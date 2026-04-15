【新生活のタイパ革命】コンタクト選びの「調べる・迷う」時間をゼロに。専門用語もまるわかり、初心者向けクリアレンズが新登場！

株式会社アイレ

株式会社アイレ(本社：東京都豊島区、代表取締役社長：荒江健)は、コンタクトデビューの多い春の新生活シーズンに向けて、1日使い捨てクリアコンタクトレンズ「maaru Me 1day（マールミーワンデー）」を2026年4月15日より通販サイトを中心としたコンタクトレンズ販売店にて順次発売いたします。

・コンタクト選びで迷わない。日用品の買い物時間を削って、春のイベントや自分時間を最大化する新習慣

進学や就職で忙しい春、コンタクト初心者が直面するのが「BC（ベースカーブ）」や「含水率」といった専門用語の壁です。何を選べばいいか分からず、他サイトで調べ直すといった「情報収集のタイムロス」は、多くの方にとって隠れたストレスとなっていました。

本製品は、そんなコンタクト選びの「不」を解消するため、商品ページ内に「いまさら聞けない基本知識」や用語解説を徹底網羅。ページ内で全ての疑問が完結するため、比較・検討に費やす時間を大幅に短縮できます。

コンタクトのような生活必需品の買い物に悩む時間を最小限に抑え、浮いた時間を趣味や仕事、大切なイベントなど、人生を充実させる活動に充ててほしい。社員自らが感じた「不」を解消することで生まれた、安心感とタイパ（タイムパフォーマンス）を両立する新しいコンタクトレンズ体験が、あなたの新生活をスマートにバックアップします。

・【開発背景】「選ぶストレス」を「心のゆとり」へ。若手社員の実体験から生まれたブランド「マールミー」

本製品は、社内の若手メンバーを中心としたプロジェクトチームの苦い「実体験」から誕生しました。メンバーがコンタクトデビュー時に直面したのは、「BC」や「含水率」といった難解な専門用語の壁です。何を買えばいいか分からず、検索を繰り返すうちに数時間が過ぎていく……。そんな「コンタクトを買うだけで疲弊してしまう」という初心者の切実なストレスを解消したいという想いが、開発の原点となりました。

ブランド名の「マールミー（maaru Me）」には、コンタクト選びの分かりにくさにイライラして「とげとげ」してしまった心が、迷わずスマートに買い物ができることで「まあるく（円く）」なってほしい、という願いが込められています。

■ 開発担当者コメント： 「私自身がデビューで挫折しかけた経験が、プロジェクトの原点です」

「今回のプロジェクトが発足したきっかけは、メンバー自身の苦い経験でした。初めてコンタクトを買おうとした際、専門用語の壁にぶつかり、結局どれが良いのか分からず数時間を無駄にしてしまったのです。『なぜこんなに疲弊しなければならないのか』。その疑問が、本製品のコンセプトになりました。

私たちはレンズの品質はもちろん、『選ぶ時間』という目に見えないコストを削ることにこだわりました。商品ページを読むだけで、初心者の方が迷わず納得して手に取れる設計にしています。コンタクト選びに費やしていた時間を、新しい服を選んだり、大切な人と過ごしたりする時間に充ててほしい。この春、新しい一歩を踏み出す皆さんの毎日が、より自由で充実したものになることを願っています。」

・マールミーワンデー レンズ特長

・保存液にうるおい成分配合：うるおい成分「MPCポリマー」が潤いのヴェールとなり、乾燥感の軽減が期待できます。

・UVカット：紫外線吸収剤配合なので、有害な紫外線をカットできます。（UV-Aを78％、UV-Bを97％）

・含水率58%：柔らかさと酸素透過性を両立した素材。

・非球面・高解像度デザイン：像がゆがんだりぼやけることなく、鮮明に見ることができます。

・製品概要

商品名：maaru Me 1day

販売名：ワンデー UN/アイビジョン58％モイスト

承認番号：30800BZX00081A01/30200BZI00031000

パワー：-0.50D～-5.00D（0.25Dstep）

-5.50D～-10.00D（0. 50Dstep）

ベースカーブ：8.70mm

レンズ直径：14.2mm

含水率：58％

UV吸収剤・うるおい成分配合

パッケージ： 1箱30枚入り

販売元：株式会社アイレ

製造販売元：株式会社アイレ/クラボ株式会社

【各ECモール、通販ショップで随時取扱い開始】

楽天市場(https://search.rakuten.co.jp/search/mall/maarume+1day/)

Yahoo JAPAN ショッピング(https://shopping.yahoo.co.jp/search/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%BC/0/?first=1&tab_ex=commerce&fr=shp-prop&mcr=aec19216888ba61523c11796bdb0e25c&ts=1776223355&sretry=1&sc_i=shopping-pc-web-search-suggest-h_srch-srchbtn-sgstfrom-top--h_srch-kwd&area=13)

Qoo10(https://www.qoo10.jp/s/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%BC?keyword=%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%BC&keyword_auto_change=&furusato_gdlc_cd=)

＜公式インスタグラム＞マールミーワンデーの商品情報や生活の時短術などを随時投稿していきます。

https://www.instagram.com/maarume_aire/

・会社概要

商号 ： 株式会社アイレ

代表者 ： 代表取締役社長 荒江 健

所在地 ： 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目33番8号 NBF池袋タワー12F

設立 ： 1961年2月

事業内容： コンタクトレンズ及び関連商品の研究、開発、輸入及び販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://aire-cl.com/