Äãµ°Æ»±ÒÀ±MIMOµ»½Ñ¤È±ÒÀ±¥»¥ó¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤Îµ°Æ»¾å¼Â¾Ú¼Â¸³³«»Ï ¡Á³¤ÍÎ¡¦»³´ÖÉô¤Ê¤ÉÃÏ¾åÄÌ¿®ÌÖ¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤ÎIoT³èÍÑ¤ä¹âÀººÙ´ÑÂ¬¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¹×¸¥¡Á

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URL¡§https://www.jaxa.jp/press/2025/12/20251214-1_j.html
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URL¡§https://group.ntt/jp/aerospace
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URL¡§https://www.rd.ntt/as/tforum/
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URL¡§https://group.ntt/jp/newsrelease/2021/05/20/210520a.html
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URL¡§https://group.ntt/jp/newsrelease/2022/04/26/220426a.html
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URL¡§https://group.ntt/jp/newsrelease/2019/11/05/191105c.html
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URL¡§https://journal.ntt.co.jp/article/19891
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URL¡§https://www.jaxa.jp/press/2025/12/20251214-1_j.html
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URL¡§https://group.ntt/jp/aerospace
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URL¡§https://group.ntt/jp/newsrelease/2021/05/20/210520a.html
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URL¡§https://group.ntt/jp/newsrelease/2022/04/26/220426a.html
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URL¡§https://group.ntt/jp/newsrelease/2019/11/05/191105c.html
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URL¡§https://journal.ntt.co.jp/article/19891
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