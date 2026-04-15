私らしく、新しく。--トレンド消費に疲れた人へ。 株式会社ワールド×老月ミカ、構想2年の新ブランド「ALL NEW MART」4月24日(金)より始動

株式会社 ワールド

「何を着ても誰かのトレンドを着ている気がする」 --そんな感覚に応えるブランドが動き出す。

株式会社ワールドは、多領域で活動するクリエイターである老月ミカをディレクターとして起用し、約2年間の構想と検証（POC）を経て立ち上げた新ブランド「ALL NEW MART（オールニューマート）」を2026年4月24日より展開いたします。

株式会社ワールドと老月ミカが、約2年にわたる緻密な市場検証（POC）と独自の分析フレームワークに基づき、現代の消費インサイトから逆算して構築した「ALL NEW MART（オールニューマート）」は、流行ではなく "自分の思想"を軸に服と雑貨を提案する新しいカジュアルブランドです。

単に商品を販売するのではなく「なぜそれを選ぶのか、どのように暮らしに取り入れるのか」というお客様の心理に寄り添い、他には真似できない独自の価値を持つブランドとしての確立を目指します。

従来の「効率」や「トレンド」を追い求めるのではなく、あえて「思想」を核に据え、今の時代の空気にフィットした、自分らしくいられるカジュアルウェアや生活雑貨を提案いたします。

本日より、ブランドの世界観を体現した春夏コレクションLOOKBOOKを公開いたします。

また、一般販売に先駆け、以下のスケジュールでオンラインストアをオープンいたします。

[ローンチスケジュール]

4月15日（水）：春夏コレクションLOOKBOOK公開

（URL：https://store.world.co.jp/s/brand/allnewmart/lookbook/26ss/）

4月23日（木）：公式オンラインストアオープン/先行予約開始

4月24日（金）：一般販売開始

6月にはライフスタイルアイテムの拡充も行う予定です。

ALL NEW MARTの展開にどうぞご期待ください。

春夏コレクションLOOKBOOK :https://store.world.co.jp/s/brand/allnewmart/lookbook/26ss/

【DIRECTOR PROFILE】

老月ミカ

アメリカ・カリフォルニア州出身。香港人の父と日本人の母の間に生まれる。

特徴的なファッションセンスと、お菓子の「OREO」を愛することでも知られ、飲食店プロデュース、SNS、ブランドディレクションなど多領域で活動するクリエイター。

お菓子の「OREO」とファッションを組み合わせたイベントのプロデュースや商品ディレクションも手掛ける。

今年、運営している喫茶店”ニーナナ喫茶”の二店舗目もオープン予定。

[ BRAND CONCEPT ]

ALWAYS ME, ALWAYS NEW

私らしく、新しく。

私が輝いているのは、私が “私らしく”いるとき。

流行が移り変わっても、時代の空気に寄り添った、

新しい “私らしさ”が見つかる場所。

ALWAYS ME, ALWAYS NEW.

それが、ALL NEW MART です。

[ TARGET ]

「自分のための時間」「私らしいおしゃれ」を大切にしたい人たち。

[ PRICE ]

■アイテム価格帯

KNIT ／ 5,500yen～

BLOUSE ／ 7,700yen～

CUT&SEWN ／4,400yen～

SKIRT ／9,900yen～

PANTS ／5,500yen～

【 Social Media 】

■ONLINE STORE https://store.world.co.jp/s/brand/allnewmart/

■Instagram ＠allnewmart

https://www.instagram.com/allnewmart/

＜会社概要＞

名称：株式会社ワールド

代表者：鈴木 信輝

所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト https://corp.world.co.jp

ワールドグループ 公式オンラインストア https://store.world.co.jp/