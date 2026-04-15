“マッチョ×介護士”株式会社ビジョナリー　厚生労働省「健康一番プロジェクト」との連携ステージ実施が決定！福祉×音楽×健康で社会課題に切り込む大規模イベント

株式会社ビジョナリー

障害福祉サービスを運営する株式会社ビジョナリー（代表取締役社長：丹羽 悠介、本社：愛知県名古屋市）は、4月18日（土）名古屋市中区の久屋大通公園メディアヒロバにて開催予定の大規模音楽福祉イベント「VISIONARY DAYS×ロマンディスコ」において、14時30分より実施するメインステージ「ロマンディスコ」にて、厚生労働省関連「健康一番プロジェクト」との連携企画を実施することが新たに決定したことをお知らせいたします。



今回の連携により、障害のある方、高齢の方、一般来場者など、立場や属性の異なる人々が同じ空間で自然に交わり、共に楽しむことができる場を創出いたします。

また、「楽しさ」を入り口に福祉への関心の低さや健康意識といった社会課題に対してアプローチし、“健康“を軸とした体験型コンテンツとして実施いたします。

■健康一番プロジェクトとは

体を動かすことによる健康の維持・増進の重要性に関する意識の向上を目指し、ダンスによる健康づくりを促進するプロジェクトです。

【健康一番プロジェクトhttps://kenko-ichiban.jp/(https://kenko-ichiban.jp/)】

■連携の背景

介護・福祉業界は現在、人材不足やイメージ課題など、根強い課題を抱えています。一方で健康寿命の延伸やオフラインでのコミュニティの再構築が求められる中、“楽しさを入り口にした参加型の社会接点の重要性が高まっています。

今回の厚労省とロマンディスコの連携ステージでは、福祉、健康、音楽を掛け合わせることで、これまでリーチできなかった層に対し“福祉“や“健康“への意識を自然に高める新たなアプローチを行なってまいります。

■大規模福祉音楽イベントVISIONARY DAYS×ロマンディスコの特徴

１. 厚労省プロジェクトとの連携ステージの実施

14：30～「ロマンディスコ」ステージにて、健康施策と連動し身体的・心理的健康を体験型で提供いたします。

２. 無関心層を巻き込む動線設計

音楽イベントとして参加した来場者が、自然と福祉・健康に触れる構造を設計いたします。

３. 社会課題の“体験化“

従来の啓発型ではなく、「楽しさ」を通じて理解と共感を生む新たなアプローチ方法で実施いたします。

■イベント概要

イベント名：VISIONARY DAYS ×ロマンディスコ

日時：2026年4月18日（土） 12:00～18：00（予定）

会場：久屋大通公園（愛知県名古屋市中区錦3丁目16）

形式：音楽ライブ／エンタメステージ／フードブース／チャリティ販売ブース等

※天候等の状況により、一部プログラムの変更または開催可否の判断を行う場合がございます。最新情報は公式HP(https://visionary.day/)またはSNS(https://www.instagram.com/_visionary_inc/?hl=ja)にてお知らせいたします。

VISIONARY DAYS×ロマンディスコ開催決定告知(https://visionary.day/news/02p9xyc3p_50)

出演アーティスト発表(https://visionary.day/news/3ph7itu_6)

タイムテーブル発表(https://visionary.day/news/vdzr_0c5pe-1)