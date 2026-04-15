笑顔がこぼれる味わいの数々。贈る人のセンスが光る「ローストビーフの店 鎌倉山」バラエティセット。

大切な方へ、確かな美味しさを。鎌倉山が贈る、心躍る美食の詰め合わせ。

株式会社レストラン鎌倉山ローストビーフから赤ワイン煮まで。鎌倉山の『美味しい』をこの一箱に。

半世紀に渡り美食家に愛され続ける鎌倉山が提案する、新しい食卓の形。レストランの感動をご自宅でもそのまま楽しんでいただきたいという願いを形にしたのが、新シリーズ「鎌倉山 テーブルセレクション」です。

鎌倉山テーブルセレクション - ファミリア -

【商品詳細：充実の全４品】

名店の代名詞：ローストビーフ 厳選した黒毛和牛モモ肉を丁寧に焼き上げた鎌倉山の看板メニュー。お肉本来の濃厚な旨みと、とろけるような柔らかさをご堪能ください。

自慢の味わい：ハンバーグ お肉の旨みが詰まった本格的な味わい。特製ソースとの相性も抜群で、ご家族みんなが笑顔になる美味しさです。

とろける旨み：国産牛赤ワイン煮 国産牛を芳醇な赤ワインでじっくりと煮込みました。お箸でほぐれるほどの柔らかさと、香り高く濃厚なソースが食卓を彩ります。

旨みはじける：あらびきウインナー パリッとした皮から肉汁が溢れ出す、ジューシーな一品。ディナーのメインとしてはもちろん、お酒のお供にも最適な奥深い味わいです。

鎌倉山が誇るローストビーフはもちろん、肉の旨みを閉じ込めたハンバーグや深いコクの赤ワイン煮まで、職人が手間暇かけた本格洋食をひとつの箱に集めました。一切の妥協を許さない名店のクオリティが、いつもの食卓を豊かに彩る。鎌倉山が自信を持ってお届けする、新しい「美味しいスタンダード」の誕生です。

── 鎌倉山の『美味しい』をこの一箱に。 ──

みんなが笑顔になる、お肉の旨み溢れる本格ハンバーグ。パリッと弾ける肉汁。大人も子供も喜ぶジューシーな一品。お箸でほぐれる柔らかさ。レストランの感動をご自宅で。特別な日の食卓を彩る、鎌倉山自慢のローストビーフ。

半世紀に渡り美食家に愛され続ける鎌倉山が提案する、新しい食卓の形。レストランの感動をご自宅でもそのまま楽しんでいただきたいという願いを形にしたのが、新シリーズ『鎌倉山テーブルセレクション - ファミリア -』です。多彩な洋食が一つにまとまったこのセットは、贈る人のセンスが光り、箱を開けた瞬間に受け取る人の心をパッと明るくします。本格的な美味しさと、手軽に楽しめる優しさが詰まった16,200円の特別コレクション。大切な方へ、そしてご自身へ、日常の中の「美味しい喜び」をお届けします。

【 鎌倉山テーブルセレクション - ファミリア - 】

価格：

◼️ 16,200円（送料込み）

セット内容 ：

■ 鎌倉山ローストビーフ 黒毛和牛モモ 200g

■ 鎌倉山ハンバーグ 100ｇ×2袋

■ 国産牛赤ワイン煮 150g ×2袋

■ あらびきウインナー 100ｇ×2袋

配送・発送情報：

■ お届けには7営業日ほどかかります

■ 冷凍でのお届けとなります

■ 送料込み

■ ギフト対応可（のし・包装・紙袋・メッセージカード）

販売サイト：鎌倉山オンラインストア（https://www.roastbeef-kamakurayama.co.jp）

【 ローストビーフの店 鎌倉山 】

詳しくは こちらより :https://www.roastbeef-kamakurayama.co.jp/

創業 1971年 - 洗練された技と上質な粋 -

厳選黒毛和牛ローストビーフと出会える鎌倉の名門レストラン

URL : https://roastbeef.jp/

インスタグラム : https://www.instagram.com/roastbeef.jp/

【 ローストビーフの店 鎌倉山 横浜スカイビル店 】

熟練のシェフが目の前で切り分ける、名店ならではの臨場感。紫陽花が彩る季節、鎌倉山で味わう特別な時間。

レストランフロア最上階・29階からの眺望を独占する特等席。

広々とした、ゆとりある空間でお迎えします。

▶︎ URL : https://roastbeef.jp/tenpo/yokohama/(https://roastbeef.jp/tenpo/yokohama/)

▶︎ インスタグラム : https://www.instagram.com/roastbeef.jp/

【 鎌倉山ブライダル 】

厳選した黒毛和牛の魅力を存分に引き出した、贅沢な特別コース。横浜の美しい眺望、空に浮かぶロマンチックディナー

鎌倉・湘南で叶える、格式高いレストランウェディング。自然美と美食に包まれた、特別な一日を。

▶︎ 詳細はこちら： https://roastbeef.jp/bridal/

- 緑に抱かれたモダンクラシックな空間で 美食ガーデンウェディング -

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社レストラン鎌倉山 広報担当：小野

電話：0466-22-8586

メールアドレス：soumu@roastbeef.jp