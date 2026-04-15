ホテルの客室がお店に変身！個性あふれる地元のお店が出店する2日間。縁日・箏や尺八の演奏会など世代や国籍を超えて楽しめるマーケットイベントを「HOTEL GRAPHY 根津」で5/9・10に開催

株式会社 グローバルエージェンツ

株式会社グローバルエージェンツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎剛）は、全国に6ブランド12棟1,200室のブティックホテル、ライフスタイルホテルを展開するLIVELY HOTELS(http://livelyhotels.com)を運営しています。このたび、「HOTEL GRAPHY 根津（ホテルグラフィー根津）」は谷根千エリアのお店がホテルに集まるマーケットイベント第5弾「GRAPHY GARAGE - YANESEN TRADITIONAL MARKET -」を2026年5月9日（土）・10日（日）の2日間にわたり開催いたします。

ホテルの自由な空気感と谷根千の温かさ、そして古き良き日本のカルチャーが交差した

「GRAPHY GARAGE - YANESEN TRADITIONAL MARKET -」

「GRAPHY GARAGE」は、谷根千エリア（谷中・根津・千駄木の3つの地名を合わせた総称）のローカルショップがホテルに集うマーケットイベントです。2024年4月にHOTEL GRAPHY 根津の11周年を記念して開催した、「GRAPHY GARAGE - YANESEN LOCAL MARKET -」から始まり、5回目の開催となります。今回は、「Graphic × Journey × Nostalgic」をテーマに掲げ、「GRAPHY GARAGE - YANESEN TRADITIONAL MARKET -」を開催いたします。

今回のイベントでは、日本の伝統的な品や、どこか懐かしさを感じるレトロなアイテムを扱うショップを中心に厳選しました。海外ゲストが多い当ホテルならではの視点でセレクトした、国籍問わず誰もが日本の魅力を楽しめるマーケットイベントとなっています。

キービジュアルには、たけうちあつし氏のアメリカンなタッチで「日本を旅する海外の女の子」が登場。彼女が日本中を巡ってバックパックに集めた「お気に入り」というコンセプトで、日本の昔ながらの風情を感じられるような品々を展開します。

※過去イベント時の客室出店の様子箏奏者 山口紗季氏の演奏

さらに、箏（こと）と尺八の演奏会や、お子さまも楽しめる紙芝居、屋上での縁日企画に加え、9日（土）の夜にはHOTEL GRAPHY 根津で定期開催している「Rooftop Movie Night」も実施予定です。ご家族やご友人とともに、世代を問わず楽しめる多様なコンテンツをご用意し、皆さまのご来場をお待ちしております。

＜イベント概要＞

日時：2026年5月9日（土）・10日（日）11:00 ～ 20:00

場所：HOTEL GRAPHY 根津 1階ラウンジ、カフェ、一部客室

料金：入場料500円

来場者特典：イベント限定ショッパー

特設サイト：「GRAPHY GARAGE- YANESEN TRADITIONAL MARKET -」特設サイトはこちら(https://bit.ly/4teK5zn)

※詳細情報は、こちらの特設サイトで随時更新いたします。

過去のイベント動画：12周年イベント「GRAPHY GARAGE -YANESEN GLOBAL MARKET-」(https://youtu.be/HiajXY36mng?si=TtixVbgTshOV_Gp4)

イベントメインビジュアル：イラストレーター たけうちあつし

アーティスト紹介：シンプルな線と少ない色で主に人物を描く。広告、書籍、アパレルなどに幅広くイラストを提供。伊勢丹、そごう、ロフトなど関東を中心に個展を開催。イラストのモチーフはスケートボード、映画、ファッションなどが多くどれも好きだがそれぞれのカルチャーとは無縁だ。SNSはこちら(https://www.instagram.com/takeuchiatsushi/)

「GRAPHY GARAGE - YANESEN TRADITIONAL MARKET -」の楽しみ方

「GRAPHY GARAGE - YANESEN TRADITIONAL MARKET -」では、谷根千エリアを中心としたさまざまな魅力的なお店がホテルの客室に集結します。

１.ホテルの客室を巡って、お気に入りのアイテム探しを楽しむ！

谷根千周辺のお店10店舗がホテルの客室をアレンジ

普段は宿泊者しか入ることのできないホテルの客室が、この2日間は谷根千エリアの個性あふれるお店へと変身します。

イベント期間中は、着物や古着のリメイクショップ・器屋・古書店など谷根千エリアのお店10店舗が参加し、ホテルの客室がそれぞれのこだわりを表現した特別なマーケット空間へと生まれ変わります。館内を巡りながら、まるで旅先でお気に入りを探すような感覚でお買い物をお楽しみいただけます。

また、イベントでは、来場者限定特典として、ショッパーをお渡しします。ショッパーを片手にお買い物をお楽しみください。

出店店舗詳細は、こちら :https://bit.ly/4teK5zn



２.ご家族やご友人とともに、世代を問わず楽しめる多様なコンテンツ

本イベントでは、大人から子どもまで世代を問わず楽しめる、多様なコンテンツを用意しております。箏と尺八の演奏会や、紙芝居・書道体験やうちわ作りなど、日本らしさを感じられるようなコンテンツに加えて、屋上での縁日・Rooftop Movie Night（野外屋上映画）などもお楽しみいただけます。

- 箏奏者 山口紗季氏・尺八演奏家 屋代紗央里氏による「箏と尺八の演奏会」- アトリエカッコ(https://atelierkakko.jp/course/ws/)による、書道体験・書のうちわ作りワークショップなど- HANABUSA calligraphy(https://syokahondahideyuki.wixsite.com/hanabusa/profile)による、前衛書ワークショップ- 谷根千にゆかりのある方をお招きした「クロストーク」両日各2回予定- Rooftop Movie Night 9日19時～- 縁日：駄菓子屋・射的 など- 紙芝居コンテンツ情報詳細は、こちら :https://bit.ly/4teK5zn

３.フードやドリンクを通じて、イベントを楽しむ！

※ホテル併設カフェのイベント限定メニュー

イベント期間中、谷根千の雑貨屋・セレクトショップなどのお店に加え、フードやドリンク、お菓子のお店も「HOTEL GRAPHY 根津」に出店します。お買い物はもちろん、食を通じた体験もお楽しみいただけます。

当日は、おにぎりや豚汁、抹茶など日本らしいメニューを提供するお店や、当ホテル併設カフェでは和テイストにアレンジしたバーガーや、焼きそばやお好み焼きなど日本のお祭りを彷彿とさせるメニューを提供いたします。

- ねづのなか抹茶スタンド(https://www.instagram.com/nezunonaka_matcha_stand/)：抹茶ラテ・ほうじ茶ラテ・ジェラートなどを販売予定- 幸せ菜きっちん(https://shiawasena-kitchen.com/)：おにぎりや豚汁、米粉のケーキ類などを販売予定- GRAPHY 根津 CAFE & LOUNGE(https://www.livelyhotels.com/hotelgraphy/eat-drink/)：- バーガー2種類：だしまきバーガー・フィッシュバーガー（アジフライ）- お好み焼き・焼きそば・とん平焼き- どら焼き・黒蜜ラテ・きなこラテ などを販売予定

HOTEL GRAPHY 根津について

HOTEL GRAPHY 根津は、東京都の歴史的中心部であり下町情緒あふれる谷根千の一角に位置し、2013年2月のオープン以来様々なイベントやワークショップを仕掛け、世界中から訪れる旅行客だけでなく地域に暮らすローカルの人々が集まり “交流できるライフスタイルホテル”として親しまれてきました。ホテルでありながら、ホステルが併設されていることから、海外からのバックパッカーも多く滞在し、海外ホステルのような空気感を感じられるホステルライクな雰囲気が特徴です。ゲストが自由に利用できる共用ラウンジやダイニング、キッチンなど多くの共用設備が備えられており、非日常で過ごす日常、自分らしい滞在を提供しています。

＜施設概要＞

施設名 HOTEL GRAPHY 根津（ホテルグラフィー根津）

所在地 〒110-0008 東京都台東区池之端 4-5-10

アクセス 千代田線「根津」駅より徒歩 3 分

Web(https://www.livelyhotels.com/hotelgraphy/)｜Instagram(https://www.instagram.com/hotelgraphy_nezu/)

株式会社グローバルエージェンツについて

会社名 株式会社グローバルエージェンツ(http://global-agents.co.jp)

代表取締役 山崎 剛

本社所在地 〒150-0011 渋谷区東1丁目29-3

グローバルエージェンツが手がけるライフスタイル事業

LIVE：交流型賃貸マンション「SOCIAL APARTMENT(https://www.social-apartment.com/)」49棟約3,000室を運営

STAY：ライフスタイルホテル「LIVELY HOTELS(https://www.livelyhotels.com/)」12棟約1,200室を運営

WORK：ホテル一体型ワークプレイス「.andwork(https://www.xandwork.com/)」を運営

DINE：ソーシャルアパートメント・ホテル併設の飲食施設として12店舗を運営

WASH：ソーシャルランドリー「Sooo LIQUID（ソーリキッド）」を運営

LEARN：弊社サービスの入居者や利用者に対して様々な成長や発見の機会を提供