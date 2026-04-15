“人間ではない客”を見抜け。推理ホラーアドベンチャー『Hollow INN』、4月29日配信決定。体験版の配信も開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346910/images/bodyimage1】
Nussygame（代表：小嶺 佑二郎、所在：大阪府高槻市別所中の町4-1-809）は、新作ゲーム『Hollow INN』を2026年4月29日に配信開始することをお知らせいたします。
あわせて、本日より体験版の配信を開始いたしました。
Hollow INNは、シングルプレイの宿屋運営・推理シミュレーションゲームです。
あなたは冒険者が活躍するファンタジー世界の辺境で営む宿屋の主人となって、やってくる宿泊客をもてなしながら、その中に潜む”ニセモノ”を見つけ出して、宿から追放します。
今回配信を開始した体験版では、『Hollow INN』の独特な世界観と、様々な情報からニセモノを判断し決断を迫られる中核ゲームプレイの一端をお楽しみいただけます。
なお、本作はAndroid/iOS版についても後日配信を予定しており、現在鋭意制作中です。
■ Hollow INNとは ■
『Hollow INN』は、滅びゆく世界の片隅に残された宿屋を舞台とする、観察・推理・判断を主軸としたホラーアドベンチャーゲームです。
宿を訪れる客の中には、人間ではない“ニセモノ”が紛れ込んでいます。
彼らは見た目だけでは判別できず、行動や気配、部屋に残された痕跡などから正体を推理しなければなりません。
推理を誤れば、無実の客を追放してしまうことになるかもしれません。
一方で見逃せば、宿にさらなる被害を招く危険があります。
限られた情報の中で、慎重かつ大胆な判断が求められます。
■ 体験版について ■
本日より配信を開始した体験版では、ゲーム難易度「スタンダード」をプレイいただけます。
この難易度では、『Hollow INN』の基本的なゲームサイクルをご体験いただけます。
- 宿泊客の行動観察
- 部屋ごとの違和感の確認
- 限られた情報をもとにした追放判断
- 『Hollow INN』ならではの不穏な宿屋運営体験
正式リリース版では、多彩なすべてのニセモノが追加され、より奥深い推理とリプレイ性をお楽しみいただける予定です。
■ 配信ページ ■
Steamストアページ：
https://store.steampowered.com/app/4324060/Hollow_INN/
■ 『Hollow INN』概要 ■
タイトル：Hollow INN
ジャンル：推理ホラーアドベンチャー / 宿屋運営ミステリー
配信予定日：2026年4月29日
体験版配信開始日：2026年4月15日
対応プラットフォーム：Steam
価格：1,000円
※ 日本以外の地域での販売価格は各ストアページをご確認ください。
※ 後日配信予定のAndroid/iOS版の価格は、ストアごとに異なる場合があります。
プレイ人数：1人
対応言語：日本語/英語/韓国語/繁体中国語/簡体中国語/イタリア語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/ロシア語/ポルトガル語/ブラジルポルトガル語/タイ語/トルコ語/ウクライナ語
■ Nussygame 概要 ■
Nussygameは、代表者 小嶺 佑二郎 個人によるゲーム開発事業です。
所在地 大阪府高槻市別所中の町4-1-809
代表者 小嶺 佑二郎
■ 本件に関するお問い合わせ先 ■
Nussygame
Web: https://nussygame.com/
E-Mail： info@nussygame.com
配信元企業：Nussygame
Nussygame（代表：小嶺 佑二郎、所在：大阪府高槻市別所中の町4-1-809）は、新作ゲーム『Hollow INN』を2026年4月29日に配信開始することをお知らせいたします。
あわせて、本日より体験版の配信を開始いたしました。
Hollow INNは、シングルプレイの宿屋運営・推理シミュレーションゲームです。
あなたは冒険者が活躍するファンタジー世界の辺境で営む宿屋の主人となって、やってくる宿泊客をもてなしながら、その中に潜む”ニセモノ”を見つけ出して、宿から追放します。
今回配信を開始した体験版では、『Hollow INN』の独特な世界観と、様々な情報からニセモノを判断し決断を迫られる中核ゲームプレイの一端をお楽しみいただけます。
なお、本作はAndroid/iOS版についても後日配信を予定しており、現在鋭意制作中です。
■ Hollow INNとは ■
『Hollow INN』は、滅びゆく世界の片隅に残された宿屋を舞台とする、観察・推理・判断を主軸としたホラーアドベンチャーゲームです。
宿を訪れる客の中には、人間ではない“ニセモノ”が紛れ込んでいます。
彼らは見た目だけでは判別できず、行動や気配、部屋に残された痕跡などから正体を推理しなければなりません。
推理を誤れば、無実の客を追放してしまうことになるかもしれません。
一方で見逃せば、宿にさらなる被害を招く危険があります。
限られた情報の中で、慎重かつ大胆な判断が求められます。
■ 体験版について ■
本日より配信を開始した体験版では、ゲーム難易度「スタンダード」をプレイいただけます。
この難易度では、『Hollow INN』の基本的なゲームサイクルをご体験いただけます。
- 宿泊客の行動観察
- 部屋ごとの違和感の確認
- 限られた情報をもとにした追放判断
- 『Hollow INN』ならではの不穏な宿屋運営体験
正式リリース版では、多彩なすべてのニセモノが追加され、より奥深い推理とリプレイ性をお楽しみいただける予定です。
■ 配信ページ ■
Steamストアページ：
https://store.steampowered.com/app/4324060/Hollow_INN/
■ 『Hollow INN』概要 ■
タイトル：Hollow INN
ジャンル：推理ホラーアドベンチャー / 宿屋運営ミステリー
配信予定日：2026年4月29日
体験版配信開始日：2026年4月15日
対応プラットフォーム：Steam
価格：1,000円
※ 日本以外の地域での販売価格は各ストアページをご確認ください。
※ 後日配信予定のAndroid/iOS版の価格は、ストアごとに異なる場合があります。
プレイ人数：1人
対応言語：日本語/英語/韓国語/繁体中国語/簡体中国語/イタリア語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/ロシア語/ポルトガル語/ブラジルポルトガル語/タイ語/トルコ語/ウクライナ語
■ Nussygame 概要 ■
Nussygameは、代表者 小嶺 佑二郎 個人によるゲーム開発事業です。
所在地 大阪府高槻市別所中の町4-1-809
代表者 小嶺 佑二郎
■ 本件に関するお問い合わせ先 ■
Nussygame
Web: https://nussygame.com/
E-Mail： info@nussygame.com
配信元企業：Nussygame
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