《ZETT》ネオステイタス ユニフォーム フィットパンツ『解放ストレッチ360°』4月より発売！

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ゼット株式会社


「ベースボールを科学する。」ゼット株式会社（本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之）は、スチューデント練習用ユニフォームパンツ ネオステイタス ショートフィットパンツ・ネオステイタス レギュラーフィットパンツを発売します。



リリースページはこちら :
https://zett-baseball.jp/blogs/news/260410



『ネクストステージへ挑戦するプレーヤーが安心して使用できる』ことをコンセプトに、着用時の快適性と高いストレッチ性能を両立したユニフォームパンツを開発しました。

本製品には、新素材「シルキーストレッチニットIII」を採用。最大の特長は、野球のあらゆる動きに追従する、360°全方向へバランスよく伸縮する優れたストレッチ性です。この高いストレッチ性能により、ストレスフリーな着心地を実現し、プレーヤーの快適なプレーをサポートします。

デザインおよびパターンは無駄を省いたシンプルな設計とし、生地特性を最大限に引き出す仕様としました。スタイリングはダブつきのない、すっきりとしたシルエットを採用しています。

パッケージにもこだわり、「解放ストレッチ360°（サンロクマル）」を象徴するアイコンを用いた、インパクトのあるデザインを採用。プレーシーンをビジュアルで表現することで、360°ストレッチによる動きやすさやメリットを直感的にイメージできる工夫を施しています。

進化したネオステイタスパンツ「解放ストレッチ360°（サンロクマル）」は、大人用ショートフィットパンツとレギュラーフィットパンツ、2タイプを展開します。



ネオステイタス ショートフィットパンツ・レギュラーフィットパンツ 特徴

1：解放ストレッチ


投げる・走る・守る・打つ、野球の動作に対し、ストレスフリーな着心地と開放感を与えるストレッチ性。




2：シルキーストレッチニットIII


伸びと着心地をさらに進化させた新素材。柔らかな肌触りと360°方向にバランスよく伸縮するストレッチ性を実現。




3：ダブつかない、すっきりとしたシルエット


シンプルだからこそ、どんな体型にも程よくフィットし、ストレスフリーな着心地を提供する。




4：ディテールにもこだわりを




[動画: https://www.youtube.com/watch?v=B5w3N3FwDOU ]


[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/573_1_69343f1811c61e64ea0789daec081ee1.jpg?v=202604150351 ]




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