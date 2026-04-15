用語を文脈で判断する「固有名詞校正AI」を公開。社内ナレッジを活用し自社専用の辞書を参照する仕組みを医学書出版社・南江堂に提供開始

株式会社Ｒｅｍｅｄｉｅｓ

AI文章校正「wordrabbit（ワードラビット）」を運営する株式会社Remedies（本社：東京都千代田区、代表取締役：福澤 剛）は、医学・薬学・看護学など幅広い医療分野に関する専門書籍や学術雑誌を刊行する株式会社南江堂（本社：東京都文京区、以下「南江堂」）に対して、「固有名詞校正AI」の提供を開始しました。

従来の校正ツールのような単なる「文字の照合」ではなく、AIが用語の文脈上の意味を解釈しながら、高度な校正を支援するセキュアな仕組みを構築。一字一句の正確性が求められる医学書出版の現場において、プロフェッショナルレベルの品質管理をバックアップする、次世代の校正・校閲インフラとして提供します。

医学領域における「医学用語」校正の課題

一字一句の正確さが医療安全に直結する医学分野において、疾患名や医薬品名などの医学用語の誤りは許されません。しかし、医学用語は膨大な量がある上に、分野によって呼称も多種多様であり、さらに医学の進歩とともに日々変化します。このような現状に対して、従来は熟練の編集者や校正者による目視確認が中心となっていましたが、人手による確認には限界があります。そこで、AIの活用によって、人的な見落としを防ぎ、医学書出版における品質向上と制作業務の高度化を目指します。

※実際の原稿ではなく、試験用原稿を用いています

南江堂のコメント株式会社南江堂 取締役 竹田 博安様

すべての出版物において用語の正確性は重要ですが、とりわけ医学領域ではその重要性が一層高まります。専門家から託された原稿を、正確な医学用語で形にしていくことが、編集部の重要な役割です。しかし、医学用語は膨大であり、1人の編集部員が医学全領域の用語を把握して校正することは困難です。見慣れない用語に対しては、医学辞典や同僚の助言、インターネット、既刊書などを参照しながら、その用語が正しいかを一つ一つ確認していく必要があります。こうした作業は地道で、非常に多くの時間と労力を要します。wordrabbitに新たに加わった「固有名詞校正AI」は、このような負担を軽減し、品質向上に大きく貢献することが期待されます。社内に集積された医学用語辞書を基に効率的なスクリーニングを行うことで、編集部員はより多くの時間を「判断」に充てられるようになります。出版物の品質を担保する最後の砦は、編集部員の知見です。AIを用いた校正により作業時間を短縮することで、人の判断が求められる部分に多くの時間を割くことができます。その結果として、編集部員の知見が最大限に生かされた高品質なコンテンツを世に送り出すことができます。「固有名詞校正AI」は、当社の制作工程において欠かせないパートナーとなるでしょう。

wordrabbit「固有名詞校正AI」の仕組み

AIが校正のたびに各社独自の数十万語に及ぶ「辞書」を参照する仕組みを構築しています。

1. 辞書を引きながら考えるAI

最新のAIが、利用社ごとの「正しい辞書」を常に自動参照します。AIは内部情報だけで判断せず、常にマスターデータを「根拠」として照らし合わせます。

2. 文字ではなく「意味」の合致を判定

従来型の固有名詞校正は単なるテキストマッチで構成されており、本文中の「足利氏（一族）」と「足利氏姫（個人）」のように、文字が似ていても意味が異なる用語を見分けることができず、誤りとして判定していました。

新技術では、AIが用語の意味と前後の文脈を理解することでこのような用語を見分けて判定を行います。

3. 固有名詞と一般名詞を識別し、不要な指摘（ノイズ）を排除

従来型の固有名詞校正は、固有名詞と一般名詞を見分けることができませんでした。そのため例えば、「レコベル（固有名詞）」と「レベル（一般名詞）」のような響きが似ているだけの単語を比較して、誤りとして判定していました。

新技術では、固有名詞を正確に見分けて判定を行います。

※レコベルはフェリング・ファーマB.V.の登録商標です。

4. 本文中から固有名詞を自動抽出

本文中から固有名詞の候補を自動抽出することが可能です。このような抽出機能によって、今後の辞書の継続的な追加・更新を半自動で行うことができます。

本機能の活用シーン

1. 製造業などのマニュアルや仕様書制作

型番や部品名が膨大で、一字一句の誤記が重大なトラブルや事故に直結する現場の品質管理に。

2. 医学・医療

製薬、医療機器、医療データの標準化など、情報の正確性が社会的な信頼や安全性に直結するシーンに。

3. その他の固有名詞が多い領域

大量の人名や番組名など、固有名詞とその確認作業が多い領域に。

「wordrabbit」について

「wordrabbit」は、日本語文章の校正に特化したAIソリューションです。従来、完全手作業で実施されてきた校正業務において、wordrabbitは日本語の機微や専門領域のルールを深く解釈する特化型AIとして、プロの品質管理を高度化します。汎用的なチャットAIとは異なり、出版業界で必須となるPDFデータの校正、Microsoft Wordなど、既存の制作フローにシームレスに組み込める現場フィット型のインターフェースが特徴です。

https://wordrabbit.jp/

株式会社南江堂について

1879年の創業以来、140年以上にわたり医学・薬学・看護学など幅広い医療分野に関する専門書籍や学術雑誌を出版・販売する老舗出版社です。医療従事者や研究者に向け確かな情報を最適な形で提供することで、医学・医療の発展に貢献することを使命とし、近年ではデジタルコンテンツやオンラインサービスも積極的に展開しています。

株式会社Ｒｅｍｅｄｉｅｓについて

Remediesは、日本語×AIに関する独自技術をもとに、日本語に特化したソリューションを手掛けるAIスタートアップ企業です。2024年には国内最大級のスタートアップピッチコンテスト「IVS LaunchPad」のファイナリストに選出、2025年には東京都女性ベンチャー成長促進事業「APT Women」に採択されています。国立国語研究所との連携協定を締結しているほか、日本語領域における独自の特許も保有しています。