【大丸京都店】『2026 道の駅グルメ百貨店』4月22日(水)より開催

株式会社 大丸松坂屋百貨店

全国各地の道の駅で大人気のグルメが集結する「道の駅グルメ百貨店」を大丸京都店で初開催します。

地元の人々に愛され続けるグルメを楽しんでいただけます。まさに、旅行に訪れたような気分になれるイベントとなっています。

2026 道の駅グルメ百貨店

2026年4月22日(水)→4月28日(火)

大丸京都店 地階 ごちパラうまいもの処

関西にて順次開催 (出店内容は各店で異なります）

https://dmdepart.jp/michinoeki/(https://dmdepart.jp/michinoeki/)

大丸梅田店 5月11日(月)→19日(火)

松坂屋高槻店 5月13日(水）→19日(火)

出店の「道の駅」

<香川県> 道の駅滝宮

<京都府> 道の駅丹後王国「食のみやこ」

<岐阜県> 道の駅織部の里もとす

<滋賀県> 道の駅妹子の郷

<静岡県> 道の駅伊東マリンタウン

<福井県> 道の駅南えちぜん山海里

<宮崎県> 道の駅きたごう

<福井県> 道の駅南えちぜん山海里

画像はイメージです。器は含まれません。

地元福井のブランド豚「ふくいポーク」を使用。脂の甘みと柔らかさ、お肉のうまみを感じられる人気商品です。特製のかつ専用ソースと揚げたてのかつのマッチングをお楽しみください。

福井ソースカツ丼

(1人前) 税込1,080円

<京都府> 道の駅丹後王国「食のみやこ」

広さは甲子園球場約8個分！西日本最大級の道の駅。丹後の本物の食材を味わえるスポットで、王国内ではクラフトビールが醸造されたり丹後の卵が楽しめる卵かけご飯専門店などがございます。

航空幕僚長特別賞を受賞し、航空自衛隊が認めた自慢の唐揚げ。京都の定番調味料「黒七味」を使用した、素材が引き立つ豊かな風味と、確かなうまみが特徴です。ほかにも3種類の味をご用意しました。

〈KUIYA〉

航空自衛隊 空上げ (黒七味)

航空自衛隊 空揚げ(紀州産梅風味、ガーリック風味、スパイスカレー風味)

(100g) 各税込486円

<静岡県> 道の駅伊東マリンタウン

画像はイメージです。皿など装飾物は含まれません。

海まで5秒の寿司屋から、伊豆の名産「金目鯛」の干物を棒寿司にした、ここだけの味が登場。干物を使用することで、生のネタを使用したお寿司とはまた違った金目鯛のおいしさを感じることができます。

〈海と寿司と揚げ 伊豆まるす〉

キンメ棒寿司

(1本) 税込1,380円

<福井県> 道の駅南えちぜん山海里

画像はイメージです。皿など装飾物は含まれません。

黄金色に焼き上げられた焼き鯖と福井県産コシヒカリを使用した、2025年下半期、道の駅売店売上No.1の商品。鯖の身はほどよく脂がのって、しっとり肉厚。ふっくらと甘いシャリとともに香ばしさが口いっぱいに広がります。大葉とガリが味の決め手です。

焼き鯖すし

(8貫) 税込1,550円

<宮崎県> 道の駅きたごう

宮崎県日南市で獲れた鰹を使用。こだわりぬいた絶妙な甘いしょう油味のタレに漬け込んだ日南名産のしょう油なまぶしは、ごはんにのせて食べるのはもちろん、サラダにのせたり、おひたしにしたり、だしをかけてお茶漬けにしたりと楽しみ方はいろいろ！

しょう油なまぶしくずし 本カツオ

(70g) 税込550円

<滋賀県> 道の駅妹子の郷

バターのようななめらかな食感とナッツのような風味が特徴の「バターナッツかぼちゃ」を使用した、妹子の郷オリジナル商品。バターナッツかぼちゃのぽってりとした見た目と、シチューのやさしい甘さと温かみをイメージしたパッケージもかわいい！

バターナッツかぼちゃシチュー

(200g) 税込780円

<香川県> 道の駅滝宮

昭和5年から続く伝統製法で製麺する「日の出製麺所」のさぬきうどん。気温や湿度など、毎日ちがう環境の中で職人がベストを追求し、塩分や水分の量、練り方、寝かし（熟成）、押さえ方、延ばし方、ゆで方などを考えて作られています。

〈日の出製麺所〉本場さぬき生うどん

(4人前､生タイプ､つゆ付) 税込680円

<香川県> 道の駅滝宮

一度食べたらとりこになる、老舗海産物問屋が作った本気の天かす。イカと魚のすり身を使っているため、一般的な天かすと比べて、風味の豊かさが圧倒的です。うどんやお好み焼き、野菜炒めにかけたり、冷奴やサラダにかけたり、そのままおやつにしたりと、使いやすい一品です。

弥蔵の本気の天かす

(150g) 税込594円

<岐阜県> 道の駅織部の里もとす

岐阜県産富有柿を、ぷるぷるゼリーに！柿の濃厚な甘みがジュワッと口に広がる、やわらかい食感のゼリーに仕上げました。そのままでも冷やしても、柿の風味をおいしく楽しめます。

富有柿ひとしずく

(6個入) 税込1,200円

<岐阜県> 道の駅織部の里もとす

飛騨名産の「赤かぶら塩漬」を刻み、「大根」、「生姜」、「かぶら葉」、「しそ」を加え醤油漬にしました。酸味を抑えて食べやすく仕上げています。ご飯のお供はもちろん、チャーハンやおにぎりの具にもおすすめです。

〈飛騨山味屋〉くいしんぼう

(160g) 各税込500円

<静岡県> 道の駅伊東マリンタウン

お米と一緒に炊くだけ！金目鯛のうまみたっぷりの絶品ごはんに仕上がります。

金目鯛めしの素

(2合用) 税込900円

※写真はイメージです。盛り付けの器などは商品に含みません。

※天候不良・入荷状況など事情により商品の変更および販売を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。