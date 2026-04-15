淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、1996年に公開された『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』の世界観を楽しめるスペシャルイベントを3月20日(祝・金)から期間限定で開催中です。この度、ヘンダーランドのキャラクターをイメージした特別なコラボフード2種「マカオとジョマのデザートドッグ」、「トッペマメロンソーダ」を2026年4月18日（土）より販売開始いたします。 「マカオとジョマのデザートドッグ」は、ピンク色の衣装をイメージしたストロベリーホイップをふわふわのパンにたっぷりはさみ、さらにその上にはマカオの金髪をイメージした黄色いザラメと、ジョマが身に付けているチュチュをイメージしたホワイトチョコを溢れるほどトッピング！食べる度に異なる食感をお楽しみいただける、小腹が空いた時にぴったりの一品です。

「トッペマメロンソーダ」は、メロンソーダにたっぷりのホイップクリームとレモン味のグミでトッペマを表現。たくさん体を動かした後にシュワっと甘いドリンクで体力を回復しよう！コラボフード1品購入につき、ノベルティとしてスゲーナスゴイデストランプ風カード（しんのすけ・トッペマ柄）をプレゼントいたします。

コラボフードを食べながら「ヘンダーランド」の世界を思いっきり楽しもう！

■「ニジゲンノモリでよみがえる！ヘンダーランドの大冒険！」コラボフード概要

販売開始： 2026年4月18日（土） メニュー： 「マカオとジョマのデザートドッグ」／900円（税込）…のんびりのはらキッチンカーにて販売 「トッペマメロンソーダ」／800円(税込)…モリノテラス、のんびりのはらキッチンカーにて販売 ノベルティ： コラボフード1品購入につき、スゲーナスゴイデストランプ風カード(しんのすけ・トッペマ柄)を1枚プレゼント 販売場所： ・レストラン「モリノテラス」／11:00～19:30（L.O. 19:00） ・のんびりのはらキッチンカー／土日祝 11:00-16:00 ※季節により営業時間が異なります。詳しくはHPをご確認ください 住所： 兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内) URL： https://nijigennomori.com/food/?utm_campaign=pr

■「ニジゲンノモリでよみがえる！ヘンダーランドの大冒険！」企画概要

開始： 2026年3月20日（祝・金）より（終了時期未定） 内容： 『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』の世界観が楽しめるスペシャルイベントを開催。 ・アトラクション： 「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」内の特設コーナーに、フォトスポットとキャラクターパネルをご用意。 フォトスポットで撮影した写真に【#ニジゲンノモリ#クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク#ヘンダーランド】と付けてSNSに投稿し、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」スタッフに投稿画面をご提示いただいた方に、スゲーナスゴイデストランプ風オリジナルカードをプレゼント。 ・コラボグッズ： ヘンダーランドとコラボしたオリジナルグッズをご用意。コラボグッズ1品購入ごとに、スゲーナスゴイデストランプ風オリジナルカードをプレゼント。 ・コラボフード： ヘンダーランドの大人気キャラクターをイメージしたコラボフードが登場！コラボフード1品購入ごとに、スゲーナスゴイデストランプ風オリジナルカードをプレゼント。 ・コラボルーム： ニジゲンノモリ公式宿泊施設「GRAND CHARIOT北斗七星135°」 の「オラのコクーン」または「ヘンダーコクーン」に宿泊いただいた方に、スゲーナスゴイデストランプ風オリジナルカードとグランシャリオ限定オリジナルポストカードをプレゼント。 ノベルティ： 各コンテンツをお楽しみいただいた方には、スゲーナスゴイデストランプ風のニジゲンノモリオリジナルカードを配布いたします。アトラクションエリアでは「マカオ・ジョマ」柄、コラボフード購入者には「しんのすけ・トッペマ」柄、コラボグッズ購入者「ス・ノーマン・パー」柄、コラボルーム宿泊者には「全キャラ集合柄」のカードをプレゼント！

■ GRAND CHARIOT 北斗七星135°「ヘンダーコクーン」

時間： チェックイン15：00～18：30／チェックアウト11：00 定員： オラのコクーン／4名 ※0～3歳のお子様は2名まで添い寝でご宿泊いただけます ヘンダーコクーン／2名 ※0～3歳のお子様は2名まで添い寝でご宿泊いただけます 内容：※ノベルティと、宿泊特典を含む オラのコクーン／50,518円/名～（夕・朝食付き、税・サ込料金） 「しんのすけ」や「ひまわり」が高さ5mの天窓からお部屋を覗く様子や、大きなシロのラグマット、隠れぶりぶりざえもんの装飾などが施されており、「クレヨンしんちゃん」の世界を体験できるお部屋です。実際に作中で着用しているデザインをモチーフにしたパジャマ、大人用アクション仮面のコスチュームなど、大人も子ども楽しめる限定グッズもご用意しております。 ＜宿泊特典＞ ・クレヨンしんちゃんお土産3点セット（オリジナルポーチ、ぬいぐるみ2種） ・ニジゲンノモリ「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」ゴールドチケット（宿泊人数分） ・客室ミニバー(オリジナルシャンパン・地ビール・ソフトドリンク等) ヘンダーコクーン／55,055円/名～（夕・朝食付き、税・サ込料金） 1996年に公開された映画クレヨンしんちゃんの大ヒット作『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』に出てくる人気キャラクターたちの装飾が施されており、ヘンダーランドの不思議な世界観を再現した空間！また、映画に出てくるシーンを再現した仕掛けも満載です。さらに、宿泊者様限定でここでしか手に入らないオリジナルデザインのノベルティをプレゼントいたします。 ＜宿泊特典＞ ・ヘンダーコクーン オリジナルノベルティ3点セット （フェイスタオル、トートバッグ、オリジナルピーカ®（光るパスケース）） ・ニジゲンノモリ「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」ゴールドチケット（宿泊人数分） ・「映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険」DVD視聴 ・客室ミニバー(オリジナルシャンパン・地ビール・ソフトドリンク等)

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1996