新年度疲れや春の“なんとなくしんどい”に、ホテルから新提案！　VILLA KOSHIDO・春限定の「リセットステイプラン」を販売開始

有限会社 恒志堂

新生活や環境変化で心身の疲れがたまりやすい春に、ホテルの客室を“整える空間”として提案

有限会社 恒志堂(所在地：北海道札幌市、代表取締役：佐藤元春)が運営するVILLA KOSHIDOでは、時期ごとの生活者ニーズに応える“企画型ホテル”として、このたびVILLA KOSHIDO KOTONIにて、春限定の「リセットステイプラン」の販売を開始いたします。

安眠ギフトやリラックスティー、高級入浴剤、フェイスパックなどを組み合わせた3つの宿泊プランを通じて、新年度特有の疲れやゆらぎに寄り添い、心身をやさしく整える滞在体験を提案します。

あわせてVILLA KOSHIDO ODORIでは、客室内で気軽に春気分を楽しめる「プライベートお花見プラン」も展開。外出しなくても季節感を味わえる、春ならではの客室体験を広げてまいります

時期ごとのニーズに応じて客室価値を再編集する、“企画型ホテル”としての取り組み

VILLA KOSHIDOではこれまでも、時期ごとの社会状況や生活者ニーズに応じて、ホテル客室の新たな使い方を提案してきました。

先日は、男性アイドルのコンサート日程が大学受験日と重なった際、自社ホテルの空室を活用し、受験生応援部屋を1泊5,900円で販売。宿泊需要の高まりに対し、生活者の困りごとに寄り添う形で客室を提供しました。

今回の「リセットステイプラン」も、こうした“企画型ホテル”としての取り組みの一環です。

その時期、その場所、その空気感に合わせて、客室の価値を再編集し、今求められる過ごし方へとつなげる。VILLA KOSHIDOは、今後もそうした視点から宿泊施設の可能性を広げてまいります。

気分や滞在目的で選べる、3つのリセットステイプランを用意

春のひと息リセットプラン

コンセプト：「頑張りすぎる前に、少しだけ整える」

販売価格：11,000円

安眠ギフトセット、耳ほぐタイム、リラックスティー、ピロー＆エアミストを組み合わせた、気軽にリフレッシュできるプランです。仕事や新生活の合間に、少しだけ深呼吸するような時間を持ちたい方に向けた、入り口となる滞在プランです。

春の整うステイプラン

コンセプト：「空間から整え、深いリラックスへ」

販売価格：16,000円

「春のひと息リセットプラン」の内容に加え、高級入浴剤（ボディ・ハンドクリームを含む）セット、ミニ噴水（水の音・光）を用意。香りや音、光など空間全体からリラックス感を高め、より深く気持ちを整えたい方に向けたプランです。

春のご褒美リトリートプラン

コンセプト：「疲れた心と体を、しっかり回復させる」

販売価格：21,000円

「春の整うステイプラン」の内容に加え、フェイスパックとご褒美プチスイーツをセットにした、最上位プランです。

美容と癒しの両方を楽しみながら、頑張る自分をしっかりいたわる春のご褒美滞在を提案します。

“泊まる”だけでなく、“眠る・整える・いたわる”を客室で叶える新しい滞在体験へ

「リセットステイプラン」は、ただ宿泊するためのプランではなく、ホテル滞在そのものをセルフケア体験へと再編集した企画です。



春の疲れを抱えやすい時期に、遠出をしなくても、移動に時間をかけなくても、客室の中で自分を整えることができる。そうした手軽さと特別感の両立が、このプランの魅力です。

また、安眠、美容、香り、音、食といった複数の要素を掛け合わせることで、短い滞在時間の中でも“気持ちが切り替わる感覚”を得られる構成としました。春の慌ただしさの中で、少し立ち止まるきっかけとなる滞在を目指しています。



■ご予約はこちら→https://forms.gle/bq1VY32MbnS172ev6

VILLA KOSHIDO ODORIでは「プライベートお花見プラン」も展開

VILLA KOSHIDOでは、春の季節需要に応えるもう一つの提案として、VILLA KOSHIDO ODORI 101号室にて「プライベートお花見プラン」も販売します。こちらは、客室内で気軽に楽しめる“プライベートお花見体験”をコンセプトにしたプランです。

女性グループ、カップル、友人同士、同僚など、さまざまな集まりを想定しており、外に出かけなくても春らしい時間を楽しめる点が特徴です。

お花見はしたいけれど、混雑や天候が気になる。

移動や帰宅時間を気にせず、ゆっくり盛り上がりたい。

そうしたニーズに対し、客室というプライベート空間を活用することで、より自由で気軽な春の集まり方を提案します。

混雑・天候・帰宅時間を気にせず楽しめる、客室内のプライベートお花見体験

「プライベートお花見プラン」は、外でのお花見とは異なり、場所取りや寒さ、天候の心配がなく、客室内で落ち着いて春の集まりを楽しめることが魅力です。飲み物は持ち込み自由としており、食事はオードブルを追加できるため、過ごし方も自由度高く設計しています。

販売施設：VILLA KOSHIDO ODORI 101号室

基本料金：20,000円（1室／最大14名まで）

オードブル：2,000円／人～

※飲み物は持ち込み自由

外へ出かけるお花見とは違う、客室ならではの気軽さと快適さを通じて、春の思い出づくりをサポートします。

■ご予約はこちら→https://forms.gle/NPonV71Zidv6Tket6

VILLA KOSHIDOは今後も、季節や社会状況に応じた客室体験を提案

VILLA KOSHIDOでは今後も、宿泊施設を“泊まる場所”としてだけではなくその時々の季節や社会状況、生活者の気分や困りごとに寄り添う“企画型ホテル”として新しい価値を提案してまいります。

春の疲れを整える時間も、仲間と楽しむ季節の集まりも、ホテル客室という空間の中で実現できる時代へ。VILLA KOSHIDOは、これからも時期ごとのニーズに応える客室体験を展開してまいります。

メディアのみなさまに撮影いただけること

・特別プランの体験リポート

・プラン関連商品の撮影

・担当者のインタビュー

・企画型ホテルとしてのゲーミング部屋の撮影 ～など

有限会社恒志堂に関して

〒064-0919

北海道札幌市中央区南19条西14丁目2番35号

代表取締役 佐藤 元春

＜ホームページ＞

https://koshido.co.jp/

本プレスリリースに関するお問い合わせ先・取材申し込み

担当： 湯瀬 (080-8385-1137)