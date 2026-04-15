パナソニックグループ

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、中部電力ミライズ株式会社（以下、中部電力ミライズ）と共同で、電力需給の最適化に応じて冷蔵庫の稼働を自動で制御する「デマンドレスポンス（以下、DR）自動運転サービス（※1）」を開発、2026年4月15日より申込受付を開始します。本サービスは、電力会社の要請に応じて電力使用を抑制する「下げDR」と、使用を増やす「上げDR」の双方に自動対応するもので、日本初（※2）の取り組みとなります。

近年導入が進む太陽光や風力などの再生可能エネルギーは、天候の影響を受けやすいため発電量が安定せず、時間帯や季節によって電力需給のバランスが崩れやすいという課題があります。この状況を補う仕組みとして、電力を使う側が使用量やタイミングを調整（ピークシフト）して需給を支えるDRの重要性が高まっています。しかし、従来の家庭向けDRは、「通知を受けて、その都度行動する必要がある」「やり方がわからない」「忙しくて対応できない」など生活者の手間が多く、継続的な参加が課題となっていました。

パナソニックは、家庭内での消費電力量の割合が高く、かつ常時通電している冷蔵庫に着目。中部電力ミライズとの共同実証の結果（※3）を踏まえて、電力会社からの要請に応じて稼働を自動制御するDR機能搭載の冷蔵庫を開発しました。専用アプリで設定すると、下げDR時は事前に庫内を冷やすことで要請時間にコンプレッサーを停止して電力使用を抑制、上げDR時には扉の開閉が少ない夜間などに実施するケースが多い霜取り運転のタイミングを変更して要請時間に電力を使用するなど、庫内の食品への影響を抑えながら中部電力ミライズからのDR要請に応じて冷蔵庫の稼働状況を自動制御。無理なく電力需給の調整に貢献できます。

パナソニックは、ノンフロン冷媒をいち早く実用化したほか、コンプレッサーおよび断熱技術、温度制御技術の進化を通じて省エネ性能を追求し、冷蔵庫の環境負荷低減に取り組んできました。今後も技術力をいかし、ライフスタイルの変化を先取りする価値提案と高品位なモノづくりを通じて、より良いくらしと持続可能な社会の実現に貢献していきます。

※1 DR自動運転サービスのご利用には、中部電力ミライズが提供する「NACHARGE Link KADEN（ネイチャージリンク カデン）」へサービス申し込みの上、DR機能を搭載したパナソニック製冷蔵庫およびパナソニックのサービスアプリ「Kitchen Pocket」上での初期設定が必要です

※2 家庭用冷蔵庫を活用したDRサービスとして（2026年4月15日時点、パナソニックおよび中部電力ミライズ調べ）

※3 [プレスリリース]冷蔵庫自動デマンドレスポンス制御の有用性と受容性を確認（2024年12月10日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn241210-2

【お問い合わせ先】

パナソニック 冷蔵庫 ご相談窓口

フリーダイヤル：0120-878-693

受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]日本初、パナソニックと中部電力ミライズが冷蔵庫のDR自動運転サービスを開始（2026年4月15日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260415-1