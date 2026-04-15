第2回 PPIHベストパートナーアワード2026「プロテイン市場牽引賞」を受賞

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下 VALX）は、2026年3月24日(火)にドン・キホーテや長崎屋といったディスカウントストア事業を中核業態とする“株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス”より、「第2回 PPIHベストパートナーアワード」において、「プロテイン市場牽引賞」を受賞したことをお知らせいたします。

今回の受賞は、ドン・キホーテにおける販売促進活動や商品企画を通じて、多くのお客様にVALX商品の魅力をお届けしてきた点に加え、プロテイン市場全体の活性化に寄与してきた取り組みを総合的に評価いただいたものです。

VALXでは、SNSでの情報発信やドン・キホーテ店頭でのプロテイン試飲会、ゲストを招いたイベントの開催、売場づくりの工夫などを通じて、プロテインの魅力や正しい知識を広く発信し「プロテインをより身近な存在にする」取り組みを行ってまいりました。

これらの活動により、これまでプロテインに馴染みのなかった方々との接点も創出し、市場の裾野拡大にもつなげております。

その結果、2025年4月～2026年2月の期間において、ドン・キホーテのプロテイン部門におけるブランド別売上ランキングでNo.1を獲得するなど、多くのお客様からのご支持をいただくに至りました。

こうした取り組みおよび実績が評価され、この度の「プロテイン市場牽引賞」の受賞へとつながりました。

このような名誉ある賞をいただき、心より御礼申し上げます。

引き続き、パートナーの皆様とともに、より多くの方にプロテインの価値をお届けできるよう努めてまいります。

ぜひ、今後の取り組みにもご注目いただけますと幸いです。

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 No.R渋谷南平台ビル3階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/