公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会は、開幕1周年イベントとして2026年4月12日(日)に開催した「EXPO2025 Futures Festival」及び4月8日(水)から14日(火)にかけて開催した「EXPO2025 Futures Station」のクリエイティブチームについて、以下の通りお知らせします。

・イベント実施内容

(https://www.expo2025.or.jp/news/news-20260415-01/)

■「EXPO2025 Futures Festival」「EXPO2025 Futures Station」全体クリエイティブ企画・演出

■「EXPO2025 Futures Festival」コンテンツ制作

＜Futures Piece Project＞

＜Re:mind EXPO2025＞

＜ステージ演出＞

＜『One World, One Planet.』開幕1周年メモリアルプログラム ＞