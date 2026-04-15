愛知県常滑市の自社農場で「たまごで人をしあわせに」を追求し続ける株式会社デイリーファーム。いよいよ2026年4月21日(火)、名古屋市瑞穂区「いいねマルシェ」に新店舗がオープンいたします。本リリースでは、オープン記念特典や大人気の看板商品「たまごいっぱいプリン」、11時から販売する「にわのパン」のこだわり、そして名古屋の皆様にぜひ召し上がっていただきたい注目ラインナップの詳細を発表いたします。





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たまごいっぱいプリン





■オープン記念特典

4月21日・22日の2日間限定で、各日先着100名様に特別プレゼント！

税込3,000円以上お買い上げのお客様へ、卵をプレゼントいたします。





4月21日・22日の2日間限定で、各日先着100名様に特別プレゼント！





■名古屋の食卓を彩る「常滑から直送」新鮮卵の体験

常滑の本店には、卵の鮮度と味を求めて年間16万人ものお客様が訪れます。今回の名古屋出店では、農場から直送される「米たまご」はもちろん、その卵を惜しみなく使用したスイーツやパンなど、本店で不動の人気を誇るラインナップが勢揃いします。









■初めての方におすすめ！人気商品

どれを選べばいいか迷ったら、まずはこちら。





・たまごいっぱいプリン

→ 卵のコクが口いっぱいに広がる、ココテラスの看板商品。余計なものを入れない、素材本来の力強い味わいをお楽しみください。





・ココテラス自慢のシュークリーム

→ 濃厚な卵黄をたっぷり使ったカスタードは、まさに「食べるたまご」。サクサクのクッキーシューの中に、こぼれそうなほどパンパンに詰め込みました。





・にわのパン(塩パン)

→ 国産小麦の中に、卵白を30％使用することで、外はカリッと、中はもちもち食感に仕上げました。無添加の塩パンです。





・たまご農家の「厚焼きたまごバーガー」

→ 主役は、溢れんばかりの出汁を含んだ厚切りの自家製だし巻き卵。卵のプロだからこそ辿り着いた、究極の「卵を食べるためのパン」です。





ココテラス自慢のシュークリーム





■商品ラインナップ

＜ココテラス＞

・たまごいっぱいプリン

・たまご農家のしあわせプリン

・ココテラス自慢のシュークリーム

・たまごたっぷりカステラ(一斤と半斤)

・米たまご(10個入り・大玉・小玉・サイズいろいろ)

・放し飼い米たまご(10個入り・6個入り)

・米たまご専用醤油





＜にわのパン＞

・にわのパン(塩パン)

・たまご食パン

・たまごいっぱいクロワッサン

・たまご農家のカヌレ

・かねふくの明太子にわのパン

・黄金のしぼりたてクリームパン

・厚焼きたまごバーガー

・もちもちドーナツ(シュガー)

・たまご農家のメロンパン

・知多豚のチーズドック





厚焼きたまごバーガー

にわのパン(塩パン)





※商品ラインナップは予告なく変更になる可能性がございますので、予めご了承ください。









■「いいねマルシェ店」を日常のしあわせの拠点に

本店とは異なり、名古屋・瑞穂区の皆様の生活圏内に位置する「いいねマルシェ店」は、年中無休(元旦を除く)で営業いたします。

「今日のごはんは、おいしいたまごにしよう」そんな、ささやかで温かな食卓のお手伝いができるよう、毎日新鮮な「しあわせ」をお届けします。









■店舗概要

店舗名 ： ココテラスの丘 いいねマルシェ店

オープン日： 2026年4月21日(火)

所在地 ： 愛知県名古屋市瑞穂区大喜新町三丁目5-1

営業時間 ： 10:00～19:00

定休日 ： 年中無休(※1月1日のみ休業)





オープン当初は混雑が予想されますが、スタッフ一同、心を込めて皆様をお迎えいたします。

“産みたてのしあわせ”を、ぜひ体験しにいらしてください。

皆様のご来店を、心よりお待ちしております。









■株式会社デイリーファームについて

株式会社デイリーファームは、愛知県常滑市にて養鶏から加工・販売までを手がける6次産業企業です。

2023年度には農林水産大臣賞、2024年度には内閣総理大臣賞を受賞。

これからも「たまごで人をしあわせに」という想いを大切に歩み続けてまいります。