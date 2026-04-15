土地活用事業を展開する株式会社ランドピア(本社：東京都中央区、代表取締役：吉田 篤司)は、岐阜県各務原市にトランクルーム「スペースプラス各務原蘇原」を2026年4月にオープンしました。





本施設では、1.5畳タイプを月額7,920円(税込)から利用できるほか、オープンを記念して「賃料6ヶ月半額キャンペーン」を実施しています。





施設詳細はこちら

https://www.spaceplus.jp/result/4917/





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各務原蘇原 現場写真





■店舗情報

現場名 ： スペースプラス各務原蘇原

所在地 ： 岐阜県各務原市蘇原青雲町5丁目24-1南隣

アクセス ： JR高山本線 蘇原駅より徒歩19分

キャンペーン情報： 賃料6ヶ月“半額”キャンペーン実施中

施設詳細 ： https://www.spaceplus.jp/result/4917/









■トランクルームの「スペースプラス(R)」とは

スペースプラスは、レンタル収納スペースとしてトランクルームを提供するセルフストレージサービスです。

現在、全国41都道府県に559店舗(2026年3月末時点)を展開しています。

屋外型トランクルームを中心に、個人の荷物収納から法人利用まで幅広いニーズに対応しています。





暮らしの中で、気が付くと増えていく生活用品や季節用品。

家の収納スペースだけでは収まりきらず、保管場所に困るケースも少なくありません。

今回オープンした「スペースプラス各務原蘇原」は屋外型トランクルームのため、24時間いつでも利用できるほか、車でそのまま収納スペースの近くまで乗り入れることが可能です。

重い荷物や大きな荷物でもスムーズに搬入・搬出することができます。





個人のお客様では、

・季節用品(タイヤ、スタッドレス、扇風機など)の保管

・アウトドア用品やキャンプ用品の収納

・引越し時の一時保管

といった用途で利用されています。





また法人のお客様では、

・建設資材や工具の保管

・営業備品や在庫商品の保管

・イベント資材の管理

など、事業用の収納スペースとしても活用されています。









■ランドピアについて

株式会社ランドピアは“不動産の有効利用を通じて、活力ある経済社会の実現に貢献する”ために、遊休地、ビルの空室といった不動産を価値あるスペースとして有効活用することを専門としております。









■会社概要

会社名 ： 株式会社ランドピア

所在地 ： 東京都中央区新川1-28-25 東京ダイヤビルディング3号館

代表 ： 代表取締役 吉田 篤司

設立 ： 1992年2月

事業内容： ●土地活用事業

・トラック駐車場開発・運営

・トレーラーハウスの販売

●セルフストレージ事業

・トランクルーム、コンテナトランク「スペースプラス」の

フランチャイズ展開・管理・運営

●コンテナ建築事業 コンテナプラス(R)

・喫煙コンテナの販売

・コンテナオフィス・店舗の販売

・ガレージハウス「GARAGE PLUS」の販売

URL ： https://www.landpia.co.jp/