《ZETT》ネオステイタス ユニフォーム フィットパンツ『解放ストレッチ360°』4月より発売！

ゼット株式会社

「ベースボールを科学する。」ゼット株式会社（本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之）は、スチューデント練習用ユニフォームパンツ ネオステイタス ショートフィットパンツ・ネオステイタス レギュラーフィットパンツを発売します。

リリースページはこちら :https://zett-baseball.jp/blogs/news/260410

『ネクストステージへ挑戦するプレーヤーが安心して使用できる』ことをコンセプトに、着用時の快適性と高いストレッチ性能を両立したユニフォームパンツを開発しました。



本製品には、新素材「シルキーストレッチニットIII」を採用。最大の特長は、野球のあらゆる動きに追従する、360°全方向へバランスよく伸縮する優れたストレッチ性です。この高いストレッチ性能により、ストレスフリーな着心地を実現し、プレーヤーの快適なプレーをサポートします。



デザインおよびパターンは無駄を省いたシンプルな設計とし、生地特性を最大限に引き出す仕様としました。スタイリングはダブつきのない、すっきりとしたシルエットを採用しています。



パッケージにもこだわり、「解放ストレッチ360°（サンロクマル）」を象徴するアイコンを用いた、インパクトのあるデザインを採用。プレーシーンをビジュアルで表現することで、360°ストレッチによる動きやすさやメリットを直感的にイメージできる工夫を施しています。



進化したネオステイタスパンツ「解放ストレッチ360°（サンロクマル）」は、大人用ショートフィットパンツとレギュラーフィットパンツ、2タイプを展開します。

ネオステイタス ショートフィットパンツ・レギュラーフィットパンツ 特徴

1：解放ストレッチ

投げる・走る・守る・打つ、野球の動作に対し、ストレスフリーな着心地と開放感を与えるストレッチ性。

2：シルキーストレッチニットIII

伸びと着心地をさらに進化させた新素材。柔らかな肌触りと360°方向にバランスよく伸縮するストレッチ性を実現。

3：ダブつかない、すっきりとしたシルエット

シンプルだからこそ、どんな体型にも程よくフィットし、ストレスフリーな着心地を提供する。

4：ディテールにもこだわりを

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=B5w3N3FwDOU ]

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/573_1_69343f1811c61e64ea0789daec081ee1.jpg?v=202604150351 ]

ネオステイタス 特集ページ :https://zett-baseball.jp/pages/neostatus

ネオステイタス ユニフォームパンツページ :https://zett-baseball.jp/pages/neostatus_uniformpants/

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