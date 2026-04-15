【楽天イーグルス】『EXCITINGシリーズ』を開催！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、4月25日（土）～9月6日（日）の期間中、楽天モバイル 最強パーク宮城で開催する一軍公式戦のうち17試合において、『EXCITINGシリーズ』を開催することとなりましたので、お知らせいたします。

期間中、選手はVIVID PINKを基調色とした「サードユニフォーム2026」を着用して闘います。

VIVID PINKをテーマにしたインパクトある限定グルメやオリジナルグッズ、アトラクションなど、ワクワクさせてくれる様々な"EXCITING"を散りばめたスタジアムが、ご来場の皆さまの観戦体験を彩ります。

選手と同じユニフォームを纏い、スタジアムをVIVID PINK一色に染め上げ、選手たちへ熱いエールを送りましょう！

＜『EXCITINGシリーズ』 概要＞

■対象試合（全17試合）

・4月25日（土）、26日（日）埼玉西武ライオンズ戦

・5月15日（金）～17日（日）福岡ソフトバンクホークス戦

・6月9日（火）～11日（木）読売ジャイアンツ戦

・7月18日（土）～20日（月・祝）埼玉西武ライオンズ戦

・8月18日（火）～20日（木）千葉ロッテマリーンズ戦

・9月4日（金）～6日（日）北海道日本ハムファイターズ戦

■「サードユニフォーム2026」プレゼント

開催期間中の4試合で、「サードユニフォーム2026」をプレゼントいたします。

≪プレゼント対象日≫

・4月25日（土）埼玉西武ライオンズ戦［試合開始14:00］

・5月16日（土）福岡ソフトバンクホークス戦［試合開始13:00］

・6月9日（火）読売ジャイアンツ戦［試合開始18:00］

・7月19日（日）埼玉西武ライオンズ戦［試合開始18:00］

・対象：当日の観戦チケットをお持ちの先着15,000名様

・サイズ：S/M/L/XL

・協賛：株式会社フジ・コーポレーション

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202600984549.html

■オリジナルグッズ

≪販売店舗／販売日時≫

・楽天イーグルス グッズショップ スタジアム店 各店

・販売日時：4月25日（土）11:00～

・楽天イーグルス グッズショップ エスパル仙台店

・販売日時：4月25日（土）10:00～

・楽天イーグルス オンラインショップ

・販売日時：4月25日（土）10:00～

※他商品と同時にご注文いただけますが、発送の遅い商品に合わせて出荷します

≪商品ラインナップ（一部）≫

・サードユニフォーム2026（サイズ：M/L/XL）11,000円

・MIZUNO レプリカキャップ[3rd]（サイズ：Jr/Free/XL）4,800円

・サードユニフォームキーホルダー（全20種）900円

・アクリルスタンド（全20種）2,200円

※オンラインショップではユニフォーム全選手受注対応

※オンラインショップではアクリルスタンド上記20種以外の選手も受注対応

※価格は全て税込

■限定グルメ（一部）

※価格は全て税込

・ピンクの明太マヨうどん

うどんに明太マヨが絡んで止まらない美味しさです。

価格：980円

販売エリア：3塁側外周

販売店舗：まるまつ

・そぼろたっぷり三色丼

桜でんぶが目を惹くどこか懐かしい丼です。

価格：800円

販売エリア：1塁側外周

販売店舗：お肉の惣菜 伊達商店

・キュートないちごミルク

ハートのチョコが目印のキュートないちごミルク。

価格：650円

販売エリア：3塁側外周

販売店舗：韓激

※価格は全て税込

■スペシャルチケット

「サードユニフォーム2026」付き スペシャルチケット

≪対象試合／価格≫

・4月26日（日）埼玉西武ライオンズ戦［試合開始13:00］4,500円

・5月15日（金）福岡ソフトバンクホークス戦［試合開始13:00］3,000円

・5月17日（日）福岡ソフトバンクホークス戦［試合開始13:00］4,500円

※価格は全て税込

≪内容≫

・試合観戦チケット：1枚

※席種：球団指定の内野席

・サードユニフォーム2026：1着（サイズ：S/M/L/XL）

※チケットご購入時にサイズをお選びいただけます

※各サイズには限りがございます

≪販売期間≫

各対象日の観戦チケット一般販売日～各対象日前日23:59

※無くなり次第終了します

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202600984549.html#ticket

「EXCITINGシリーズ」特設サイト :https://www.rakuteneagles.jp/special/exciting/サードユニフォーム2026を発表 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000671.000037175.html楽天イーグルスの観戦チケット好評発売中 :https://www.rakuteneagles.jp/ticket/