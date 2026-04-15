ガルアワ直前！楽しみ方徹底ガイド！乃木坂46がライブパフォーマンスのトップバッターに決定！ガルアワ公式LINE VOOMとTikTokにて生配信決定！

株式会社Award

株式会社Award(代表取締役社長：長谷勇希)は、日本最大級のファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」を、2026年4月18日(土)に国立代々木競技場第一体育館にて開催いたします。

この度は、追加決定したスペシャルコンテンツを発表いたします。

１.乃木坂46がライブパフォーマンスのトップバッターに決定！

GirlsAward最多出演アーティストであり、全世代から支持を集める乃木坂46が、圧倒的な存在感とパフォーマンスでイベントの幕開けを華やかに彩ります。乃木坂46をはじめ、豪華10組の注目アーティストがGirlsAwardに大集結いたします。

２.GirlsAward公式LINE VOOMとTikTokにて生配信決定！

豪華モデル＆ゲストのランウェイや、アーティストライブを代々木第一体育館からお届けいたします。

・LINE VOOMからの視聴はこちら：https://lin.ee/tKCjbp8T/cppr

・TikTokからの視聴はこちら：https://www.tiktok.com/@girlsaward.official

３.会場内に出演者のサイン入りパネル＆ガルアワオリジナルフレームで撮影できる韓国プリ「人生4カット」が登場！さらに、人生4カットではガルアワ出演者とのコラボフレームも！

ガルアワ出演者総勢約300名による直筆サイン入りパネルと、韓国プリ機「人生4カット」を会場内オフィシャルフォトブースに設置することが決定いたしました。

韓国プリ「人生4カット」では、今回のキービジュアルを使ったオリジナルフレームで撮影できるほか、草川直弥さん、高尾颯斗さん、OWVの浦野秀太さん、中川勝就さん、とうあさん、Jams Collectionの津代美月さん、水瀬さららさんのガルアワ限定コラボフレームでの撮影も可能です。

４.ガルアワオリジナルタトゥーシールがもらえる？！SNSキャンペーン

※撮影は1回1,000円/お支払いは現金のみとなります。※会場内に両替機はございませんので、予めお釣りのないようご準備をお願いいたします。

今回のキービジュアルは、平成に人気を博し、時代を超えて愛され続ける力強いスタイルが特徴の 「アメリカントラディショナル」デザイン。そんな“アメトラ”デザインにちなんだガルアワオリジナルタトゥーシールを作成。会場内オフィシャルフォトブースにて撮影し、SNS投稿をしてくれた方には数量限定(先着)でタトゥーシールをプレゼントいたします。他にも豪華プレゼントが当たるキャンペーンを実施！詳しくは公式SNSをチェックしてキャンペーンにご参加ください！

＜キャンペーン概要＞

ガルアワ公式Xをフォロー&「#ガルアワ2026SS」「#ガルアワ参戦」をつけて、

オフィシャルフォトスポットの写真or動画を投稿

当日その場でタトゥーシールを数量限定(先着)でプレゼントのほか、

後日、出演者のサイン入りチェキなどが抽選で当たる！

▶︎公式X：https://x.com/GirlsAward

＜ガルアワオリジナルタトゥーシール＞

５.ガルアワ公式SNSに出演できるチャンス！？オフィシャルドレスコードを身に纏って来場しよう！

今回のイベントテーマ『CUTE WITH A BITE. - “カワイイ”で終わらせない。』は、可愛さ・強さ・少しの毒っぽさなど、誰もがもつ”いくつもの顔”にフォーカス。どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められています。

ご来場いただく皆様にも、自信を持って思い切り楽しんでいただきたい！そんな想いを込めて、イベント当日、今季のトレンドカラー【ローズピンク】のアイテムを身につけてご来場いただいた方の中からランダムで、ガルアワスタッフがお声かけさせていただき、インタビュー撮影をさせていただきます。詳細はガルアワ公式SNSをチェックください！

そのほか、当日ご来場の皆様には、豪華アイテムが入ったお土産袋を配布いたします。当日をお楽しみに！

今後の最新情報は公式WEBサイト/SNSにて随時発表してまいります。

Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER 開催概要

［日時］2026年4月18日(土) 開場13:00 / 開演14:30 (予定)

［会場］国立代々木競技場第一体育館 (住所：東京都渋谷区神南2丁目1－1)

［テーマ］『CUTE WITH A BITE. - "カワイイ"で終わらせない。』

［特別協賛］楽天グループ株式会社および楽天グループ各社(楽天カード、楽天市場、楽天チケット 等)

［チケット］全席SOLD OUT!!

［お問い合わせ先］キョードー東京 http://kyodotokyo.com/

0570-550-799 (平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00)

［公式WEBサイト］https://girls-award.com/

［公式SNS］●TikTok：https://www.tiktok.com/@girlsaward.official

●X：https://x.com/GirlsAward

●LINE：https://line.me/R/ti/p/@192egcvw

●YouTube：https://www.youtube.com/@GirlsAward_official

●Instagram：https://www.instagram.com/girlsaward_official/

●Threads：https://www.threads.com/@girlsaward_official

■出演者

＜MODEL＞※五十音順

愛来 / 青島心 / 秋田汐梨 / 審良ふたば / 綾瀬ことり(Rain Tree) / 有坂心花 / 安斉星来 / 五百城茉央(乃木坂46) / 井桁弘恵 / 石川満里奈 / 板倉可奈(CUTIE STREET) / 板野友美 / 一ノ瀬美空(乃木坂46) / 伊藤百花(AKB48) / 井上和(乃木坂46) /今泉佑唯 / 入江美沙希 / 宇井優良梨(GENIC) / 上原彩有 / 梅澤美波(乃木坂46) / 江籠裕奈 / 遠藤さくら(乃木坂46) / 王林 / 大友花恋 / 大野愛実(日向坂46) /

大峰ユリホ / 小川桜花(Girls²) / 小國舞羽 / 小栗有以(AKB48) / 小崎凜奈(RoLuANGEL) / 葛西杏也菜 / 梶原叶渚 / 加藤栞 / かとゆり / 金川紗耶(乃木坂46) / 金澤亜美(僕が見たかった青空) / 金村美玖(日向坂46) /香音 / 川口葵 / 川口ゆりな / 川崎桜(乃木坂46) / 黒瀬ひな / 小坂菜緒(日向坂46) /

古園井寧々 / 小林由依 / 小林百合香 / 小宮山莉渚 / 小室安未 / 近藤華 / 紺野彩夏 / 雑賀サクラ /

坂井仁香(超ときめき(ハート)宣伝部) / さくら / 佐藤和奏 / しゅう / 白石乙華 / 杉本愛里 / SUZU(ME:I) /

鈴木瞳美(≠ME) / 鈴木ゆうか / 菅田愛貴(超ときめき(ハート)宣伝部) / せいら / 高橋快空 / 高比良由菜 /

武田玲奈 / 多田梨音 / 立花琴未(CANDY TUNE) / 田仲埜愛 / 田鍋梨々花 / 谷崎早耶(≠ME) / 田村保乃(櫻坂46) /月丘音彩 / 月島琉衣 / 月山京香 / 津代美月(Jams Collection) / 筒井あやめ(乃木坂46) /

鶴嶋乃愛 / 鶴屋美咲(Girls²) /天翔愛 / 天翔天音 / なえなの / 中川紅葉 / 中島瑠菜 / 永瀬莉子 / なごみ / 那須ほほみ / 夏川メガン / 生見愛瑠 / 濱岸ひより / 早崎すずき(僕が見たかった青空) / 林芽亜里 / 原莉子 / 土方エミリ / 平川そよ花 / 平田侑希(AKB48) / 平松想乃 / ファーストサマーウイカ /

福山絢水 / 藤井サチ / 藤吉夏鈴(櫻坂46) / ブリッジマン遊七 / 星乃夢奈 / 堀川梨心 / 堀口真帆 /

堀口美澪(RoLuANGEL) / 堀越麗禾 / 本田紗来 / マーシュ彩 / 的野美青(櫻坂46) / 真鍋凪咲(CUTIE STREET) / 三浦舞華 /ミチ / 水瀬さらら(Jams Collection) / MINAMI / 南なつ(CANDY TUNE) /

三原羽衣 / 美海 / 向井怜衣 / 村上なずな / 村谷はるな / 守屋麗奈(櫻坂46) / 矢吹奈子 /

山口綺羅(Girls²) / 山崎天(櫻坂46) / 山下美月 / 大和奈央 / 山本望叶 / ゆい小池(ゆいちゃみ) /

ゆうちゃみ / 莉子 / RINO(ME:I) / りんか

＜MEN’S NON-NO MODEL＞

中田圭祐 / 中川大輔 / 鈴木仁 / 鈴鹿央士 / 豊田裕大 / 水沢林太郎 / 樋之津琳太郎 / 高橋璃央 / 小方蒼介 / 栄莉弥 / 鈴々木響 / 高橋大翔 / 野村康太 / 四坂亮翔 / 松井大奈 / 海谷遠音 / 石川愛大 / 嵐翔真 / 籠宮壮太朗 / 松岡光 / 高橋紅輝

＜GUEST＞※五十音順

青木源太 / 岩瀬洋志 / 内田金吾 / 浦野秀太(OWV) / 小川史記(BUDDiiS) / 奥野壮 / 草川直弥 /

こーくん /越山敬達 / 佐藤江梨子 / 高尾颯斗 / チャーはん/志村秀哉(超特急)・森次政裕(超特急) / 綱啓永 / とうあ / NAOYA(MAZZEL) / 中川勝就(OWV) / ハリー杉山 / 樋口幸平 / 藤岡真威人 /

船津稜雅(超特急) / 松倉海斗 / 松本怜生 / 村田祐基(超特急) / もーりーしゅーと / よしあき 他

＜ARTIST＞※五十音順

CANDY TUNE / GPP / 超ときめき(ハート)宣伝部 / 超特急 / 乃木坂46 / VIBY / H//PE Princess /

美麗-Bi-ray- / MAZZEL / ME:I

＜OPENING ACT＞※五十音順

VOKSY DAYS / RE-GE

＜MC＞

山里亮太(南海キャンディーズ) / 森香澄 / 長浜広奈

＜SPECIAL STAGE＞

映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』 / 『今日、好きになりました。』 /

ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』 / 映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』 / ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』 /atmos pink × adidas / MAX&Co. /

MEN‘S NON-NO

＜BRAND＞※ABC順

adidas / An MILLE / atmos pink / Daniel Wellington / dazzlin / evelyn / FREE'S MART /

GRAPEFRUIT MOON / LAGUA GEM / MONO-MART / rienda / SLY / Top of the Hill / WEGO

Awardとは

日本最大級のファッション＆音楽イベント「GirlsAward」を年２回(春・秋)開催しています。日本のカルチャーを世界へ配信することを目的に、様々な規模感のイベント運営を行い、これまでにない魅力溢れるイベントを創出してきました。また、長年にわたり培ってきたリソースを最大限に活用し、新たなビジネスモデルを拡大しています。イベントプロデュース事業を始め、企業コラボや商品開発、PR、広告代理店事業など幅広い業務を行い、ワンストップマーケティングを可能に致しました。今後もさらなる発展を目指し、国内に留まらず世界も視野にいれ展開してまいります。