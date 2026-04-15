ミニストップは、今年のハロハロ 果実氷シリーズ第一弾として、「ハロハロ 果実氷練乳いちご」を２０２６年４月１７日（金）より、国内のミニストップ店舗にて発売します。 果実氷シリーズは氷を使わない、削ったフローズンフルーツとソフトクリームを組み合わせた進化系ハロハロで、２０１７年の発売開始以降、幅広い世代のお客さまから支持されております。 「ハロハロ 果実氷練乳いちご」は、好評販売中の「北海道ミルクソフト」と酸味のあるフローズンいちご、さらに練乳入りシロップを組み合わせた、ミニストップならではのスイーツです。 ミニストップは今後も、原料・食感にこだわったミニストップならではの商品を開発・発売してまいります。

【商品情報】 ●発売日： ２０２６年４月１７日（金） ●発売地区：全国（２０２６年３月末現在：１,７５５店）

●商品名：ハロハロ 果実氷練乳いちご ●本体価格：５００円（税込：５４０．００円）※1 ●エネルギー：１７４kcal※2 ●商品特長： ★いちご果肉を急速冷凍し、スライスした果実氷。 ★練乳入りシロップで酸味のあるいちごに甘さをプラス。 ★フローズンいちごとソフトクリーム、練乳入りシロップの酸味と甘さのコントラストをお楽しみください！ ※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。 イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。 単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 一部取り扱いの無い店舗がございます。 ※2 エネルギー値は、標準仕様の製品を検査機関にて分析した結果に基づき、「１食あたり」の値を表示しています。 商品個体差、及び店舗における調理条件により数値が異なることがありますので、目安としてお考え下さい。

【ミニストップアプリでお得！】

ミニストップアプリでは、お得なクーポンを配信します。 ●クーポン対象商品：ハロハロ 果実氷練乳いちご ●クーポン利用期間：２０２６年４月１７日（金）～４月３０日（木） ●クーポン内容： 本体価格より３０円引き クーポンご利用には、ミニストップアプリのご登録、クーポン取得・提示が必要です。

【ミニストップアプリ版 モバイルオーダーでお得！】

ミニストップアプリ版 モバイルオーダー限定で、さらにお得にお楽しみいただけます。 ●クーポン対象商品：ハロハロ 果実氷練乳いちご ●クーポン利用期間：２０２６年４月１７日（金）～４月１９日（日） ●クーポン内容：本体価格より１００円引き ミニストップアプリのご登録後、ミニストップアプリ版 モバイルオーダーにてクーポンを ご利用の上、ご注文ください。モバイルオーダー WEB版では、クーポンをご利用いただけません。

【お店で待たずに、さっと受け取り！ミニストップのモバイルオーダーが便利！※3】

〔モバイルオーダーのご利用について〕 〔ミニストップアプリ版〕※4 ミニストップアプリのご利用には、ミニストップアプリのダウンロード・ご登録が必要です。 ミニストップアプリの画面中央、右下「オーダー」ボタンから注文 〔ミニストップスマートフォン用ホームページ〕 店頭販促物掲載の二次元コードからアクセスし、注文 （会員登録は無し。領収書発行の為、メールアドレスの登録は必要となります。） 〔利用可能な決済方法一覧〕 ・ミニストップアプリ版： AEON Pay、PayPay、ｄ払い、ａｕＰＡＹ、楽天Pay、クレジットカード ・ミニストップスマートフォン用ホームページ版： AEON Pay、PayPay、ｄ払い、ａｕＰＡＹ、楽天Pay、クレジットカード 〔利用できるクレジットカード〕 イオンマークのカード、VISA、JCB、MASTER、American Express、Diners Club

※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。 単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 一部取扱いの無い店舗がございます。 ※2 エネルギー値は、標準仕様の製品を検査機関にて分析した結果に基づき、「1食あたり」の値を表示しています。 商品個体差、及び店舗における調理条件により数値が異なることがありますので、目安としてお考え下さい。 ※3 カウンターコーヒーやクーポン商品など、一部の商品を除きます。 ※4 ミニストップアプリのご利用には、ミニストップアプリのダウンロード・ご登録が必要となります。