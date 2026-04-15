速度制限安全装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（垂直型、水平型）・分析レポートを発表
2026年4月15日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「速度制限安全装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、速度制限安全装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界の速度制限安全装置市場について包括的に分析したものであり、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別動向などを多角的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は3245百万ドルとされ、2031年には4095百万ドルに拡大すると予測されています。
年平均成長率は3.4%と見込まれており、安定した成長が期待されています。本装置はエレベーターの安全制御システムの重要な構成要素であり、過速度や落下の危険が発生した際に作動し、乗りかごを停止させる役割を担っています。安全性の確保において不可欠な装置であるため、継続的な需要が見込まれています。
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企業分析では、Wittur、PFB、Vantage、Atwell International、Dynatech、Bode Components、Gervall、Hans Jungblut、Montanari Group、Liftequipなどの主要企業が取り上げられています。
これらの企業は販売数量、売上高、価格、利益率、製品ポートフォリオ、地域展開などの観点から比較され、市場における競争力や位置づけが明確に示されています。
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競争環境の分析では、主要メーカー間の市場シェアや売上の比較を通じて、競争構造が詳細に検討されています。
製品の信頼性や安全性能が重要な競争要因であり、各企業は品質向上と技術開発を通じて市場での優位性を確立しています。また、コスト競争力や供給能力も重要な要素となっています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカの各地域における市場動向が示されています。特にアジア太平洋地域では都市化の進展や建設需要の増加により市場成長が顕著です。
一方、北米や欧州では既存設備の更新や安全基準の強化が需要を支えています。
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製品別では、垂直型と水平型に分類され、それぞれの用途や設置環境に応じた需要が分析されています。
用途別では商業施設、工場、家庭、その他の分野に分けられ、特に商業施設や都市インフラにおける需要が市場拡大を牽引しています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。
これにより、企業は将来的な市場機会を把握し、戦略的な意思決定を行うことが可能となります。
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市場動向では、成長要因として都市化の進展や建設投資の増加、安全規制の強化が挙げられています。一方で、設備コストやメンテナンス負担が制約要因として指摘されています。
また、技術革新や新製品の開発は市場拡大の機会として重要視されています。競争環境は五つの力の分析により評価され、参入障壁や代替技術の影響などが検討されています。
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サプライチェーンの分析では、主要原材料や供給業者、産業構造が整理されており、製造から販売までの流れが明確に示されています。これにより、コスト構造や供給リスクへの理解が深まります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「速度制限安全装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、速度制限安全装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界の速度制限安全装置市場について包括的に分析したものであり、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別動向などを多角的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は3245百万ドルとされ、2031年には4095百万ドルに拡大すると予測されています。
年平均成長率は3.4%と見込まれており、安定した成長が期待されています。本装置はエレベーターの安全制御システムの重要な構成要素であり、過速度や落下の危険が発生した際に作動し、乗りかごを停止させる役割を担っています。安全性の確保において不可欠な装置であるため、継続的な需要が見込まれています。
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企業分析では、Wittur、PFB、Vantage、Atwell International、Dynatech、Bode Components、Gervall、Hans Jungblut、Montanari Group、Liftequipなどの主要企業が取り上げられています。
これらの企業は販売数量、売上高、価格、利益率、製品ポートフォリオ、地域展開などの観点から比較され、市場における競争力や位置づけが明確に示されています。
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競争環境の分析では、主要メーカー間の市場シェアや売上の比較を通じて、競争構造が詳細に検討されています。
製品の信頼性や安全性能が重要な競争要因であり、各企業は品質向上と技術開発を通じて市場での優位性を確立しています。また、コスト競争力や供給能力も重要な要素となっています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカの各地域における市場動向が示されています。特にアジア太平洋地域では都市化の進展や建設需要の増加により市場成長が顕著です。
一方、北米や欧州では既存設備の更新や安全基準の強化が需要を支えています。
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製品別では、垂直型と水平型に分類され、それぞれの用途や設置環境に応じた需要が分析されています。
用途別では商業施設、工場、家庭、その他の分野に分けられ、特に商業施設や都市インフラにおける需要が市場拡大を牽引しています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。
これにより、企業は将来的な市場機会を把握し、戦略的な意思決定を行うことが可能となります。
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市場動向では、成長要因として都市化の進展や建設投資の増加、安全規制の強化が挙げられています。一方で、設備コストやメンテナンス負担が制約要因として指摘されています。
また、技術革新や新製品の開発は市場拡大の機会として重要視されています。競争環境は五つの力の分析により評価され、参入障壁や代替技術の影響などが検討されています。
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サプライチェーンの分析では、主要原材料や供給業者、産業構造が整理されており、製造から販売までの流れが明確に示されています。これにより、コスト構造や供給リスクへの理解が深まります。