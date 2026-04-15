【楽天イーグルス】『EXCITINGシリーズ』を開催！
株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、4月25日（土）～9月6日（日）の期間中、楽天モバイル 最強パーク宮城で開催する一軍公式戦のうち17試合において、『EXCITINGシリーズ』を開催することとなりましたので、お知らせいたします。
期間中、選手はVIVID PINKを基調色とした「サードユニフォーム2026」を着用して闘います。
VIVID PINKをテーマにしたインパクトある限定グルメやオリジナルグッズ、アトラクションなど、ワクワクさせてくれる様々な"EXCITING"を散りばめたスタジアムが、ご来場の皆さまの観戦体験を彩ります。
選手と同じユニフォームを纏い、スタジアムをVIVID PINK一色に染め上げ、選手たちへ熱いエールを送りましょう！
＜『EXCITINGシリーズ』 概要＞
■対象試合（全17試合）
・4月25日（土）、26日（日）埼玉西武ライオンズ戦
・5月15日（金）～17日（日）福岡ソフトバンクホークス戦
・6月9日（火）～11日（木）読売ジャイアンツ戦
・7月18日（土）～20日（月・祝）埼玉西武ライオンズ戦
・8月18日（火）～20日（木）千葉ロッテマリーンズ戦
・9月4日（金）～6日（日）北海道日本ハムファイターズ戦
■「サードユニフォーム2026」プレゼント
開催期間中の4試合で、「サードユニフォーム2026」をプレゼントいたします。
≪プレゼント対象日≫
・4月25日（土）埼玉西武ライオンズ戦［試合開始14:00］
・5月16日（土）福岡ソフトバンクホークス戦［試合開始13:00］
・6月9日（火）読売ジャイアンツ戦［試合開始18:00］
・7月19日（日）埼玉西武ライオンズ戦［試合開始18:00］
・対象：当日の観戦チケットをお持ちの先着15,000名様
・サイズ：S/M/L/XL
・協賛：株式会社フジ・コーポレーション
詳細を見る :
https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202600984549.html
■オリジナルグッズ
≪販売店舗／販売日時≫
・楽天イーグルス グッズショップ スタジアム店 各店
・販売日時：4月25日（土）11:00～
・楽天イーグルス グッズショップ エスパル仙台店
・販売日時：4月25日（土）10:00～
・楽天イーグルス オンラインショップ
・販売日時：4月25日（土）10:00～
※他商品と同時にご注文いただけますが、発送の遅い商品に合わせて出荷します
≪商品ラインナップ（一部）≫
・サードユニフォーム2026（サイズ：M/L/XL）11,000円
・MIZUNO レプリカキャップ[3rd]（サイズ：Jr/Free/XL）4,800円
・サードユニフォームキーホルダー（全20種）900円
・アクリルスタンド（全20種）2,200円
※オンラインショップではユニフォーム全選手受注対応
※オンラインショップではアクリルスタンド上記20種以外の選手も受注対応
※価格は全て税込
■限定グルメ（一部）
※価格は全て税込
・ピンクの明太マヨうどん
うどんに明太マヨが絡んで止まらない美味しさです。
価格：980円
販売エリア：3塁側外周
販売店舗：まるまつ
・そぼろたっぷり三色丼
桜でんぶが目を惹くどこか懐かしい丼です。
価格：800円
販売エリア：1塁側外周
販売店舗：お肉の惣菜 伊達商店
・キュートないちごミルク
ハートのチョコが目印のキュートないちごミルク。
価格：650円
販売エリア：3塁側外周
販売店舗：韓激
※価格は全て税込
■スペシャルチケット
「サードユニフォーム2026」付き スペシャルチケット
≪対象試合／価格≫
・4月26日（日）埼玉西武ライオンズ戦［試合開始13:00］4,500円
・5月15日（金）福岡ソフトバンクホークス戦［試合開始13:00］3,000円
・5月17日（日）福岡ソフトバンクホークス戦［試合開始13:00］4,500円
※価格は全て税込
≪内容≫
・試合観戦チケット：1枚
※席種：球団指定の内野席
・サードユニフォーム2026：1着（サイズ：S/M/L/XL）
※チケットご購入時にサイズをお選びいただけます
※各サイズには限りがございます
≪販売期間≫
各対象日の観戦チケット一般販売日～各対象日前日23:59
※無くなり次第終了します
詳細を見る :
https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202600984549.html#ticket
「EXCITINGシリーズ」特設サイト :
https://www.rakuteneagles.jp/special/exciting/
サードユニフォーム2026を発表 :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000671.000037175.html
楽天イーグルスの観戦チケット好評発売中 :
https://www.rakuteneagles.jp/ticket/