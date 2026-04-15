【訂正とお詫び】消費者による食品・食材評価制度『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中部地区】受賞商品決定のお知らせ
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■タイトル
【訂正とお詫び】消費者による食品・食材評価制度『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中部地区】受賞商品決定のお知らせ
■本文
2026年4月15日（水）12:00に配信したプレスリリースの内容に一部誤りがございました。訂正した内容を再度配信させていただくとともに、関係者各位の皆さまには深くお詫び申し上げます。
※対象プレスリリース
・2026年4月15日（水）12:00配信のプレスリリース
消費者による食品・食材評価制度『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中部地区】受賞商品決定のお知らせ
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：旨いまぐろのしっぽ肉 ラー油漬け
会社名：福一漁業株式会社
商品概要：1本のまぐろからわずかしか取れない希少部位「尾肉」を使用した缶詰商品です。まぐろは365日24時間泳ぎ続ける魚であり、尾肉は常に使われる部位のため、他の部位に比べ筋肉質で繊維がしっかりしていることが特徴です。本商品では、その特性を生かし、1粒あたり約10～15gと大きめにカットし、食べ応えのある形状に仕上げています。一般家庭では筋が多く、下処理や調理が難しい部位ですが、加熱調理によって筋をやわらかくし、より食べやすく仕上げ、手間なく楽しめる缶詰にしました。
住 所：静岡県焼津市中港5-9-25
問合せ：054-627-1215
https://fukuichi-world.jp/
内容量：固形量95g（内容総量130g）
■評価されたポイント■
・希少な尾肉に着目した独自性が新たな価値を作り出している
・まぐろの旨味とラー油の相性がとても良好である
・海老とナッツの重層的な風味とザクザクした食感が良い
・パッケージが赤基調でデザイン性もあり、印象に残る
・衛生管理体制が安全安心の裏付けになる
・未利用部位の活用という社会性、ストーリー性に意義がある
・自社船による漁獲から加工までの一貫体制が素晴らしい
※訂正内容
（誤）問合せ：054-627-1211
（正）問合せ：054-627-1215
以下、正しい内容のプレスリリースとなります。
消費者による食品・食材評価制度『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中部地区】受賞商品決定のお知らせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中部地区の受賞商品が、2026年4月15日に決定いたしました。
中部地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：贅沢ゆばのお吸い物
会社名：アスザックフーズ株式会社
商品概要：比叡山延暦寺御用達の「比叡ゆば」を主役に、国産三つ葉と柚子の香りを添えた、お湯を注ぐだけのフリーズドライお吸い物です。北海道産昆布だしの旨みを活かした上品なつゆが、生ゆばならではのなめらかな食感を引き立てます。料亭のような本格的な味わいと香りが、手軽に家庭で再現可能。保存料や着色料は使わず、素材本来の風味を大切にしました。お祝いの席や日々の食卓を格上げする、心ほどける一椀です。
住 所：長野県須坂市大字米持293-45
問合せ：026-245-2531
https://asuzacfoods.co.jp/
内容量：21.6g(5.4g×4食)
■タイトル
【訂正とお詫び】消費者による食品・食材評価制度『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中部地区】受賞商品決定のお知らせ
■本文
2026年4月15日（水）12:00に配信したプレスリリースの内容に一部誤りがございました。訂正した内容を再度配信させていただくとともに、関係者各位の皆さまには深くお詫び申し上げます。
※対象プレスリリース
・2026年4月15日（水）12:00配信のプレスリリース
消費者による食品・食材評価制度『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中部地区】受賞商品決定のお知らせ
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：旨いまぐろのしっぽ肉 ラー油漬け
会社名：福一漁業株式会社
商品概要：1本のまぐろからわずかしか取れない希少部位「尾肉」を使用した缶詰商品です。まぐろは365日24時間泳ぎ続ける魚であり、尾肉は常に使われる部位のため、他の部位に比べ筋肉質で繊維がしっかりしていることが特徴です。本商品では、その特性を生かし、1粒あたり約10～15gと大きめにカットし、食べ応えのある形状に仕上げています。一般家庭では筋が多く、下処理や調理が難しい部位ですが、加熱調理によって筋をやわらかくし、より食べやすく仕上げ、手間なく楽しめる缶詰にしました。
住 所：静岡県焼津市中港5-9-25
問合せ：054-627-1215
https://fukuichi-world.jp/
内容量：固形量95g（内容総量130g）
■評価されたポイント■
・希少な尾肉に着目した独自性が新たな価値を作り出している
・まぐろの旨味とラー油の相性がとても良好である
・海老とナッツの重層的な風味とザクザクした食感が良い
・パッケージが赤基調でデザイン性もあり、印象に残る
・衛生管理体制が安全安心の裏付けになる
・未利用部位の活用という社会性、ストーリー性に意義がある
・自社船による漁獲から加工までの一貫体制が素晴らしい
※訂正内容
（誤）問合せ：054-627-1211
（正）問合せ：054-627-1215
以下、正しい内容のプレスリリースとなります。
消費者による食品・食材評価制度『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中部地区】受賞商品決定のお知らせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第98回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中部地区の受賞商品が、2026年4月15日に決定いたしました。
中部地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：贅沢ゆばのお吸い物
会社名：アスザックフーズ株式会社
商品概要：比叡山延暦寺御用達の「比叡ゆば」を主役に、国産三つ葉と柚子の香りを添えた、お湯を注ぐだけのフリーズドライお吸い物です。北海道産昆布だしの旨みを活かした上品なつゆが、生ゆばならではのなめらかな食感を引き立てます。料亭のような本格的な味わいと香りが、手軽に家庭で再現可能。保存料や着色料は使わず、素材本来の風味を大切にしました。お祝いの席や日々の食卓を格上げする、心ほどける一椀です。
住 所：長野県須坂市大字米持293-45
問合せ：026-245-2531
https://asuzacfoods.co.jp/
内容量：21.6g(5.4g×4食)