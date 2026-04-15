【ホームコーディ】猛暑が“日常化”する夏に向け、需要拡大中のステンレスタンブラー・マグカップを拡充

イオン株式会社

イオンは４月１５日（水）※１）、「イオン」「イオンスタイル」と「イオンスタイルオンライン」にて、イオンのプライベートブランド「ＨÓＭＥ ＣÓＯＲＤＹ」（以下、ホームコーディ）から、近年の夏の猛暑化・長期化への提案として、夏の水分補給をより快適にするステンレスタンブラー・ステンレスマグカップ全６種を新発売します。

近年は最高気温３５度を超える猛暑日が各地で増加しており、屋外・室内を問わず熱中症対策として水分補給の重要性が高まっています。保温・保冷性により飲料の適温を長時間キープできるステンレス製タンブラーやマグカップは、節約・環境配慮・快適性の観点からも支持を集め、当社のタンブラーの売上はこの２年で１.４倍に伸長しています。

こうした環境変化を背景に、当社ではこのニーズを一過性のトレンドではなく、“猛暑がライフスタイル”への構造的変化と捉え、日常使いのしやすさと用途別の使いやすさを重視した商品を企画・開発しました。

この度発売する６種のタンブラーはいずれも、真空構造による高い保温・保冷性を備え、冷たい飲料は冷たく、温かい飲料は温かいまま、飲み頃温度をキープできます。結露もしにくく、夏場でも快適に使用できます。

どなたでも使いやすいシンプルで飽きのこないデザインにこだわり、別売りの専用フタもご用意しているほか、取っ手付きや大容量、セラミックコーティングなど、家庭・オフィス・外出先など、シーンを選ばず使えるバリエーションで展開します。

イオンは今後も、お客さまの生活に寄り添い、日々のくらしをもっと豊かに、快適にお過ごしいただける商品を提案してまいります。

【販売概要】

発売日：２０２６年４月１５日（水）※１

販売店舗：全国の「イオン」「イオンスタイル」２８１店舗の暮らしの品売場

価格：本体６９８円（税込７６７.８０円）～本体１,４８０円（税込１,６２８円）

品目数：全６種 １１品目

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」

https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400185&psc=5&utm_source=prtime&utm_medium=release&utm_campaign=h_hc_pr(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400185&psc=5&utm_source=prtime&utm_medium=release&utm_campaign=h_hc_pr)

＜使用用途で選べる、６種類のラインアップ＞

１. シンプル ステンレスタンブラー

シンプルな機能性を持った日常使いのスタンダードモデルです。別売りの「ステンレスタンブラー専用フタ」に対応し、オフィス利用にも最適で、食洗機対応でお手入れも簡単です。

容量／価格：３００ｍｌ 本体６９８円（税込７６７.８０円※２）

３５０ｍｌ 本体７９８円（税込８７７.８０円※２）

４３０ｍｌ 本体８９８円（税込９８７.８０円※２）

５５０ｍｌ 本体１,２８０円（税込１,４０８円）

２. 大きめ取っ手付きタンブラー

大容量でも安定して持てるハンドル付き設計で、ビアジョッキやたっぷりのアイスコーヒーなど、夏のリラックスタイムに適したモデルです。

容量／価格：６３０ｍｌ 本体１,２８０円（税込１,４０８円）

３. セラミック加工 ステンレスタンブラー

内面にセラミックコーティングを施し、陶器のような滑らかな口当たりを実現し、コーヒーやお茶の風味をより楽しみたい方におすすめです。

容量／価格：３００ｍｌ 本体１,２８０円（税込１,４０８円）

４３０ｍｌ 本体１,４８０円（税込１,６２８円）

カラー：３色（アイボリー、グレージュ、グレー）

４. シンプル ステンレスマグカップ

実容量３５０ｍｌのたっぷりサイズで、ハンドル付きのマグカップです。別売りの「ステンレスタンブラー専用フタ」に対応し、在宅ワークやデスク使いに適した安定感のある形状で、仕事や勉強中にも使いやすいデザインです。

容量／価格：４３０ｍｌ 本体９８０円（税込１,０７８円）

５. セラミック加工 ステンレスマグカップ

マグカップの使いやすさにセラミック加工を組み合わせ、飲み心地と実用性を両立したデザインです。取っ手付きのためホットのお茶やコーヒーにもおすすめです。

容量／価格：４３０ｍｌ 本体１,４８０円（税込１,６２８円）

カラー：３色（アイボリー、グレージュ、グレー）

６. カップホルダーにもつかえるタンブラー

コンビニで購入したコーヒーカップをそのまま入れて使えるホルダー兼用タイプです。車のカップホルダーにも収まり、移動時の保冷・結露対策として活躍します。

容量／価格：４６０ｍｌ 本体１,２８０円（税込１,４０８円）

カラー：２色（グレージュ、グレー）

【「ＨÓＭＥ ＣÓＯＲＤＹ（ホームコーディ）」について】

「ＨÓＭＥ ＣÓＯＲＤＹ（ホームコーディ）」は、“サステナブル、シンプル、リーズナブル”をコンセプトに展開する、イオンの住まいと暮らしのブランドです。暮らしにすっとなじむシンプルなデザイン、手に取りやすい価格、そして考えすぎなくても選べて、毎日の暮らしにちゃんと役立つ、ホームコーディは続けられるここちよさを提案します。

【HP】https://aeonretail.com/Page/homecoordy.aspx

【Instagram】https://www.instagram.com/home_coordy/

【 Ｘ 】https://x.com/HOMECOORDY

※１：店舗やエリアによって発売日が異なる場合があります。

※２：単品で購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。

以上