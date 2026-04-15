車載DMSシステム、2031年に63.36億ドルへ - CAGR 28.1%で急成長するアクティブセーフティ市場
車載 DMS システムは、車両のキャビン内に統合され、感知層ハードウェアを基盤とし、人工知能アルゴリズムを中核とするアクティブセーフティシステムである。同システムは非接触方式により、運転者の顔の特徴、頭部の姿勢、眼部の動き及び行動データをリアルタイムで捕捉し分析し、疲労、注意力散漫及び危険な運転状態を高精度に識別する。そして、所定の戦略に基づき段階的な警報をトリガーするか、車両制御と連携する。その核心的な価値は、「人的要因」のレイヤーから事故リスクを事前に回避することにあり、運転安全性の向上、法規要求の満たし、並びに高次の自動運転への移行に不可欠な重要な技術コンポーネントである。
行業発展：法規制と自動運転が同時に後押しする強力な追い風
車載DMSシステム市場の発展を語るうえで不可欠なのが、世界的に強まる安全規制である。欧州では新車の安全基準強化を背景に、ドライバーモニタリングの搭載が実質的な標準装備化に向かいつつある。北米やアジアでも同様の規制議論が加速し、自動車メーカーは市場投入モデルの設計段階からDMS統合を前提とするケースが急増している。さらに、自動運転レベル2＋／レベル3の普及は、ドライバーと車両の制御権限が頻繁に切り替わるという特性を持つため、DMSへの依存度を一段高めている。これにより、従来のカメラ単体型からAIアルゴリズム強化型、複数センサー融合型へと技術進化が急速に進展した。産業構造面でもTier1サプライヤーとAIベンダーの連携が増え、開発スピードは一段と加速。車載DMSは、安全、法規、自動運転、コネクテッドカーといった複数トレンドを束ねる“必然の成長市場”として進化を続けている。
市場規模：CAGR28.1％の急上昇市場
LP Informationが発行した最新レポート「世界車載DMSシステム市場の成長予測2025～2031 」（https://www.lpinformation.jp/reports/210329/dms-system-for-vehicle）によれば、世界市場は2025年以降も極めて力強い上昇曲線を描くことが予測されている。2025年から2031年の年平均成長率（CAGR）は28.1％と非常に高い水準を維持し、2031年には市場規模が63.36億米ドルに到達する見通しである。この成長の背景には、法規制の強化、自動運転レベルの高度化、ユーザーの安全意識の高まり、さらにOEMが車両価値の差別化要素としてDMSを積極採用する動きなど、多面的な要因がある。特に、フリート向けの安全管理需要や新興国市場での導入拡大が、今後の成長潜在力をさらに押し上げていく。総じて、車載DMSシステム市場は安全技術分野の中でも最も高い成長モメンタムを持つ領域としてグローバルで注目されている。
図. 車載DMSシステム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346991/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346991/images/bodyimage2】
図. 世界の車載DMSシステム市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要製造業者：グローバルTier1が存在感を示す競争構造
LP Informationトップ企業研究センターの分析によると、車載DMSシステム市場では、Valeo、Bosch、Aptiv、Magna、Continental、Denso、Visteon、Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd、Ningbo Joyson Electronic Corp、Gentexといった世界の著名Tier1企業が主要プレーヤーとして存在感を放っている。2024年時点で、売上ベースのトップ5企業は世界シェアの約61.0％を占めており、市場は高度に集中する構造となっている。多くのメーカーが高い開発力を背景に、AIアルゴリズム、赤外線カメラ、センサー統合設計、HMI連携など、DMSの高機能化を競う状況が続いている。一方、中国勢を中心とした新興プレーヤーも勢いを増し、車載電子分野の競争の激しさを象徴するマーケットへと変貌している。
行業発展：法規制と自動運転が同時に後押しする強力な追い風
車載DMSシステム市場の発展を語るうえで不可欠なのが、世界的に強まる安全規制である。欧州では新車の安全基準強化を背景に、ドライバーモニタリングの搭載が実質的な標準装備化に向かいつつある。北米やアジアでも同様の規制議論が加速し、自動車メーカーは市場投入モデルの設計段階からDMS統合を前提とするケースが急増している。さらに、自動運転レベル2＋／レベル3の普及は、ドライバーと車両の制御権限が頻繁に切り替わるという特性を持つため、DMSへの依存度を一段高めている。これにより、従来のカメラ単体型からAIアルゴリズム強化型、複数センサー融合型へと技術進化が急速に進展した。産業構造面でもTier1サプライヤーとAIベンダーの連携が増え、開発スピードは一段と加速。車載DMSは、安全、法規、自動運転、コネクテッドカーといった複数トレンドを束ねる“必然の成長市場”として進化を続けている。
市場規模：CAGR28.1％の急上昇市場
LP Informationが発行した最新レポート「世界車載DMSシステム市場の成長予測2025～2031 」（https://www.lpinformation.jp/reports/210329/dms-system-for-vehicle）によれば、世界市場は2025年以降も極めて力強い上昇曲線を描くことが予測されている。2025年から2031年の年平均成長率（CAGR）は28.1％と非常に高い水準を維持し、2031年には市場規模が63.36億米ドルに到達する見通しである。この成長の背景には、法規制の強化、自動運転レベルの高度化、ユーザーの安全意識の高まり、さらにOEMが車両価値の差別化要素としてDMSを積極採用する動きなど、多面的な要因がある。特に、フリート向けの安全管理需要や新興国市場での導入拡大が、今後の成長潜在力をさらに押し上げていく。総じて、車載DMSシステム市場は安全技術分野の中でも最も高い成長モメンタムを持つ領域としてグローバルで注目されている。
図. 車載DMSシステム世界総市場規模
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図. 世界の車載DMSシステム市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要製造業者：グローバルTier1が存在感を示す競争構造
LP Informationトップ企業研究センターの分析によると、車載DMSシステム市場では、Valeo、Bosch、Aptiv、Magna、Continental、Denso、Visteon、Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd、Ningbo Joyson Electronic Corp、Gentexといった世界の著名Tier1企業が主要プレーヤーとして存在感を放っている。2024年時点で、売上ベースのトップ5企業は世界シェアの約61.0％を占めており、市場は高度に集中する構造となっている。多くのメーカーが高い開発力を背景に、AIアルゴリズム、赤外線カメラ、センサー統合設計、HMI連携など、DMSの高機能化を競う状況が続いている。一方、中国勢を中心とした新興プレーヤーも勢いを増し、車載電子分野の競争の激しさを象徴するマーケットへと変貌している。