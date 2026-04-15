スマホを利用してリビングで本格的なシューティングゲームができるスマホシューティングゲームG17をMakuakeプロジェクトにて先行予約販売開始

Makuakeプロジェクト

株式会社フルークフォレスト

期間：2026年5月30日

URL:

https://www.makuake.com/project/g17/

タイトル：「リビングがシューティングレンジになる！本格射撃の電動ブローバックG17」

【製品背景】

エアガンなどのBB弾を飛ばして遊ぶトイガンは昨今では危険なおもちゃとして取り扱われたり、何かとイメージの良くない玩具とされてきました。

それでも、サバイバルゲームなどファンにとっては魅力的なアイテムです。

当社ではBB弾を飛ばさず、リビングで本格的なシューティングゲームを可能にする「スマホシューティングゲーム」を展開しています。

BB弾を飛ばさないのでエアガンの最大の危険事項が無くなります。

スマートフォンのアプリを活用して様々なシューティングゲームが行えます。

特にゲームのコントローラーにあたるガンはリアルサイズ、リアル操作を特長としており、トイガンファンなどのコアな方でも納得のリアルシューティングが可能です。

このスマホシューティングゲームに新たにG17タイプのガンコントローラーが新登場します。

【G17電動ブローバック】

内部に電動モーターとバッテリーを搭載し、引き金を引くとモーターでスライドを勢いよく後退させます。

素早いブローバックスピードと切れのあるリコイルが体感できます。

【マガジンリロード】

実銃と同様の装弾数で弾切れを起こします。

この時にはマガジンをリロードすると再び撃てるようになる実銃と同様の操作が可能です。

ゲームとはいえ、装弾数以上に撃つと弾が切れるというリアルな世界観が実現しています。

【ゲームは2WAY】

スマホを搭載するゲーム

スマートフォンを銃に乗せて銃の向きとスマートフォン画面をリンクさせてシューティングが楽しめます。手軽で、どこででも遊ぶことができます。

TVをターゲットにするゲーム

TV画面にスマートフォンの画像を転送して、

TV画面に映されるターゲットを撃つTVシューティングゲーム。

正しいグリップフォームや銃の扱いができないと中々ヒットしない本格的な射撃スキルが学べます。

●スマホシューティング

●TVシューティングゲーム

【ゲームは18種】

ゲームの種類は全部で18種（うちスマホシューティングゲームは8種）で遊びごたえ十分。

しかも、ターゲットに動きがあり、止まっているターゲットを撃つだけでなく、予測や反射神経を試されるゲームがあるのも注目です。

【人気のグロック17がモチーフ】

今回追加されたガンコントローラーはハンドガンでは大変有名で人気のあるG17をモチーフにしました。実銃同様に樹脂のグリップフレーム部にシンプルな操作のトリガーセフティなど現物に合わせて作られました。

さらに、海外では銃規制が異なり、ブラックカラーは日本国内のみの限定仕様です。

【詳しくはMakuakeプロジェクトページへ】

期間：2026年5月30日

URL:

https://www.makuake.com/project/g17/

タイトル：「リビングがシューティングレンジになる！本格射撃の電動ブローバックG17」

問い合わせ

Makuakeプロジェクト実行者

株式会社フルークフォレスト

https://flukeforest.jp/