千葉ロッテマリーンズの社会貢献活動、MARINES LINKS活動の一環である「パラ支援プロジェクト」への参画を継続

パラマウントベッドホールディングス株式会社

パラマウントベッド株式会社 （本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：木村友彦、以下「当社」）は、プロ野球球団千葉ロッテマリーンズの社会貢献プロジェクト「MARINES LINKS」の活動の一環である「パラ支援プロジェクト」への参画を継続し、新たに３年間のパートナーシップ契約を締結いたしました。

「パラ支援プロジェクト」とは、千葉県内の特別支援学校を対象に、「野球」や「ダンス」などのプログラムを通じて、児童や生徒に体を動かす楽しみや喜びを届ける取り組みです。当社はこれまで本プロジェクトに協賛し、地域社会における活動の支援を行ってまいりました。 当社と千葉ロッテマリーンズは2023年4月にパートナーシップ契約を締結し3年間で県内36校（延べ37回）の特別支援学校を対象に活動をしてまいりました。2026年4月から2029年３月までの３年間で新たに県内37校の特別支援学校に実施予定です。

今後も本取り組みを継続することで、子どもたちに身体を動かす楽しみや喜びを感じてもらう機会の創出に貢献してまいります。

当社 専務執行役員 生産本部長 内山 誠市のコメント：

このたび、千葉ロッテマリーンズ様が推進されている「パラ支援プロジェクト」に引き続き協賛できることを大変嬉しく思います。本プロジェクトを通じて、特別支援学校の子どもたちが身体を動かす楽しさを感じている姿に触れ、その意義の大きさを実感してまいりました。当社は千葉県に生産拠点を有しており、地域に根ざした企業として、こうした活動に継続的にかかわることが非常に大事だと感じております。

今後も地域社会とのつながりを大切にしながら本活動を支援するとともに、当社が掲げる「WELL-BEING for all beings」の実現に貢献してまいります。

左から千葉県教育委員会 教育長 杉野可愛様、横山陸人選手会長、当社専務執行役員 生産本部長 内山誠市

「MARINES LINKS」について

MARINES LINKS｜千葉ロッテマリーンズ(https://www.marines.co.jp/community/marineslinks/index.html)

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