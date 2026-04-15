【参加費無料】元楽天IR部長が登壇、実務に活きるIR戦略セミナーを4月22日開催

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp/）は、上場企業のIR担当者・経営者・広報・経営企画の方を対象に、実務に直結するIRノウハウを学べる「第5回 IR勉強会＆交流会」を2026年4月22日（水）に開催いたします。



本イベントでは、元楽天グループIR部長であり、現在はマーケットリバー株式会社 代表取締役の市川祐子氏を迎え、現場で培われた実践的な知見を共有いただきます。

加えて、参加者同士の交流を通じて、他社事例や課題解決のヒントを得られる場を提供します。

・開催背景

お申込みはこちら :https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-03-04/3grx89

近年、上場企業におけるIR活動は高度化・多様化しており、投資家との適切なコミュニケーションが企業価値に直結する重要な要素となっています。

一方で、「他社の取り組みが見えづらい」「実務に活かせる具体的なノウハウを得る機会が少ない」といった課題も多く聞かれます。

こうした課題に応えるべく、当社では上場企業の実務家や各分野のプロフェッショナルを招いた勉強会を継続的に開催しており、本イベントは第5回目の開催となります。

・本セミナーで学べる事

・元楽天IR部長が語る、現場で使えるリアルなIR戦略

・投資家に評価される情報発信の具体的手法

・人的資本経営とIRの関係性について

・他社のIR好事例やIRの戦略について

・登壇者情報

マーケットリバー株式会社代表取締役 市川 祐子 氏

楽天グループにてIR部長を務めるなど、約12年にわたりIR業務に従事。

これまでに培った知見をもとに、企業価値向上に資するIR戦略の構築・実行を支援。

また、『楽天IR戦記』や『有力投資家が明かす「株価」と「採用」に効く人的資本経営』などの著書を出版しており、実務と理論の両面からIRの重要性を発信している。

・開催概要



・日時：2026年4月22日（水）18:00～20:30

・形式：オフライン開催（リアル参加）

・会場：赤坂ガーデンシティ18階

〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1

・参加費：無料

事前申込制。応募多数の場合は先着（※100名限定）

・対象：上場企業社長、上場企業役員、IR担当者(広報と兼任の方も大歓迎です)

※1社2名まで

・申込URL：https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-03-04/3grx89

・こんな方におすすめ

お申込みはこちら :https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-03-04/3grx89

・IR活動を強化したい上場企業の担当者

・投資家とのコミュニケーションに課題を感じている方

・他社のIR事例や成功パターンを知りたい方

・経営戦略とIRを連動させたい経営者・経営企画の方

・実務にすぐ活かせる知見を得たい方

毎回、多くの上場企業関係者にご参加いただき、満席となる人気イベントです。

前回参加いただいた方からは、

「具体的なアドバイスを得られ、日常業務に取り入れたい」

「他社の工夫や事例から、自社に取り入れるヒントが得られた」

とのお声をいただいております。

リアル開催のため、参加枠には限りがございます。

実務に直結するIRノウハウを学び、他社とのネットワークを広げる機会として、ぜひお早めにお申し込みください。

※先着100名

▼お申し込みはこちら

https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-03-04/3grx89

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/