営業・販売・サービス系は1,644円（前月比+5円）と、主要7職種の中で唯一前月を上回りました。特に、高時給の「インサイドセールス」（1,849円）の求人増が、時給引き上げの一因になっています。インサイドセールスは正社員でも採用難度が高い職種ですが、企業側の即戦力を迅速に確保したいというニーズから、派遣スタッフの採用が活発化しています。

4月は例年、3月のピーク後に求人数が落ち着く傾向にあります。一方でサービス系では、ゴールデンウィークや夏休みの長期休暇を見据えた求人が増加する見込みです。語学力を求める高時給の求人も増え、 4月以降の時給も、緩やかな上昇が続くと予測されます。

三大都市圏 職種別平均時給は、【技術系】を除く職種で前年同月比プラスに。

3月度のエリア別平均時給は、全エリアで前年同月比プラス。

3月度の職種別／前年同月比 時給上昇額ランキング

3月度の職種別／時給額ランキング

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※2025年10月より職種区分を一部変更。新設・名称変更等の見直しを行ないましたが、時系列比較の継続性は確保しています。

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三大都市圏外エリアの派遣時給

https://prtimes.jp/a/?f=d725-1187-2c685be81399af7c01e5d88405e46dda.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d725-1187-84619f0663aa8640e12ef7c35cff8471.pdf

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