全国どこからでも視聴可能！「総合型・学校推薦型選抜～入試要項確認と出願準備の第一歩～」2026年5月17日（日）オンラインセミナー開催

学校法人 河合塾



河合塾は、2026年5月17日（日）に総合型・学校推薦型選抜を志す高校３年生と保護者の方を対象とした、入試要項で見るべきポイントと対策の第一歩を踏み出すための秘訣をお伝えするオンラインセミナーを開催いたします。

本日、本セミナーの受付を開始いたしました。

■何から始めればよいか悩んでいる方は必見！

入試の多様化が進む中、総合型選抜・学校推薦型選抜は年々拡大し、今や大学入学者に占める割合は国公立大で25%近くまで増え、私立大では60％以上となっています。

▼大学入学者に占める総合型選抜・学校推薦型選抜の割合

しかし、これらの選抜方式では、選抜方法が大学・学部ごとに大きく異なるため、個人で対策するのが難しいのが現状です。

そこで、6月以降に各大学が公表する入試要項の「本当に押さえるべきポイント」を、総合型・学校推薦型選抜で志望大学をめざす多くの生徒指導を行ってきた、講師の渡邊まゆみが解説します。

また、河合塾の対策講座「総合型・学校推薦型選抜対策プログラム」の指導内容や実際のツールを体験しながら、対策の第一歩を踏み出す方法も紹介します。なお、当日参加できない場合はアーカイブ配信の視聴が可能です。

これから受験の準備を始める受験生や保護者の方にとって、貴重な情報提供の場となります。貴媒体の催事案内等にて、ぜひ広くご紹介いただけますようお願い申し上げます。

■「総合型・学校推薦型選抜～入試要項確認と出願準備の第一歩～」 概要

●対象：

総合型・学校推薦型選抜を志す全国の高校3年生、および保護者

●日時：

5月17日（日）

１.10:30～11:50（80分）

２.13:30～14:50（80分）

※１.、２.は同じ内容です。いずれかにお申し込みいただきご参加ください。

●講師：

渡邊まゆみ（小論文科）

推薦・AO入試の時代から指導に深くかかわってきた経験を生かし、2024年度から全国で展開する総合型・学校推薦型選抜対策プログラムの講座開発に中心的立場として携わる。自身も、のべ500人以上の生徒指導にあたり、総合型・学校推薦型選抜で志望校をめざす多くの生徒指導を行っている。

渡邊まゆみ（小論文科）

●形式：

Zoomによるオンラインライブ配信

●参加費：

無料

●申込締切：

5月13日（水）23:59

●アーカイブ配信期間：

5月22日（金）～6月30日（火）（予定）

アーカイブ視聴のみをご希望の方も、上記申込期間内にお申し込みください。

［視聴方法］イベント実施後に届くアーカイブ配信の案内メールにて、URLをご確認ください。

●お申し込み・詳細はこちら：

https://bit.ly/kawai_sogo_suisen260517(https://www.kawai-juku.ac.jp/event/d202627-3-00047957/)

校舎でも総合型・学校推薦型選抜対策についての対面イベントを順次開催いたします。

5月1日（金）以降、河合塾Webサイトからお申し込みいただけますので、ぜひご参加ください。