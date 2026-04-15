エコモット、防衛装備庁「海洋監視制御システムの研究」に参画 ～防衛イノベーション科学技術研究所（DISTI）の「実証型ブレークスルー研究」～

エコモット、防衛装備庁「海洋監視制御システムの研究」に参画 ～防衛イノベーション科学技術研究所（DISTI）の「実証型ブレークスルー研究」～