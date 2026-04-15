【会いに行けるVTuber】2.5次元アイドルVTuberユニット『らびぱれ!!』、4月19日開催のオフラインミニライブにて販売のグッズラインナップを解禁！

株式会社Blackbox

VTuberプロダクション「ラブボックス」を運営する株式会社Blackbox（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：坂本龍優）は、所属アイドルユニット『らびぱれ!!』によるオフラインミニライブ「らびぱれ!! Mini Live ~ Black Mode ~」を、2026年4月19日（日）に新宿・BUZZ music LABO Shinjukuにて開催いたします。

前回公演ではチケットが完売し、ライブ会場に熱狂を巻き起こした「らびぱれ!!」。現在、チケットは公式サイト(https://lovvebox.zaiko.io/e/blackmo2026)にて絶賛発売中。ファンクラブ先行分は既に完売しており、一般販売分も残りわずかとなっております。開催を目前に控え、当日会場にて販売されるオリジナルグッズのラインナップを公開いたしました。

■ 会場限定・オリジナルグッズラインナップ

グッズデザイン・制作：狗森よもぎ（らびぱれ!!）ブラックレザー風キーリング

各1,500円（税込）

葵空かのん／狗森よもぎ（全2種）

サイズ：約37mm×76mm

チェキ風カードガチャ

500円（税込）

全7種 内1種シークレット実写チェキ（当日撮影）

直筆落書きの当たり付き！

缶バッジガチャ

500円（税込）

全7種 内1種シークレットホログラム仕様

サイズ：直径約56mm

お話し券：1,000円（税込）

終演後の「お話し会」にて、メンバーと直接会話が可能です。

【10枚購入特典】

1会計で10枚まとめてご購入ごとに、「アクリルプレート＆サイン券」をプレゼント！

※お支払い方法：現金、クレジットカード、交通系ICカード、QUICPay

■ イベント概要

イベント名： らびぱれ!! Mini Live ~ Black Mode ~

日程： 2026年4月19日（日）

時間： 開場 11:45 ／ 開演 12:30（※15分前より整列開始）

会場： BUZZ music LABO Shinjuku（東京都新宿区歌舞伎町2-19-17 石川ビルB1階）

料金： 3,000円（＋1ドリンク）

チケット販売サイト： https://lovvebox.zaiko.io/e/blackmo2026(https://lovvebox.zaiko.io/e/blackmo2026)

■ オンラインとオフラインを縦横無尽に駆け巡る「らびぱれ!!」の魅力

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_YpBv38Xzz0 ]

『らびぱれ!!』は、YouTubeを中心としたオンライン活動と、リアルライブを融合させたハイブリッドなVTuber活動を展開しています。月例の主催ライブや精力的な外部イベントの出演を通じ、ファン一人ひとりとリアルの姿で対面する機会を創出。「会いに行けるVTuber」という独自のアイデンティティを確立しました。

本ステージでは、オフラインならではの臨場感と鍛え上げられたパフォーマンスをダイレクトにお届けします。

タレント情報

葵空かのん狗森よもぎ■らびぱれ!!葵空かのん（あおぞらかのん）

らびぱれ!!︎の歌唱担当。

カラー：ブルー

X：https://x.com/kanon_lvv(https://x.com/kanon_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@kanon_lvv(https://www.youtube.com/@kanon_lvv)

公式LINE：https://lin.ee/Rki6TZ2 (https://lin.ee/Rki6TZ2)

狗森よもぎ（いぬもりよもぎ）

らびぱれ!!︎の頭脳担当。

カラー：グリーン

X：https://x.com/yomogi_lvv(https://x.com/yomogi_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@yomogi_lvv(https://www.youtube.com/@yomogi_lvv)

公式LINE：https://lin.ee/P3GWyvJ(https://lin.ee/P3GWyvJ)

らびぱれ!!︎

会いに行けるアイドルVTuber

「Love + Vivid + Palette」が由来。パレットのように個性的なアイドルがキラキラと色鮮やかに輝くパフォーマンスで、バーチャルでもリアルでも楽しむことができるエンタメを届けている。

X：https://x.com/lovvipale_lvv(https://x.com/lovvipale_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv(https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv)

公式LINE：https://lin.ee/sXkMbFz (https://lin.ee/sXkMbFz)

ラブボックスについて

会社概要

『ラブボックス』は、会いに行ける女性アイドルVTuberプロダクションです。

バーチャル世界では日々の楽しい体験を広く届け、リアル世界ではここでしか体験できない特別なエンターテインメントをお届けします。

・ラブボックス公式サイト：https://lovvebox.com/

株式会社Blackboxについて

株式会社Blackboxは、バーチャルでもリアルでも楽しめる2.5次元VTuberエンターテイメントをお届けすることをミッションにしたスタートアップ企業です。

・名称：株式会社Blackbox

・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優

・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階

・企業HP：https://blackbox-inc.com/