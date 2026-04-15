エコモット、防衛装備庁「海洋監視制御システムの研究」に参画 ～防衛イノベーション科学技術研究所（DISTI）の「実証型ブレークスルー研究」～
エコモット株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：入澤 拓也、以下「エコモット」）は、防衛装備庁 防衛イノベーション科学技術研究所（DISTI）が実施する「実証型ブレークスルー研究」の「海洋監視制御システムの研究」(以下「本事業」)において、一般財団法人ニューメディア開発協会を事業管理機関とするコンソーシアムの実施協力機関として参画していることをお知らせいたします。
■研究概要
本事業は、2024年10月に発足した防衛イノベーション科学技術研究所（DISTI）による「実証型ブレークスルー研究」として実施されるものです。各専門領域に独自の強みを持つ11社の企業・機関が連携し、広域海域に多数の自律航行型無人水上艇（以下「USV」）を協調的に展開することで、海洋監視制御システムの確立を目指します。
■詳細
詳細については、株式会社UMIAILEのニュースリリースをご覧ください。
■エコモット株式会社について
エコモットは2007年の創業以来IoT専業のソリューションベンダーとして、センサー・自社開発通信デバイスの提供を行うとともに、多様な顧客ニーズに応じたカスタマイズ、現場での設置ノウハウを提供し、あらゆる「モノ・コト」からセンシングを可能にするソリューションを提供しています。2017年6月に札幌証券取引所アンビシャス市場、2018年6月に東京証券取引所マザーズへ上場。2019年1月にKDDI株式会社、2023年3月に積水樹脂株式会社と資本業務提携いたしました。
所在地 ： 〒060-0031 北海道札幌市中央区北1条東1丁目2番5号 カレスサッポロビル ７階
代表 ： 代表取締役 入澤 拓也
設立 ： 2007年2月
資本金 ： 6億1,796万円（2026年2月末現在）
事業内容： IoTソリューションの企画、およびこれに付随する端末製造、通信インフラ、アプリケーション開発、並びにクラウドサービスの運用・保守に関する業務のワンストップでの提供
URL ： https://www.ecomott.co.jp/
配信元企業：エコモット株式会社
■研究概要
本事業は、2024年10月に発足した防衛イノベーション科学技術研究所（DISTI）による「実証型ブレークスルー研究」として実施されるものです。各専門領域に独自の強みを持つ11社の企業・機関が連携し、広域海域に多数の自律航行型無人水上艇（以下「USV」）を協調的に展開することで、海洋監視制御システムの確立を目指します。
■詳細
詳細については、株式会社UMIAILEのニュースリリースをご覧ください。
■エコモット株式会社について
エコモットは2007年の創業以来IoT専業のソリューションベンダーとして、センサー・自社開発通信デバイスの提供を行うとともに、多様な顧客ニーズに応じたカスタマイズ、現場での設置ノウハウを提供し、あらゆる「モノ・コト」からセンシングを可能にするソリューションを提供しています。2017年6月に札幌証券取引所アンビシャス市場、2018年6月に東京証券取引所マザーズへ上場。2019年1月にKDDI株式会社、2023年3月に積水樹脂株式会社と資本業務提携いたしました。
所在地 ： 〒060-0031 北海道札幌市中央区北1条東1丁目2番5号 カレスサッポロビル ７階
代表 ： 代表取締役 入澤 拓也
設立 ： 2007年2月
資本金 ： 6億1,796万円（2026年2月末現在）
事業内容： IoTソリューションの企画、およびこれに付随する端末製造、通信インフラ、アプリケーション開発、並びにクラウドサービスの運用・保守に関する業務のワンストップでの提供
URL ： https://www.ecomott.co.jp/
配信元企業：エコモット株式会社
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