『エヴァンゲリオン』と釣具ブランドDRESSのコラボ最終弾！ただのエギではない！ファンの心とイカをがっちりゲット「EVA×DRESS EVA-Q 3号」初号機・2号機・第4の使徒 3種セット！5月発売

EVANGELION × DRESS コラボとは？第1弾からの歩み

有限会社ライラクス

2025年――TVシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』放送開始から30周年という記念すべき年に、

釣具ブランド「DRESS」と『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズの特別コラボレーション

「EVANGELION × DRESS」が始動。

2017年以来となる復活コラボは「魚類捕獲計画」と銘打たれ、

2025年7月の第1弾では、

エギ（3.5号）や、フィッシュグリップ・プライヤー・バッカン・防水トートなど多彩なアイテムが登場。

『エヴァ』ファンとアングラーの両方から大きな反響を呼びました。

2025年12月～2026年1月にかけて展開された第2弾では、

バッカンやプライヤー・フィッシュグリップなどをエヴァンゲリオン2号機をモチーフにしたカラーに加え、ドレパンルアーやメタルジグ（A.T. IWASHI）が加わり、コレクションをさらに拡充。

そして今回、EVANGELION × DRESS 第2弾の最終商品がいよいよ登場します！

第2弾フィナーレを飾る「EVA×DRESS EVA-Q 3号」3種セットが登場！

EVA×DRESS EVA-Q 3号 初号機・2号機・第4の使徒 3種セット

販売価格：\5,940（税込）

発売日：2026年5月20日

取り扱い：DRESSオフィシャルWEBサイト・各種ECサイト・エヴァンゲリオンストア・全国釣具店

第1弾エギ（3.5号）に続く今回は、より汎用性の高い3号サイズでの展開。

堤防・磯・河川など幅広いエギングフィールドに対応し、初心者から上級者まで手にとりやすいサイズ感で登場します。

初号機・2号機・第4の使徒という3つのデザインをまとった3本のエギが1セットに。

コレクションとしても、実釣アイテムとしても、手元に揃えておきたい集大成です。

▼ 予約・購入はこちら

https://f-dress.jp/products/4570189748995

3種の違いを解説｜初号機・2号機・第4の使徒デザイン どれを選ぶ？

デザインのみではなく、3種はそれぞれ異なるベースモデルを採用しており、

アクション・飛距離・使用感に個性があります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/70919/table/145_1_8ae2e534caa2bf31cc19b79c9bde6b96.jpg?v=202604150351 ]

イージーQマグネットTG（マグパタ(TM)）3号 初号機カラーイージーQマグネットTG（マグパタ(TM)）3号 初号機カラー

エヴァンゲリオン初号機をモチーフにした特別カラーのエギ。

DUEL独自の「タングステン×マグネット重心移動機構」を搭載し、

パタパタ史上最大の飛距離を記録。

高比重タングステン球と超強力マグネットにより、

キャスト時は球がストレートに後部へ移動し、圧倒的な遠投性能と安定した飛行姿勢を実現します。

着水後はスムーズに重心位置へ戻り、キレのあるダートと即アピールを両立。

水の抵抗で細かくバイブレーションを起こす「パタパタ(R)フット（特許）」がエビの足をリアルに再現し、波動と紫外線発色でイカの捕食本能を刺激。

強い波動を生む「ウェーブモーションボディ（特許）」と、根掛かりを防ぐ「スナッグレスバンパー（特許）」も搭載。

トリックフックはアピール力の高いケイムラ仕様。

根掛かりを激減させながら回収率も向上しています。

重量： 15g

沈下速度： 約3.8 s/m

最大飛距離： 50mオーバー

（元の製品はこちら → https://www.duel.co.jp/special/magpata/）

MAG Qタングステン 3号 2号機カラーMAG Qタングステン 3号 2号機カラー

エヴァンゲリオン2号機をモチーフにした特別カラーのエギ。

同じく「タングステン×マグネット重心移動機構」を搭載。

キャスト時は球がストレートに後部へ移動し、着水後は自動で重心位置へ戻るため、キレのあるダートと即アピールを両立します。

低重心かつセンター寄りの設計により、切れ味鋭いダートアクションが可能。

高足場からのシャクリでも強力磁石で球をしっかり固定し、アクションの再現性も抜群。

わずかな潮流でもフィンが細かく振動する「パタパタ(R)フィン」が着水直後のチャンスも逃しません。

重量： 15.5g

沈下速度： 約3.5 s/m

最大飛距離： 60mオーバー

（元の製品はこちら → https://www.duel.co.jp/special/mag_q_tungsten/）

EQ(TM)（Egiオリジナル）3号 第4の使徒カラーEQ(TM)（Egiオリジナル）3号 第4の使徒カラー

第4の使徒をモチーフにした特別仕様のエギ。

"釣れるエギのど真ん中" をコンセプトに、軽快な操作性と安定したフォールを軸に設計。

潮流をしっかり捉えて強力な波動でイカを寄せる「パタパタ(R)フィンワイド」と、

根掛かりを抑えつつ高い回収率を実現するケイムラ仕様の「トリックフック」を搭載。

エギングを始めたばかりの初心者から、クセのない正統派を求める上級者まで、誰が使っても結果に直結する一本です。

重量： 14.5g

沈下速度： 約3.7 s/m

（元の製品はこちら → https://www.duel.co.jp/products/detail.php?pid=1628）

3号サイズを選ぶ理由｜第1弾3.5号との違いと使い分け

第1弾で登場したEVA×DRESS EVA-Qは3.5号でしたが、今回は3号サイズでの展開。

3号サイズはエギングにおいて最も汎用性が高いとされる標準サイズで、

水深・潮の速さ・イカのサイズを問わず対応できる懐の深さが特長です。

3.5号と2本揃えることで、フィールドや状況に応じた使い分けも可能。

EVA×DRESS コラボのラインナップとして、より完成形に近づいたセットといえます。

EVANGELION × DRESS 第2弾 全ラインナップ

2025年12月 発売

- EVA×DRESS ドレパンルアー 第2弾- EVA×DRESS 魚介類捕獲計画ステッカー- EVA×DRESS A.T. IWASHI（メタルジグ Rサーディン）初号機・2号機セット 30g / 40g

2026年1月 発売

- EVA×DRESS グラスパー グラディウス 2.0（2号機カラー）- EVA×DRESS 8inch アルミプライヤー（2号機カラー）- EVA×DRESS バッカンミニ（17L）エヴァンゲリオン2号機カラー

2026年5月20日 発売〔第2弾 最終商品〕

EVA×DRESS EVA-Q 3号 初号機・2号機・第4の使徒 3種セット \5,940（税込）

▼ 予約・購入はこちら

オフィシャルウェブサイト：https://f-dress.jp/products/4570189748995

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX5BVB4H?ref_=ast_sto_dp

楽天：https://item.rakuten.co.jp/evohobby/4570189748995/

【DRESSとは】

DRESS（ドレス）は、2007年に誕生したフィッシング＆アウトドアブランドです。

「釣りを特別なステージへ！」をコンセプトに、実用性とデザイン性を両立したカスタムパーツ、ツール、アパレル、ギアを展開しています。

代表作であるフィッシュグリップ「グラスパー」は、2009年にグッドデザイン賞を受賞。

以降も機能性と独自性を兼ね備えた製品開発を続けています。

また、ウルトラマン、エヴァンゲリオン、ONE PIECE、ゆるキャン△、海物語、BURTLEに加え、ラグビー日本代表のオフィシャルライセンス商品の制作など、多彩なコンテンツとのコラボレーションを展開。

さらに、クリエイターやインフルエンサーとの共同開発にも積極的に取り組み、釣りの枠を超えた価値創出を行っています。

釣りというアウトドアカルチャーに、デザインとエンターテインメントの視点を掛け合わせ、初心者からベテランまで楽しめる新しい体験を提案。

DRESSはこれからも、ものづくりのこだわりと遊び心を武器に、国内外へ新たな可能性を発信してまいります。

■会社概要

有限会社ライラクス

フィッシング部門DRESS

本社所在地 ：〒577-0022 大阪府東大阪市荒本新町2-36

代表者 ： 安井 義一郎

・DRESSオフィシャルサイト URL

https://f-dress.jp/

・DRESS公式YouTube

https://www.youtube.com/@DRESSOfficial

・DRESS公式Instagram

https://www.instagram.com/dressfishing/

・DRESS公式X

https://twitter.com/dressfishing

・DRESS公式TikTok

https://www.tiktok.com/@dress_official_tiktok

・DRESS公式Facebook

https://www.facebook.com/DRESS-258215384324544/

・DRESS公式LINEアカウント

https://page.line.me/lgp3657o

【この記事に関する問い合わせ】

担当者：東

TEL：06-6785-0880

担当E-mail：higashi@laylax.com