PEP検定が『日経トレンディ』2026年5月号に掲載――非エンジニアにも開かれた、実務直結型の生成AI専門資格として注目

一般社団法人 日本プロンプトエンジニアリング協会

一般社団法人日本プロンプトエンジニアリング協会（以下、JSPE）は、このたび『日経トレンディ』2026年5月号において、当協会が展開するPrompt Engineering Professional（PEP）検定が掲載されたことをお知らせいたします。あわせて、同号の生成AI関連企画では、当協会代表理事の黒柳茂がおすすめツールの選定に協力しました。

今回の掲載は、PEP検定が、生成AI時代に求められる知識と実務スキルを体系的に学び、客観的に証明できる資格として、一般ビジネス層にも広く認知され始めていることを示すものです。生成AIの活用が急速に進む一方で、「何を学べばよいのか」「どこまでが安全な活用なのか」「実務に使える知識とは何か」が見えにくい中、PEP検定はその基準となる学習・評価の枠組みを提供しています。

誌面画像では、PEP検定は「AI・IT資格 難易度マップ」の中で、初心者向け資格群から一歩進み、ビジネスでの活用や実務スキルの向上を目的とした領域に位置づけられており、PEP検定が「非エンジニアにも開かれている一方で、一定の専門性と実務性を備えた資格」ということが確認できます。

PEP検定の大きな特徴は、非エンジニアや非データサイエンティスト層でも受験しやすい入口を持ちながら、内容は実務レベルでの活用を見据えて設計されている点です。営業、企画、事務、マネージャー、エンジニアなど、プログラミング経験を問わず幅広い職種を対象としており、単なる知識確認にとどまらず、生成AIへの指示設計、評価、応用スキルを体系的に測定する認定試験と位置づけられています。

また、PEP検定は、生成AIについての知識を知るだけでなく、安全に、適切に、業務で使いこなすための視点を重視しています。シラバスには、倫理、リスク管理、法的配慮に関する章が含まれており、AIバイアス、プライバシー保護、透明性の確保、ハルシネーション対策、セキュリティリスク、著作権、個人情報保護法など、企業利用に欠かせない論点が明示されていることはもちろん、より効果的に活用するための視点での問題が盛り込まれています。これは生成AIの導入が広がる現在において「使ってよい場面・注意すべき場面を判断できること」だけでなく、「より生産性を向上するための活用方法」も重要であるという考え方を反映したものです。

さらにPEP検定は、知識の陳腐化を防ぐため、試験内容そのものが継続的にアップデートされる点でも特徴的です。協会は2025年に、PEP検定へ「AIエージェント」と「コンテキストエンジニアリング」に関する新章追加を発表し、急速に進化する生成AI分野の最新動向を試験に反映していく方針を示しました。試験内容と学習資料は今後も定期的なアップデートを予定していると案内されており、学んだ知識が時代遅れになりにくい“生きた検定”であることも、PEP検定の大きな価値の一つです。

加えて、PEP検定では無料の学習資料が公開されており、公式サイトから誰でもダウンロードできます。これは個人の自学自習に役立つだけでなく、企業においては生成AI研修の補助資料や、社内の知識平準化・共通言語化のベースとしても活用しやすい仕組みです。公式サイトでは、法人向けに団体受験、一括管理機能、ボリュームディスカウントなども案内されており、個人のスキル証明だけでなく、組織全体のAI活用水準を底上げする手段としての活用も想定されています。

法人向けでの導入相談などがございましたら下記問い合わせ先よりご連絡ください。

JSPEは今後も、PEP検定を通じて、生成AIを「知っている」だけでなく、「安全に、実務で、継続的に使いこなせる」人材の育成を進めてまいります。個人のキャリア形成と企業の生産性向上の両面に貢献しながら、生成AI時代にふさわしい学習・評価基準の整備を引き続き推進してまいります。

PEP検定 について

PEP検定は、生成AIへの指示設計・評価・応用スキルを体系的に測定する、日本初のプロンプトエンジニアリング認定試験です。営業・企画・事務・管理職・エンジニアなど幅広い職種を対象とし、実務への応用力と専門スキルの習得を重視しています。無料学習資料の提供、全国のテストセンターで受験可能なCBT形式、法人向けの団体受験や一括管理機能など、個人にも企業にも活用しやすい設計となっています。

https://prompt.or.jp/pep

日本プロンプトエンジニアリング協会について

日本プロンプトエンジニアリング協会（JSPE）は、生成AI時代に必要とされる知識・技術・倫理観の普及を目的として活動する団体です。セミナー、イベント、認定資格制度などを通じて、個人と企業の双方に対し、生成AIを実務で活かすための学習機会とコミュニティを提供しています。

JSPEの活動実績

1. 月例オンラインセミナーの実施

JSPEでは定期的に月例オンラインセミナーを開催しており、生成AIの最新動向やプロンプト設計の実践ノウハウ、応用事例などを共有しています。初心者から経験者まで幅広い層の参加を得ており、参加者のスキル向上と理解深化を支援しています。

2. ネットワーキングイベント「JSPE Community Nexus」の開催

12月4日(木)恵比寿にて、「JSPE Community Nexus」を開催しました。協会会員や、PEP検定受験者など、生成AIに関心のある方が参加し、意見交換や情報共有、コラボレーションのきっかけづくりとなり、プロンプトエンジニアや生成AI活用者同士のコミュニティ形成が進みました。

お問い合わせ先

一般社団法人日本プロンプトエンジニアリング協会

担当：広報

メールアドレス：info@prompt.or.jp