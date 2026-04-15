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大阪・関西万博開幕1周年イベントのクリエイティブチームについて
公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会は、開幕1周年イベントとして2026年4月12日(日)に開催した「EXPO2025 Futures Festival」及び4月8日(水)から14日(火)にかけて開催した「EXPO2025 Futures Station」のクリエイティブチームについて、以下の通りお知らせします。
・イベント実施内容
(https://www.expo2025.or.jp/news/news-20260415-01/)
■「EXPO2025 Futures Festival」「EXPO2025 Futures Station」全体クリエイティブ企画・演出
■「EXPO2025 Futures Festival」コンテンツ制作
＜Futures Piece Project＞
＜Re:mind EXPO2025＞
＜ステージ演出＞
＜『One World, One Planet.』開幕1周年メモリアルプログラム ＞